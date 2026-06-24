Die GSMA veröffentlicht einen globalen Leitfaden zur Regulierung von Satellitendiensten, um politische Entscheidungsträger beim Aufbau zukunftsfähiger Rahmenbedingungen für die Konnektivität zu unterstützen

Ein neuer Leitfaden enthält praktische Empfehlungen für Regulierungsbehörden, die darauf abzielen, harmonisierte, technologieneutrale Rahmenbedingungen für den Satellitenbereich zu schaffen, bei denen gesellschaftliche Bedürfnisse, Verbraucherschutz und nachhaltige Investitionen im Vordergrund stehen

LONDON, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die GSMA hat heute ihr neues Satellite Regulatory Playbook veröffentlicht, einen praktischen Leitfaden, der politischen Entscheidungsträgern dabei helfen soll, klare, einheitliche und zukunftsfähige politische Rahmenbedingungen für den sich rasch entwickelnden Sektor der Satellitenkonnektivität zu entwickeln.

Da sich Satellitendienste in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) weltweit ausweiten und zunehmend terrestrische Mobilfunk- und Breitbandnetze ergänzen, bietet das „Playbook" Regierungen einen strukturierten Rahmen für die Modernisierung der Satellitenregulierung – und zwar in einer Weise, die gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht wird, Verbraucher schützt und Investitionen in die nächste Generation von Kommunikationsnetzen fördert.

Das in Zusammenarbeit mit Access Partnership entwickelte Leitfaden konzentriert sich auf neue Satelliten-Breitband- und Direct-to-Device-Dienste (D2D), die ohne Partnerschaften mit Mobilfunkbetreibern direkt an Endnutzer bereitgestellt werden und bei denen bestehende regulatorische Rahmenbedingungen häufig Lücken aufweisen. Soweit Mobilfunkbetreiber beteiligt sind, bieten die bestehenden Vorschriften in der Regel ausreichende Schutzvorkehrungen. Das Leitfaden bietet praktische Anleitungen, die politische Entscheidungsträger an ihre jeweiligen nationalen Gegebenheiten anpassen können. Er soll eine technologieneutrale Regulierung unterstützen und gleichzeitig für mehr Einheitlichkeit bei den Regulierungsergebnissen auf den verschiedenen Märkten sorgen.

Die GSMA betont, dass widerstandsfähige und inklusive digitale Gesellschaften das Zusammenspiel verschiedener Formen der Konnektivität erfordern, darunter Mobilfunk-, Festnetz- und Satellitennetze. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen daher weiterentwickelt werden, um alle Konnektivitätsdienste einheitlich zu behandeln und sicherzustellen, dass die Nutzer unabhängig von der Art der Dienstbereitstellung vergleichbare Schutzmaßnahmen und Vorteile erhalten.

Michaela Angonius, Head of Policy & Regulation bei der GSMA, erklärte: „Da die Satellitenkonnektivität zu einem immer wichtigeren Bestandteil der globalen Kommunikationslandschaft wird, haben politische Entscheidungsträger die Möglichkeit, zukunftsfähige regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen.

Bei der Konnektivität geht es nicht um die Wahl zwischen terrestrischen und Satellitennetzen. Die Regulierung sollte technologieneutral sein und darauf ausgerichtet sein, einheitliche Ergebnisse für Verbraucher und Gesellschaft zu erzielen, unabhängig davon, wie die Dienste bereitgestellt werden."

Der Leitfaden nennt acht zentrale regulatorische Säulen, die politische Entscheidungsträger bei der Entwicklung oder Modernisierung von Rahmenbedingungen für Satellitendienste berücksichtigen sollten:

Regeln für lokale Einrichtungen

Nationale Sicherheit

Verbraucherschutz und operative Maßnahmen

Anforderungen an Infrastruktur und Einrichtungen

Bereitstellung von Endgeräten für Endnutzer

Steuerliche Überlegungen

Rettungsdienste und öffentliche Sicherheit

Durchsetzung

Die Leitlinien stützen sich auf die Grundsätze der GSMA. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Ausweitung von Satellitendiensten ist die GSMA der Ansicht, dass zukunftsorientierte und harmonisierte Regulierungsansätze von entscheidender Bedeutung sein werden, um den vollen Nutzen der Konnektivität der nächsten Generation für Verbraucher, Unternehmen und Gesellschaften weltweit zu erschließen.

Das vollständige Satellite Regulatory Playbook ist bei der GSMA erhältlich.