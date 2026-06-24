La GSM Association (GSMA) publie un guide mondial sur la réglementation des satellites afin d'aider les décideurs politiques à mettre en place des cadres de connectabilité adaptés aux défis de l'avenir

Le nouveau guide fournit des recommandations pratiques aux autorités de réglementation qui cherchent à mettre en place des cadres harmonisés et neutres sur le plan technologique pour les services par satellite, en accordant la priorité aux besoins de la société, à la protection des consommateurs et à l'investissement durable

LONDRES, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- La GSMA a lancé aujourd'hui son nouveau Guide sur la réglementation des satellites, un guide pratique conçu pour aider les décideurs politiques à élaborer des cadres réglementaires clairs, cohérents et tournés vers l'avenir pour le secteur en pleine évolution de la connectabilité par satellite.

Alors que les services par satellite en orbite terrestre basse (LEO) se développent à l'échelle mondiale et commencent à venir compléter les réseaux mobiles et à haut débit terrestres, ce guide propose aux gouvernements un cadre structuré pour moderniser la réglementation des satellites de manière à répondre aux besoins de la société, à protéger les consommateurs et à encourager les investissements dans la prochaine génération de réseaux de communication.

Écrit en collaboration avec Access Partnership, le guide se concentre sur les services émergents à haut débit et de communication directe entre appareils (D2D) par satellite fournis directement aux utilisateurs finals sans partenariat avec des opérateurs de réseau mobile, un domaine dans lequel les cadres réglementaires existants présentent souvent des lacunes. Lorsque des opérateurs de réseau mobile y sont associés, la réglementation en vigueur offre généralement des garanties suffisantes. Le guide donne des conseils pratiques que les décideurs politiques peuvent adapter à leur contexte national. Il entend favoriser une réglementation neutre sur le plan technologique, tout en assurant une plus grande cohérence des résultats obtenus par celle-ci d'un marché à l'autre.

La GSMA souligne que des sociétés numériques résilientes et inclusives nécessitent une combinaison de plusieurs formes de connectabilité, notamment les réseaux mobiles, fixes et satellitaires. Les cadres réglementaires doivent donc évoluer afin de traiter de manière cohérente l'ensemble des services de connectabilité, en veillant à ce que les utilisateurs bénéficient de protections et d'avantages comparables, quelle que soit la façon dont ces services sont fournis.

Michaela Angonius, responsable des politiques et de la réglementation à la GSMA, a déclaré : « Comme la connectabilité par satellite occupe une place de plus en plus importante dans le paysage mondial des communications, les décideurs politiques ont désormais l'occasion de mettre en place des cadres réglementaires adaptés aux enjeux de l'avenir.

« La connectabilité ne se résume pas à choisir entre les réseaux terrestres et les réseaux satellitaires. La réglementation doit être neutre sur le plan technologique et viser à garantir des résultats cohérents pour les consommateurs et la société, quelle que soit la manière dont les services sont fournis. »

Le guide définit huit grands axes réglementaires que les décideurs politiques devraient prendre en considération lors de l'élaboration ou de la modernisation des cadres réglementaires applicables aux services par satellite :

Règles locales de mise en place

Sécurité nationale

Mesures de protection des consommateurs et opérationnelles

Exigences en matière d'infrastructures et d'installations

Déploiement de terminaux pour les utilisateurs finals

Questions fiscales

Services d'urgence et sécurité publique

Mise en application

Ces recommandations s'appuient sur les principes de la GSMA. Alors que les services par satellite ne cessent d'évoluer et de se développer, la GSMA estime que des approches réglementaires tournées vers l'avenir et harmonisées seront essentielles pour permettre aux consommateurs, aux entreprises et aux sociétés, dans le monde entier, de tirer pleinement parti des avantages de la connectabilité de nouvelle génération.

La version complète du Guide sur la réglementation des satellites est disponible auprès de la GSMA.