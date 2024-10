JULIEN'S AUCTIONS KÜNDIGT "UNTER ZWANG" AN: DAS BANKSY-ARCHIV DER STEVE LAZARIDES-AUKTION"

Dieses außergewöhnliche Archiv zeigt einige von Banksys berühmtesten visuellen Kunstwerken, darunter "Drill Rat", "Antenna Chimpanzee Head", "Laugh Now", "Bomb Hugger", "Love Is In The Air (aka Flower Thrower)" und "Girl With Balloon (aka Balloon Girl)", neben seltenen und persönlichen Gegenständen wie Banksys getragenen Puma "Turf War" Turnschuhen, seinen originalen erotischen Kunstkonzeptskizzen und einem Satz von 15 Wegwerfhandys, die er zur Kommunikation mit Lazarides benutzte.

Zu den herausragenden Werken der Auktion gehören:

Eine handgeschnittene "Drill Rat" Schablone mit Banksys Namen (SCHÄTZUNG: $100.000 - $200.000 )

Schablone mit Banksys Namen (SCHÄTZUNG: - ) "Kapuzenfigur" Originalgemälde (SCHÄTZUNG: $40.000 - $60.000 )

Originalgemälde (SCHÄTZUNG: - ) Banksys gut getragene Puma "Turf War" Turnschuhe (SCHÄTZUNG: $40.000 - $60.000 )

(SCHÄTZUNG: - ) Ein Original "Love Is In The Air" (alias Flower Thrower) Probedruck (SCHÄTZUNG: $40.000 - $60.000 )

Probedruck (SCHÄTZUNG: - ) Ein handgeschriebenes Pictures on Walls (P.O.W.) Mission Statement , das die Vision von Banksy und Lazarides für erschwingliche Kunst im Detail beschreibt (SCHÄTZUNG: $10.000 - $20.000 )

, das die Vision von Banksy und Lazarides für erschwingliche Kunst im Detail beschreibt (SCHÄTZUNG: - ) Eine seltene "Rude Snowman" Weihnachtskarte, humorvoll signiert " Raymond Briggs " (SCHÄTZUNG: $30.000 - $50.000 )

"Diese bemerkenswerte Sammlung, die jahrzehntelang von Steve Lazarides aufbewahrt wurde, bietet einen einzigartigen Einblick in die Entwicklung von Banksys Karriere und Vermächtnis", sagte Darren Julien, Mitbegründer und Geschäftsführer von Julien's Auctions. "Zum ersten Mal haben Sammler und Kunstliebhaber die Möglichkeit, einige der frühesten und bedeutendsten Werke des schwer fassbaren und einflussreichsten Straßenkünstlers der Welt zu erwerben."

LIVE-AUKTION DETAILS

Datum: Donnerstag, 31. Oktober 2024

Ort: Julien's Studios, 13007 S. Western Avenue, Gardena, CA 90249

Zeit: 10:00 Uhr Pazifische Zeit

Wie man bietet:

Es gibt vier Möglichkeiten, an der Auktion teilzunehmen:

Bieten Sie online über die Website von Julien's Auctions Bieten Sie per Telefon mit einem Auktionsmitarbeiter Bieten Sie persönlich bei Julien's Auctions Abwesenheitsgebote im Voraus einreichen

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung besuchen Sie juliensauctions.com oder kontaktieren Sie [email protected].

