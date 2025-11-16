GSMA MWC26 巴塞隆拿展會倒數開始，SpaceX 與 Starlink 思想領袖確認出席

現已開放登記，率先披露 4YFN、Airport of the Future、CircuitX 及 New Frontiers 等全新沉浸式展區體驗

倫敦 2025年11月17日 /美通社/ -- 全球規模最大、最具影響力的通訊盛事 MWC26 巴塞隆拿展會現已開放登記。本次盛會將於 2026 年 3 月 2 日至 5 日在巴塞隆拿 Fira de Barcelona 展覽中心標誌性場館舉行。MWC26 將慶祝展會在巴塞隆拿二十年來所創造的行業里程碑及合作夥伴關係，並將匯聚全球領袖、創新者和政策制訂者，共同探索塑造各行業與社會數碼轉型的技術。

MWC26 以「The IQ Era」（智能紀元）為主題，透過更智能的連接擁抱一個全新的智能時代。過去 20 年，業界巨擘在 MWC 的舞台上發表了眾多標誌性的思想領導力演說。

MWC26 很榮幸邀請到 SpaceX 總裁兼營運總監 Gwynne Shotwell 及 Starlink 工程副總裁 Michael Nicolls 加入 MWC 演講嘉賓的行列。其他登上主舞台的嘉賓包括（更多思想領袖名單將適時於我們的網站公佈）：

Bharti Airtel 集團副主席兼董事總經理、GSMA 主席 Gopal Vittal

BostonGene 總裁兼行政總裁、NetCracker 行政總裁兼主席 Andrew Feinberg

Orange 集團行政總裁 Christel Heydemann；

Rakuten 行政總裁 Mickey Mikitani；

VEON 集團行政總裁 Kaan Terzioğlu；

及著名科技分析師 Benedict Evans。

議程將圍繞六大核心主題：智能基礎設施、ConnectAI、企業 AI、AI 樞紐、普惠科技及遊戲規則改變者，每個主題均探討集體智能和連接性如何推動社會與技術進步。

今年的參展商及贊助商將包括 Accenture、Amazon Web Services (AWS)、AT&T、China Mobile、China Telecom、China Unicom、Dell、Deutsche Telekom、EY、Google、Hewlett Packard Enterprise、Honor、Huawei、Intel、KPMG、KT、Liberty Global、Meta、Microsoft、Nokia、Palo Alto Networks、Qualcomm、SAP、Samsung、SKT、Snowflake、ZTE 及 Xiaomi。

GSMA 總幹事 Vivek Badrinath 表示：「二十年來，MWC 巴塞隆拿展會一直是所有人，從創辦人到總裁，匯聚一堂、體驗連接的力量並洽談業務的地方。2026 年的展會標誌著一個新智能時代的開始，重點關注連接性、人本技術創新、商業發展和社會進步的躍升。」

載譽歸來的精彩活動包括 GSMA 部長級會議、4YFN26、GLOMO 獎項、Talent Arena 和 BEAT BARCELONA，同時亦帶來全新的沉浸式體驗：

New Frontiers： 展示量子運算、實體 AI 以及衛星和非地面網絡等前沿技術，由 Aalyria、Agibot、Equatys、Eutelsat 和 Toshiba Quantum 帶來現場演示。

展示量子運算、實體 AI 以及衛星和非地面網絡等前沿技術，由 Aalyria、Agibot、Equatys、Eutelsat 和 Toshiba Quantum 帶來現場演示。 Airport of the Future： 這個新展區（包括載譽歸來的「智能機場峰會」）是一個沉浸式展覽體驗，展示互聯技術如何改變航空及空中旅行，並由 Airbus 和 Outsight 等展區合作夥伴在內的創新者提供互動演示。

這個新展區（包括載譽歸來的「智能機場峰會」）是一個沉浸式展覽體驗，展示互聯技術如何改變航空及空中旅行，並由 Airbus 和 Outsight 等展區合作夥伴在內的創新者提供互動演示。 CircuitX ：作為 GSMA Foundry、Mobile World Capital Barcelona 與 Fira de Barcelona 管理的 Circuit de Barcelona-Catalunya 之間的合作項目，CircuitX 將展示智能流動和沉浸式車迷體驗的尖端進展。與會者可以探索互動演示區，並參與行業領袖的現場會議，標誌著這項令人振奮的多年期旅程正式啟動。

4YFN 今年踏入第 11 屆，以「Infinite AI」（無限 AI）為主題，頌揚人類與機器創意的無限潛力。重點活動包括 4YFN26 獎項以及由 Amazon Web Services 主辦的 4YFN 合作夥伴計劃。

MWC 合作夥伴計劃將包括來自 Alibaba Cloud、FC Barcelona 旗下 Barça 創新中心、加泰羅尼亞政府、GTI、Huawei、O-RAN 聯盟、Samsung、

SK Telecom、Tecno Mobile、Telus、世界互聯網大會和 YOFC 的專題會議。2026 年的新合作夥伴包括 MediaTek 和 ViaSat。

媒體成員可按此申請免費新聞通行證。按此閱讀完整新聞稿

SOURCE GSMA