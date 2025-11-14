La cuenta regresiva para el GSMA MWC26 Barcelona comienza con los líderes intelectuales listos para despegar desde SpaceX y Starlink

Se abre el plazo de inscripción y se revelan nuevas experiencias dinámicas e inmersivas en la sala de exposiciones, entre las que se incluyen 4YFN, Aeropuerto del Futuro, CircuitX y Nuevas Fronteras

LONDRES, 14 de noviembre de 2025 2025 /PRNewswire/ -- MWC26 Barcelona, el evento sobre conectividad más grande e influyente del mundo, ha abierto el plazo de inscripción y se celebrará en el emblemático recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, del 2 al 5 de marzo de 2026. El MWC26 celebra dos décadas de momentos y colaboraciones que han marcado el sector en Barcelona y reunirá a líderes mundiales, innovadores y responsables políticos para explorar las tecnologías que están dando forma a la transformación digital en todos los sectores y en la sociedad.

Con el tema del evento "La era del coeficiente intelectual", el MWC26 da la bienvenida a una nueva era de inteligencia a través de una conexión más inteligente. Es la continuación de 20 años de liderazgo intelectual emblemático por parte de los titanes de nuestro sector en los escenarios del MWC.

Uniéndose al salón de la fama de los oradores del MWC, el MWC26 contará con la presencia de la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el vicepresidente de ingeniería de Starlink, Michael Nicolls. También se unirán al escenario principal otros líderes intelectuales que se darán a conocer en nuestra página web a su debido tiempo:

Gopal Vittal, vicepresidente y director general del Grupo Bharti Airtel y presidente de la GSMA;

Andrew Feinberg, presidente y director ejecutivo de BostonGene, y director ejecutivo y presidente de NetCracker;

Christel Heydemann, directora ejecutiva del Grupo Orange;

Mickey Mikitani, director ejecutivo de Rakuten;

Kaan Terzioğlu, director ejecutivo del Grupo VEON;

y Benedict Evans, destacado analista tecnológico.

La agenda se articula en torno a seis temas centrales: Infraestructura inteligente, ConnectAI, AI 4 Enterprise, AI Nexus, Tech4All y Game Changers, cada uno de los cuales explora cómo la inteligencia colectiva y la conectividad pueden impulsar el progreso social y tecnológico.

Entre los expositores y patrocinadores de este año se encuentran Accenture, Amazon Web Services, AT&T, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Dell, Deutsche Telekom, EY, Google, Hewlett Packard Enterprise, Honor, Huawei, Intel, KPMG, KT, Liberty Global, Meta, Microsoft, Nokia, Palo Alto Networks, Qualcomm, SAP, Samsung, SKT, Snowflake, ZTE y Xiaomi.

Vivek Badrinath, director general de GSMA, afirmó: "Durante dos décadas, el MWC Barcelona ha sido el lugar donde todos, desde fundadores hasta presidentes, se reúnen para experimentar el poder de la conexión y hacer negocios. La edición de 2026 marca el comienzo de una nueva era de inteligencia, que hace hincapié en el avance de la conectividad, la innovación tecnológica impulsada por el ser humano, el desarrollo comercial y el progreso social".

Entre los favoritos que regresan se encuentran el Programa Ministerial de la GSMA, 4YFN26, los GLOMOTalent Arena y BEAT BARCELONA, junto con nuevas experiencias inmersivas:

Nuevas fronteras: presentación de tecnologías de vanguardia como la computación cuántica, la IA física y las redes satelitales y no terrestres, con demostraciones en vivo de Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat y Toshiba Quantum.

presentación de tecnologías de vanguardia como la computación cuántica, la IA física y las redes satelitales y no terrestres, con demostraciones en vivo de Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat y Toshiba Quantum. Aeropuerto del futuro: la nueva zona, que incluye la vuelta de la Smart Airports Summit, es una experiencia expositiva inmersiva que muestra cómo las tecnologías conectadas están transformando la aviación y los viajes aéreos, con demostraciones interactivas de innovadores, incluidos los socios de la zona Airbus y Outsight.

la nueva zona, que incluye la vuelta de la Smart Airports Summit, es una experiencia expositiva inmersiva que muestra cómo las tecnologías conectadas están transformando la aviación y los viajes aéreos, con demostraciones interactivas de innovadores, incluidos los socios de la zona Airbus y Outsight. CircuitX : como parte de la colaboración entre GSMA Foundry, Mobile World Capital Barcelona y el Circuito de Barcelona-Cataluña, gestionado por Fira de Barcelona, CircuitX presentará los últimos avances en movilidad inteligente y experiencias inmersivas para los aficionados. Los asistentes podrán explorar módulos de demostración interactivos y asistir a sesiones en vivo impartidas por líderes del sector, lo que marcará la primera fase de un emocionante viaje de varios años.

4YFN regresa por 11.º año consecutivo con el tema "Infinite AI" (IA infinita), que celebra el potencial ilimitado de la creatividad humana y mecánica. Entre los eventos más destacados se encuentran los Premios 4YFN26 y un Programa de Socios 4YFN organizado por Amazon Web Services.

Los programas para socios del MWC contarán con sesiones de Alibaba Cloud, el Barça Innovation Hub del FC Barcelona, la Generalitat de Cataluña, GTI, Huawei, O-RAN Alliance y Samsung,

SK Telecom, Tecno Mobile, Telus, World Internet Conference y YOFC, con nuevos socios para 2026, entre los que se incluyen MediaTek y ViaSat.

