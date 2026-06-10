APIA, Samoa, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Phemex, bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, lanzó el Ultimate Championship 2026, un evento de trading internacional con un lote de premios de 7 millones de dólares en total. La iniciativa está inspirada en el entusiasmo que rodea a la temporada de fútbol de 2026 y combina trading, mercados de predicción y participación de la comunidad en una competición de un mes de duración diseñada para atraer a usuarios de distintos niveles de experiencia y estilos de trading.

Phemex inicia el "Ultimate Championship" de 7 millones de dólares y vincula la competición de trading a la temporada de fútbol (PRNewsfoto/Phemex)

Del 8 de junio al 20 de julio, este torneo se estructura en tres categorías competitivas diferenciadas, pero integradas entre sí, con el fin de premiar la destreza en todos los niveles de habilidad. El plato fuerte del evento es el Duelo de trading de 6.000.000 de dólares, un escenario emblemático en el que personas y equipos de élite compiten por destacar en la ejecución y la eficiencia del capital.

A ello se suman el "Victory Rush", con 900.000 dólares, que promueve la participación diaria mediante la recolección de "balones dorados" que se obtienen al alcanzar hitos en las operaciones, y en el mercado "Super Prediction" de 100.000 dólares, en el que los participantes pueden aprovechar sus conocimientos sobre fútbol para pronosticar los resultados de los partidos. Al distribuir las recompensas de esta manera, Phemex garantiza una estructura de incentivos integral que refleja la naturaleza multifacética del deporte profesional.

Además de las asignaciones de USDT, el campeonato ofrece premios físicos de gran valor pensados para unir el trading y la cultura de los videojuegos a nivel mundial. Los mejores clasificados tendrán la oportunidad de ganar consolas PlayStation 5 y ejemplares de FC26, mientras que los participantes más destacados competirán por el trofeo definitivo: una Copa del Mundo dorada de 70 g de edición limitada. Este premio físico constituye un símbolo tangible del dominio del mercado y refuerza el prestigio asociado a la capacidad de desenvolverse en los mercados mundiales durante uno de los periodos más volátiles y emocionantes del año.

"Los grandes eventos mundiales siempre han servido para unir a la gente en torno a la competición, la estrategia y las expectativas compartidas", afirmó Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "Observamos una dinámica similar en los mercados financieros. El Ultimate Championship está diseñado para acercar esos mundos al crear múltiples formas de participación para los usuarios, ya sea mediante operaciones, pronósticos o con competiciones entre la comunidad. En términos más generales, esto refleja nuestra opinión de que el futuro de las bolsas de intercambio no solo tiene que ver con el acceso al mercado, sino también con la creación de entornos atractivos en los que los usuarios puedan aprender, competir y expresar sus opiniones de diversas formas".

A medida que la atención mundial se centra en el fútbol este verano, el Ultimate Championship 2026 destaca el compromiso constante de Phemex con desarrollar productos y experiencias que van más allá del trading convencional. La inscripción al evento ya está disponible para los usuarios de todo el mundo que cumplan los requisitos, y a lo largo del torneo se irán organizando concursos y se ofrecerán recompensas.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y de derivados, operaciones por imitación (copy trading) y productos de gestión de patrimonio diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para obtener más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996701/Phemex_Kicks_off__7_Million_Ultimate_Championship__Bringing_Trading_Competition_to_Football_Season.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

FUENTE Phemex