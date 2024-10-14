JULIEN'S AUCTIONS 宣布舉行「UNDER DURESS: THE BANKSY ARCHIVE OF STEVE LAZARIDES」拍賣會

新聞提供者

Julien's Auctions

14 10月, 2024, 22:47 CST

包括超過 150 件 Banksy 標誌性作品和稀有個人藝術品的非凡拍賣

洛杉磯2024年10月14日 /美通社/ -- 娛樂和名人紀念品領域的世界著名領導者 Julien's Auctions 很高興地帶來「UNDER DURESS：THE BANKSY ARCHIVE OF STEVE LAZARIDES」拍賣會，這是一次千載難逢的機會，讓您可以擁有超過 150 件 Banksy 最具代表性作品、個人物品及其職業生涯初期的短效期舊物。這套獨家收藏由 Banksy 長期合作夥伴、畫廊主人兼攝影師 Steve Lazarides 精心策劃，將於 2024 年 10 月 31 日（星期四）進行現場及網上拍賣。

這個非凡的檔案展示了多個 Banksy 最著名的視覺藝術作品，包括 《Drill Rat》、《Antenna Chimpanzee Head》、《Laugh Now》、《Bomb Hugger》、《Love Is In The Air》（又名《Flower Thrower》）和《Girl With Balloon》（又名《Balloon Girl》），還有一些稀有物品和個人物品，例如 Banksy 穿過的 Puma「Turf War」運動鞋、Banksy 原創的情色藝術概念草圖，以及一組 15 部用來與 Lazarides 通訊的拋棄式手機。

拍賣中的焦點作品包括：

  • 附上 Banksy 名字的手工剪裁《Drill Rat》模板（估值：100,000 美元至 200,000 美元）
  • 《Hooded Figure》原畫（估值：40,000 美元至 60,000 美元）
  • Banksy 多次穿著的 Puma「Turf War」運動鞋（估值：40,000 美元至 60,000 美元）
  • 《Love Is In The Air》（又名《Flower Thrower》）原版印前打樣（估值：40,000 美元至 60,000 美元）
  • 手寫「Pictures on Walls (P.O.W.)」 使命宣言，詳述 Banksy 和 Lazarides 對可負擔藝術品的願景（估值：10,000 美元至 20,000 美元）
  • 稀有的 《Rude Snowman》聖誕卡，幽默地以「Raymond Briggs」署名（估值：30,000 美元至 50,000 美元）

Julien's Auctions 聯合創辦人兼執行董事 Darren Julien 表示：「這個由 Steve Lazarides 保存了數十年的非凡收藏，讓我們得以一窺 Banksy 職業生涯和成就發展歷程。收藏家和藝術愛好者首次有機會擁有這位世界上最難以捉摸和最具影響力的街頭藝術家一些最早期和最具影響力的作品。」

現場拍賣詳情 
日期：2024 年 10 月 31 日（星期四）
地點：Julien's Studios, 13007 S. Western Avenue, Gardena, CA 90249
時間：太平洋時間上午 10:00

出價方式： 
可透過四種方式參與拍賣：

1.  透過 Julien's Auctions 的網站進行網上競投

2.  以電話透過拍賣代表競投

3.  親身到 Julien's Auctions 競投

4.  事先提交缺席競投

如需更多資料或報名，請到訪 juliensauctions.com 或聯絡 [email protected]

SOURCE Julien's Auctions

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