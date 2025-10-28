Lujo audaz: Bob Mackie, glamour escénico y selección de alta costura
Noticias proporcionadas porJulien's Auctions
28 oct, 2025, 16:47 GMT
Julien's Auctions presenta moda legendaria y de celebridades como Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesa Diana, Beyoncé, Madonna y más
Subasta en vivo: 3 de diciembre de 2025 en The Peninsula Beverly Hills
Puja en línea abierta: 27 de octubre de 2025
Exposición pública: del 14 al 26 de noviembre de 2025 en el Museum of Style Icons, Newbridge, Irlanda
BEVERLY HILLS, California, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions se enorgullece de anunciar Lujo audaz: Bob Mackie, glamour escénico y selección de alta costura, una extraordinaria subasta de moda y estilo de celebridades que tendrá lugar el 3 de diciembre de 2025, al las 10:00 a. m. Hora del Pacífico en The Peninsula Beverly Hills. Esta venta histórica celebra el arte de la alta costura y el glamour del escenario y la pantalla, para ofrecer a los coleccionistas la rara oportunidad de poseer piezas icónicas usadas por Tina Turner, Cher, la princesa Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears y más. Las pujas en línea se abren el 27 de octubre en www.juliensauctions.com. Encuentre el anuncio de la subasta aquí.
