GSMA 推出《全球衛星監管手冊》，協助政策制定者建構面向未來的連接框架

新指南為監管機構提供務實建議，旨在建構協調且技術中立的衛星監管體系，以社會需要、消費者保障及可持續投資為優先

倫敦2026年6月25日 /美通社/ -- GSMA 今日正式推出全新《衛星監管手冊》(Satellite Regulatory Playbook)，此實用指南旨在幫助政策制定者，為日新月異的衛星連接領域建構清晰一致、面向未來的政策框架。

隨著低軌道 (LEO) 衛星服務在全球不斷擴張，並逐漸與地面流動和寬頻網絡互補，該手冊為政府提供一套結構化框架，用以更新衛星監管措施，從而回應社會需要、保障消費者，並促進對新一代通訊網絡的投資。

手冊與 Access Partnership 合作編製，聚焦新興的衛星寬頻及直接對裝置 (D2D) 服務，此類服務不經流動營運商合作，直接向最終用戶提供，惟現有監管框架在這些方面往往存在漏洞。 如涉及流動營運商，現有規例通常已足以提供適當保障。手冊提供務實指引，政策制定者可因應本國實際情況靈活應用。編寫目的在於支持技術中立的監管，並促進各市場之間監管成效更趨一致。

GSMA 強調，要建立穩健包容的數碼社會，必須依靠多種連接方式相輔相成，包括流動、固網及衛星網絡。因此，監管框架必須與時並進，貫徹始終地涵蓋所有連接服務，確保不論服務以任何形式提供，用戶均能享有同等保障和權益。

GSMA 政策與監管主管 Michaela Angonius 表示：「隨着衛星連接在全球通訊版圖中日漸舉足輕重，政策制定者迎來良機，可建立切合未來需要的監管框架。

「連接並非地面網絡與衛星網絡之間的取捨。監管應當秉持技術中立，並聚焦於為消費者和社會締造一致成果，不論服務以任何方式提供亦然。」

手冊確立八大關鍵監管支柱，政策制定者在制定或革新衛星服務框架時應予考慮：

本地設立規則

國家安全

消費者保障及營運措施

基建及設施要求

最終用戶裝置部署

財政考慮

緊急服務及公共安全

執法

該指引以 GSMA 的原則為基礎。 隨着衛星服務持續演進及拓展，GSMA 深信，高瞻遠矚且協調一致的監管策略實為關鍵所在，有助充分發揮下一代連接對全球消費者、企業及社會帶來的裨益。

完整版《衛星監管手冊》可向 GSMA 索取。

SOURCE GSMA