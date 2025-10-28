Lujo audaz: Bob Mackie, glamour escénico y selección de alta costura

Julien's Auctions presenta moda legendaria y de celebridades como Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesa Diana, Beyoncé, Madonna y más

Subasta en vivo: 3 de diciembre de 2025 en The Peninsula Beverly Hills
Puja en línea abierta: 27 de octubre de 2025
Exposición pública: del 14 al 26 de noviembre de 2025 en el Museum of Style Icons, Newbridge, Irlanda

BEVERLY HILLS, California, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions se enorgullece de anunciar Lujo audaz: Bob Mackie, glamour escénico y selección de alta costura, una extraordinaria subasta de moda y estilo de celebridades que tendrá lugar el 3 de diciembre de 2025, al las 10:00 a. m. Hora del Pacífico en The Peninsula Beverly Hills. Esta venta histórica celebra el arte de la alta costura y el glamour del escenario y la pantalla, para ofrecer a los coleccionistas la rara oportunidad de poseer piezas icónicas usadas por Tina Turner, Cher, la princesa Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears y más. Las pujas en línea se abren el 27 de octubre en www.juliensauctions.com. Encuentre el anuncio de la subasta aquí.

La venta se basa en una oferta sin precedentes de más de 50 diseños de Bob Mackie, el legendario diseñador cuyas creaciones definieron el glamour del mundo del espectáculo durante décadas. "He pasado toda una vida acumulando maravillosas piezas de alta costura y trajes de colección. Estoy muy feliz de compartirlas con las personas que las aman", dijo Mackie.

Entre los aspectos más destacados, figuran:

  • Traje para eventos de la Princesa Diana, Atelier Versace, 1997 (valor estimado de 40.000 a 60.000 dólares)

  • Traje de lentejuelas para presentaciones de Cher de Bob Mackie, 1978 (valor estimado de 8.000 a 10.000 dólares)

  • Body con flecos alados de Tina Turner de Bob Mackie, 1977 (valor estimado de 5.000 a 7.000 dólares)

  • Vestido para los MTV Video Music Awards de Beyoncé de Francesco Scognamiglio, 2016 (valor estimado de 8.000 a 10.000 dólares)

  • Vestido de Whitney Houston del Atelier Versace, 1998 (valor estimado de 10.000 a 15.000 dólares)

  • Bolso Birkin Hermès amarillo de patito cocodrilo poroso de 35 cm, 2016 (valor estimado de 25.000 a 35.000 dólares)

"Esta colección captura la esencia del glamour y el poder de las estrellas", afirmó Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de la casa de subastas Julien's Auctions. "Honra tanto a los íconos que usaron estas piezas como a los diseñadores visionarios que las crearon".

La colección debutará en exposiciones para medios privados en Nueva York, Londres y Beverly Hills, seguida de su única exposición pública en The Museum of Style Icons en Newbridge, Irlanda, del 14 al 26 de noviembre, con entrada gratuita.

Los coleccionistas de todo el mundo podrán participar en tiempo real mediante la plataforma de ofertas en línea en vivo de Julien.

