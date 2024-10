ジュリエンズ・オークションズが「UNDER DURESS：スティーブ・ラザリデスのバンクシー・アーカイブ・オークション」を発表

150点以上のバンクシーの象徴的な作品と希少な個人所蔵の美術品の特別なオークション

ロサンゼルス, 2024年10月15日 /PRNewswire/ -- エンターテインメントおよび有名人の記念品を扱う世界的大手ジュリエンズ・オークションが、「UNDER DURESS:スティーブ・ラザリデスのバンクシー・アーカイブ」開催を発表しました。これは、バンクシーの最も象徴的な作品、私物、初期のキャリアのエフェメラ150点以上を所有できる一生に一度の機会です。バンクシーの長年の協力者であり、ギャラリスト兼写真家でもあるスティーブ・ラザリデス氏がキュレーターとなったこの限定コレクションは、2024年10月31日木曜日にライブおよびオンライン・オークションで販売予定です。

この特別なアーカイブには、「Drill Rat」、「Antenna Chimpanzee Head」、「Laugh Now」、「Bomb Hugger」、「Love Is In The Air(別名Flower Thrower)」、「Girl With Balloon(別名Balloon Girl)」など、バンクシーの最も有名なビジュアル・アート作品がいくつか紹介されるほか、バンクシーが履いていたプーマの「Turf War」スニーカー、オリジナルのエロティック・アートのコンセプト・スケッチ、ラザリデス氏との通信に使用された使い捨て携帯電話15台セットなど、珍しい私物が披露されます。