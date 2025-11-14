Le compte à rebours du MWC26 de Barcelone, organisé par la GSMA, commence avec des leaders d'opinion prêts au décollage grâce à SpaceX et Starlink

Les inscriptions sont ouvertes et de nouvelles expériences dynamiques et immersives sur le salon sont dévoilées, notamment 4YFN, Airport of the Future, CircuitX, New Frontiers

LONDRES, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le MWC26 de Barcelone, l'événement le plus important et le plus influent au monde consacré à la connectivité, est ouvert pour les inscriptions. Il se déroulera à la Fira de Barcelone, sur l'emblématique Gran Via, du 2 au 5 mars 2026. Le MWC26 célèbre deux décennies de moments et de partenariats marquants pour l'industrie à Barcelone et réunira des leaders mondiaux, des innovateurs et des décideurs politiques pour explorer les technologies qui façonnent la transformation numérique dans les industries et la société.

Sous le thème « The IQ Era », le MWC26 s'inscrit dans une nouvelle ère de l'intelligence grâce à une connexion plus intelligente. Il fait suite à 20 ans de leadership intellectuel emblématique par des géants de notre industrie sur les scènes du MWC.

Le président et directeur de l'exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, et le vice-président de l'ingénierie de Starlink, Michael Nicolls, rejoindront le panthéon des intervenants au MWC26. D'autres leaders d'opinion se joindront également sur la scène principale, et d'autres encore seront dévoilés sur notre site web en temps voulu :

Gopal Vittal, vice-président et directeur général du groupe Bharti Airtel et président de la GSMA ;

Andrew Feinberg, président et directeur général de BostonGene, et directeur général et président de NetCracker ;

La PDG du groupe Orange, Christel Heydemann ;

Mickey Mikitani, PDG de Rakuten ;

Kaan Terzioğlu, PDG du groupe VEON ;

et l'analyste en technologies de premier plan Benedict Evans.

L'ordre du jour s'articule autour de six thèmes principaux : Intelligent Infrastructure, ConnectAI, AI 4 Enterprise, AI Nexus, Tech4All et Game Changers, chacun explorant la manière dont l'intelligence collective et la connectivité peuvent favoriser le progrès sociétal et technologique.

Parmi les exposants et sponsors de cette année figurent Accenture, Amazon Web Services, AT&T, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Dell, Deutsche Telekom, EY, Google, Hewlett Packard Enterprise, Honor, Huawei, Intel, KPMG, KT, Liberty Global, Meta, Microsoft, Nokia, Palo Alto Networks, Qualcomm, SAP, Samsung, SKT, Snowflake, ZTE et Xiaomi.

Vivek Badrinath, directeur général de la GSMA, a déclaré : « Depuis deux décennies, le MWC de Barcelone est l'endroit où tout le monde, des fondateurs aux présidents, se réunit pour profiter de la force des connexions et faire des affaires. L'édition 2026 marque le début d'une nouvelle ère de l'intelligence, qui met l'accent sur les progrès de la connectivité, l'innovation technologique induite par l'homme, le développement commercial et le progrès sociétal. »

Parmi les grands classiques, citons le programme ministériel de la GSMA, 4YFN26, les GLOMOs,Talent Arena et BEAT BARCELONA, ainsi que de nouvelles expériences immersives :

New Frontiers : Présentation de technologies d'avant-garde telles que l'informatique quantique, l'IA physique et les réseaux satellitaires et non terrestres, avec des démonstrations en direct d'Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat et Toshiba Quantum.

Présentation de technologies d'avant-garde telles que l'informatique quantique, l'IA physique et les réseaux satellitaires et non terrestres, avec des démonstrations en direct d'Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat et Toshiba Quantum. Airport of the Future : La nouvelle zone, qui comprend le sommet Smart Airports, est une exposition immersive qui montre comment les technologies connectées transforment l'aviation et le transport aérien, avec des démonstrations interactives d'innovateurs, y compris les partenaires de zone Airbus et Outsight.

La nouvelle zone, qui comprend le sommet Smart Airports, est une exposition immersive qui montre comment les technologies connectées transforment l'aviation et le transport aérien, avec des démonstrations interactives d'innovateurs, y compris les partenaires de zone Airbus et Outsight. CircuitX : Dans le cadre de la collaboration entre GSMA Foundry, Mobile World Capital Barcelona et Circuit de Barcelona-Catalunya géré par Fira de Barcelona, CircuitX présentera des avancées de pointe en matière de mobilité intelligente et d'expériences immersives pour les fans. Les participants peuvent explorer des bornes de démonstration interactives et assister à des sessions en direct avec des leaders de l'industrie, ce qui marque la première phase d'une aventure pluriannuelle passionnante.

L'événement 4YFN revient pour sa 11e année avec le thème Infinite AI, qui célèbre le potentiel illimité de la créativité des hommes et des machines. Parmi les points forts, citons les prix 4YFN26 et un programme de partenariat 4YFN animé par Amazon Web Services.

Les programmes partenaires du MWC comprendront des sessions avec Alibaba Cloud, le Barça Innovation Hub du FC Barcelone, le gouvernement de Catalogne, GTI, Huawei, O-RAN Alliance, Samsung,

SK Telecom, Tecno Mobile, Telus, World Internet Conference et YOFC, avec de nouveaux partenaires pour 2026, notamment MediaTek et ViaSat.

Les membres des médias sont invités à demander une carte de presse gratuite ici. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse complet

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5620717/GSMA_Logo.jpg