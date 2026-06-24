GSMA 推出《全球衛星監管手冊》，協助政策制定者建構面向未來的連接框架

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GSMA

25 6月, 2026, 03:36 CST

新指南為監管機構提供務實建議旨在建構協調且技術中立的衛星監管體系，以社會需要、消費者保障及可持續投資為優先 

倫敦2026年6月25日 /美通社/ -- GSMA 今日正式推出全新《衛星監管手冊》(Satellite Regulatory Playbook)，此實用指南旨在幫助政策制定者，為日新月異的衛星連接領域建構清晰一致、面向未來的政策框架。 

隨著低軌道 (LEO) 衛星服務在全球不斷擴張，並逐漸與地面流動和寬頻網絡互補，該手冊為政府提供一套結構化框架，用以更新衛星監管措施，從而回應社會需要、保障消費者，並促進對新一代通訊網絡的投資。 

手冊與 Access Partnership 合作編製，聚焦新興的衛星寬頻及直接對裝置 (D2D) 服務，此類服務不經流動營運商合作，直接向最終用戶提供，惟現有監管框架在這些方面往往存在漏洞。 如涉及流動營運商，現有規例通常已足以提供適當保障。手冊提供務實指引，政策制定者可因應本國實際情況靈活應用。編寫目的在於支持技術中立的監管，並促進各市場之間監管成效更趨一致。 

GSMA 強調，要建立穩健包容的數碼社會，必須依靠多種連接方式相輔相成，包括流動、固網及衛星網絡。因此，監管框架必須與時並進，貫徹始終地涵蓋所有連接服務，確保不論服務以任何形式提供，用戶均能享有同等保障和權益。 

GSMA 政策與監管主管 Michaela Angonius 表示：「隨着衛星連接在全球通訊版圖中日漸舉足輕重，政策制定者迎來良機，可建立切合未來需要的監管框架。 

「連接並非地面網絡與衛星網絡之間的取捨。監管應當秉持技術中立，並聚焦於為消費者和社會締造一致成果，不論服務以任何方式提供亦然。」 

手冊確立八大關鍵監管支柱，政策制定者在制定或革新衛星服務框架時應予考慮： 

  • 本地設立規則  
  • 國家安全  
  • 消費者保障及營運措施  
  • 基建及設施要求 
  • 最終用戶裝置部署  
  • 財政考慮 
  • 緊急服務及公共安全 
  • 執法  

該指引以 GSMA 的原則為基礎。 隨着衛星服務持續演進及拓展，GSMA 深信，高瞻遠矚且協調一致的監管策略實為關鍵所在，有助充分發揮下一代連接對全球消費者、企業及社會帶來的裨益。  

完整版《衛星監管手冊》可向 GSMA 索取。  

SOURCE GSMA

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