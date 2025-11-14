A contagem regressiva para o GSMA MWC26 Barcelona começa com líderes inovadores prontos para decolar da SpaceX e da Starlink.

As inscrições estão abertas com o lançamento de novas experiências dinâmicas e imersivas no pavilhão de exposições, incluindo 4YFN, Aeroporto do Futuro, CircuitX e Novas Fronteiras

LONDRES, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O MWC26 Barcelona, o maior e mais influente evento de conectividade do mundo, está com as inscrições abertas, e acontecerá na icônica Gran Via de Fira de Barcelona, de 2 a 5 de março de 2026. O MWC26 celebra duas décadas de momentos e parcerias que definem o setor em Barcelona e unirá líderes globais, inovadores e formuladores de políticas para explorar as tecnologias que moldam a transformação digital em todos os setores e na sociedade.

Sob o tema do evento "A Era do QI", o MWC26 abraça uma nova era de inteligência através de uma conexão mais inteligente. Isso vem na sequência de 20 anos de liderança intelectual icônica por parte dos titãs da nossa indústria nos palcos do MWC.

Juntando-se ao hall da fama dos palestrantes do MWC, o MWC26 contará com a presidente e COO da SpaceX, Gwynne Shotwell, e o vice-presidente de engenharia da Starlink, Michael Nicolls. Outros líderes inovadores que também participarão do palco principal serão revelados em nosso site oportunamente:

Gopal Vittal, vice-presidente e diretor administrativo do Grupo Bharti Airtel e presidente da GSMA;

O presidente e CEO da BostonGene e o CEO e presidente da NetCracker, Andrew Feinberg;

CEO do Orange Group, Christel Heydemann;

O CEO da Rakuten, Mickey Mikitani;

CEO do Grupo VEON, Kaan Terzioğlu;

e analista líder de tecnologia Benedict Evans.

A agenda é construída em torno de seis temas principais: Infraestrutura Inteligente, ConnectAI, AI 4 Enterprise, AI Nexus, Tech4All e Game Changers, cada um explorando como a inteligência coletiva e a conectividade podem impulsionar o progresso social e tecnológico.

Os expositores e patrocinadores deste ano incluirão Accenture, Amazon Web Services, AT&T, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Dell, Deutsche Telekom, EY, Google, Hewlett Packard Enterprise, Honor, Huawei, Intel, KPMG, KT, Liberty Global, Meta, Microsoft, Nokia, Palo Alto Networks, Qualcomm, SAP, Samsung, SKT, Snowflake, ZTE e Xiaomi.

Vivek Badrinath, diretor geral da GSMA, disse: "Por duas décadas, o MWC Barcelona tem sido o lugar onde todos, de fundadores a presidentes, se reúnem para experimentar o poder da conexão e fazer negócios. A edição de 2026 marca o início de uma nova era de inteligência, enfatizando o avanço da conectividade, a inovação tecnológica orientada pelo ser humano, o desenvolvimento comercial e o progresso social."

Os favoritos incluem o Programa Ministerial da GSMA, 4YFN26, GLOMOs,Talent Arena e BEAT BARCELONA, além de novas experiências imersivas:

Novas Fronteiras: Apresentando tecnologias de ponta, como Computação Quântica, IA Física e Redes Satélites e Não Terrestres, com demonstrações ao vivo da Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat e Toshiba Quantum.

Apresentando tecnologias de ponta, como Computação Quântica, IA Física e Redes Satélites e Não Terrestres, com demonstrações ao vivo da Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat e Toshiba Quantum. Aeroporto do Futuro: a nova zona, incluindo o retorno do Smart Airports Summit, é uma experiência de exposição imersiva que mostra como as tecnologias conectadas estão transformando a aviação e as viagens aéreas, com demonstrações interativas de inovadores, incluindo os parceiros da zona Airbus e Outsight.

a nova zona, incluindo o retorno do Smart Airports Summit, é uma experiência de exposição imersiva que mostra como as tecnologias conectadas estão transformando a aviação e as viagens aéreas, com demonstrações interativas de inovadores, incluindo os parceiros da zona Airbus e Outsight. CircuitX : Como parte da colaboração entre a GSMA Foundry, a Mobile World Capital Barcelona e o Circuit de Barcelona-Catalunya, administrado pela Fira de Barcelona, o CircuitX apresentará avanços de ponta em mobilidade inteligente e experiências imersivas para os fãs. Os participantes podem explorar pods de demonstração interativos e participar de sessões ao vivo de líderes do setor, marcando a primeira fase de uma emocionante jornada de vários anos.

O 4YFN retorna para seu 11º ano com o tema Infinite AI, celebrando o potencial ilimitado da criatividade humana e da máquina. Os destaques incluem os Prêmios 4YFN26 e um Programa de Parceiros 4YFN hospedado pela Amazon Web Services.

Os Programas de Parceiros do MWC contarão com sessões do Alibaba Cloud, do Barça Innovation Hub do FC Barcelona, do Governo da Catalunha, do GTI, da Huawei, da O-RAN Alliance, da Samsung,

SK Telecom, Tecno Mobile, Telus, World Internet Conference e YOFC, com novos parceiros para 2026, incluindo MediaTek e ViaSat.

