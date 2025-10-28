Lujo audaz: Bob Mackie, glamour escénico y selección de alta costura

Julien's Auctions presenta moda legendaria y de celebridades como Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesa Diana, Beyoncé, Madonna y más

Subasta en vivo: 3 de diciembre de 2025 en The Peninsula Beverly Hills

Puja en línea abierta: 27 de octubre de 2025

Exposición pública: del 14 al 26 de noviembre de 2025 en el Museum of Style Icons, Newbridge, Irlanda