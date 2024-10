JULIEN'S AUCTIONS ANNONCE "UNDER DURESS : LES ARCHIVES BANKSY DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DE STEVE LAZARIDES".

Ces archives extraordinaires présentent certaines des œuvres d'art visuel les plus célèbres de Banksy, notamment "Drill Rat", "Antenna Chimpanzee Head", "Laugh Now", "Bomb Hugger", "Love Is In The Air (aka Flower Thrower)" et "Girl With Balloon (aka Balloon Girl)", , ainsi que des objets rares et personnels tels que les baskets Puma "Turf War" portées par Banksy, ses esquisses originales d'art érotique et un ensemble de 15 téléphones à brûleur utilisés pour communiquer avec Lazarides.

Parmi les œuvres mises en valeur lors de la vente aux enchères, on peut citer

Un pochoir "Drill Rat" découpé à la main et auquel est attaché le nom de Banksy (ESTIMATION : 100 000 à 200 000 dollars ).

découpé à la main et auquel est attaché le nom de Banksy (ESTIMATION : 100 000 à 200 ). Une peinture originale "Hooded Figure" (ESTIMATION : $40,000 - $60,000 )

(ESTIMATION : - ) Les baskets "Turf War" de Banksy Puma "Turf War" (ESTIMATION : $40,000 - $60,000 )

(ESTIMATION : - ) Une épreuve originale de "Love Is In The Air" (alias Flower Thrower) (ESTIMATION : 40 000- $60 000)

(ESTIMATION : 40 000- 000) Une déclaration de mission manuscrite Pictures on Walls (P.O.W.) , détaillant la vision de Banksy et Lazarides pour un art abordable (ESTIMATION : 10 000 à 20 000 dollars ).

, détaillant la vision de Banksy et Lazarides pour un art abordable (ESTIMATION : 10 000 à 20 ). Rare carte de Noël "Rude Snowman" , signée avec humour " Raymond Briggs " (ESTIMATION : $30,000 - $50,000 )

"Cette remarquable collection, conservée par Steve Lazarides pendant des décennies, offre un aperçu unique de l'évolution de la carrière et de l'héritage de Banksy", a déclaré Darren Julien, cofondateur et directeur exécutif de Julien's Auctions. "Pour la première fois, les collectionneurs et les amateurs d'art ont la possibilité de posséder certaines des œuvres les plus anciennes et les plus marquantes de l'artiste de rue le plus insaisissable et le plus influent au monde.

DÉTAILS DE L'ENCHÈRE EN DIRECT

Date : Jeudi 31 octobre 2024

Lieu : Julien's Studios, 13007 S. Western Avenue, Gardena, CA 90249

Heure : 10 h 00, heure du Pacifique

Comment soumissionner :

Il y a quatre façons de participer à la vente aux enchères :

Enchérir en ligne sur le site de Julien's Auctions Enchérir par téléphone avec un représentant de la vente aux enchères Enchérir en personne chez Julien's Auctions Soumettre des offres par correspondance à l'avance

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, visitez le site juliensauctions.com ou contactez [email protected].

CONTACT PRESSE :

Mozell Miley-Bailey

(646) 653-3105

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=m3cWUKWjLIo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg