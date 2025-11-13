Comienza la cuenta atrás para el GSMA MWC26 de Barcelona con los líderes de opinión listos para el despegue desde SpaceX y Starlink

Se abre el registro con la revelación de nuevas experiencias dinámicas e inmersivas en el recinto ferial, incluyendo 4YFN, Aeropuerto del Futuro, CircuitX y Nuevas Fronteras

LONDRES, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- MWC26 Barcelona , el mayor y más influyente evento de conectividad del mundo, MWC26, ya tiene abierto el plazo de inscripción y se celebrará en la emblemática Gran Vía de la Fira de Barcelona del 2 al 5 de marzo de 2026. MWC26 celebra dos décadas de hitos y colaboraciones clave para la industria en Barcelona y reunirá a líderes mundiales, innovadores y responsables políticos para explorar las tecnologías que están dando forma a la transformación digital en todos los sectores y en la sociedad.

Bajo el lema "La Era del CI", MWC26 da la bienvenida a una nueva era de inteligencia a través de conexiones más inteligentes. Este evento da continuidad a 20 años de liderazgo intelectual emblemático por parte de los titanes de nuestra industria en los escenarios de MWC.

En MWC26, Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, y Michael Nicolls, vicepresidente de ingeniería de Starlink, se unirán al salón de la fama de los oradores de MWC. Además, participarán en el escenario principal otros líderes de opinión, que se anunciarán próximamente en nuestro sitio web:

Gopal Vittal, vicepresidente y director general del Grupo Bharti Airtel y presidente de la GSMA;

Andrew Feinberg, presidente y consejero delegado de BostonGene y director ejecutivo y presidente de NetCracker;

Christel Heydemann, consejera delegada del Grupo Orange;

Mickey Mikitani, consejero delegado de Rakuten;

Kaan Terzioğlu, consejero delegado del Grupo VEON;

y Benedict Evans, destacado analista tecnológico.

La agenda se articula en torno a seis temas centrales : Infraestructura Inteligente, ConnectAI, IA para la Empresa, AI Nexus, Tech4All y Game Changers, cada uno de los cuales explora cómo la inteligencia colectiva y la conectividad pueden impulsar el progreso social y tecnológico.

Entre los expositores y patrocinadores de este año se encuentran Accenture, Amazon Web Services, AT&T, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Dell, Deutsche Telekom, EY, Google, Hewlett Packard Enterprise, Honor, Huawei, Intel, KPMG, KT, Liberty Global, Meta, Microsoft, Nokia, Palo Alto Networks, Qualcomm, SAP, Samsung, SKT, Snowflake, ZTE y Xiaomi.

Vivek Badrinath, director general de GSMA, declaró: "Durante dos décadas, el MWC Barcelona ha sido el punto de encuentro donde todos, desde fundadores hasta presidentes, se reúnen para experimentar el poder de la conexión y cerrar negocios. La edición de 2026 marca el inicio de una nueva era de inteligencia, haciendo hincapié en el avance de la conectividad, la innovación tecnológica impulsada por el ser humano, el desarrollo comercial y el progreso social".

Entre los eventos favoritos que regresan se incluyen el Programa Ministerial de la GSMA, 4YFN26 , los GLOMOs,Talent Arena y BEAT BARCELONA , junto con nuevas experiencias inmersivas:

Nuevas Fronteras: Presentación de tecnologías de vanguardia como la computación cuántica, la IA física y las redes satelitales y no terrestres, con demostraciones en vivo de Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat y Toshiba Quantum.

Presentación de tecnologías de vanguardia como la computación cuántica, la IA física y las redes satelitales y no terrestres, con demostraciones en vivo de Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat y Toshiba Quantum. Aeropuerto del Futuro : La nueva zona, que incluye el regreso de la Cumbre de Aeropuertos Inteligentes, ofrece una experiencia inmersiva que muestra cómo las tecnologías conectadas están transformando la aviación y los viajes aéreos, con demostraciones interactivas de innovadores, incluidos los socios de la zona, Airbus y Outsight.

: La nueva zona, que incluye el regreso de la Cumbre de Aeropuertos Inteligentes, ofrece una experiencia inmersiva que muestra cómo las tecnologías conectadas están transformando la aviación y los viajes aéreos, con demostraciones interactivas de innovadores, incluidos los socios de la zona, Airbus y Outsight. CircuitX : Como parte de la colaboración entre GSMA Foundry, Mobile World Capital Barcelona y el Circuit de Barcelona-Catalunya, gestionado por Fira de Barcelona, CircuitX presentará los avances más punteros en movilidad inteligente y experiencias inmersivas para los aficionados. Los asistentes podrán explorar módulos de demostración interactivos y asistir a sesiones en vivo con líderes del sector, lo que marca la primera fase de un emocionante proyecto plurianual.

4YFN regresa en su undécima edición con el tema "Inteligencia Artificial Infinita", celebrando el potencial ilimitado de la creatividad humana y artificial. Entre los eventos más destacados se encuentran los Premios 4YFN26 y el Programa de Socios de 4YFN, presentado por Amazon Web Services.

El Programa de Socios del MWC contará con sesiones de Alibaba Cloud, el Barça Innovation Hub del FC Barcelona, la Generalitat de Cataluña, GTI, Huawei, O-RAN Alliance, Samsung, SK Telecom, Tecno Mobile, Telus, la World Internet Conference y YOFC, con nuevos socios para 2026, como MediaTek y ViaSat.

Los miembros de la prensa pueden solicitar una acreditación gratuita aquí. Haga clic aquí para leer la nota de prensa completa.