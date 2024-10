JULIEN'S AUCTIONS 宣布舉行「UNDER DURESS: THE BANKSY ARCHIVE OF STEVE LAZARIDES」拍賣會

包括超過 150 件 Banksy 標誌性作品和稀有個人藝術品的非凡拍賣

洛杉磯2024年10月14日 /美通社/ -- 娛樂和名人紀念品領域的世界著名領導者 Julien's Auctions 很高興地帶來「UNDER DURESS:THE BANKSY ARCHIVE OF STEVE LAZARIDES」拍賣會,這是一次千載難逢的機會,讓您可以擁有超過 150 件 Banksy 最具代表性作品、個人物品及其職業生涯初期的短效期舊物。這套獨家收藏由 Banksy 長期合作夥伴、畫廊主人兼攝影師 Steve Lazarides 精心策劃,將於 2024 年 10 月 31 日(星期四)進行現場及網上拍賣。

這個非凡的檔案展示了多個 Banksy 最著名的視覺藝術作品,包括 《Drill Rat》、《Antenna Chimpanzee Head》、《Laugh Now》、《Bomb Hugger》、《Love Is In The Air》(又名《Flower Thrower》)和《Girl With Balloon》(又名《Balloon Girl》),還有一些稀有物品和個人物品,例如 Banksy 穿過的 Puma「Turf War」運動鞋、Banksy 原創的情色藝術概念草圖,以及一組 15 部用來與 Lazarides 通訊的拋棄式手機。