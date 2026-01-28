La quinta edición del Future Minerals Forum concluye con 21.500 asistentes y acuerdos por valor de 26.600 millones de dólares

RIAD, Arabia Saudita, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Industria y Recursos Minerales anunció la conclusión exitosa de la quinta edición del Future Minerals Forum (FMF), con una asistencia récord de 21.500 participantes, como líderes de inversión, directores de las principales empresas mineras, expertos y especialistas técnicos de todo el mundo.

Ministers from more than 100 governments and 59 international organizations gather for the 5th Ministerial Roundtable in Riyadh, advancing global cooperation on responsible mineral supply chains. January 13, 2026.

El Foro, celebrado en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz en Riad del 13 al 15 de enero de 2026, fue testigo de la firma de 132 acuerdos y memorandos de entendimiento por un valor total de 26.600 millones de dólares. Estos acuerdos abarcaban áreas críticas como la exploración y la minería, el financiamiento, la investigación y el desarrollo, la innovación, la sostenibilidad, las cadenas de suministro de valor agregado y las industrias mineras.

En sus observaciones finales, Su Excelencia el Ministro de Industria y Recursos Minerales, Bandar Alkhorayef, señaló que el impulso sin precedentes que se ha observado refleja el progreso en todo el ecosistema minero mundial en general. Destacó que, en cinco años, el Foro ha avanzado a un ritmo notable, hasta convertirse en una causa común para todas las partes interesadas y sentar las bases para una colaboración durante todo el año.

Alkhorayef destacó que el progreso real está vinculado a la aceleración de la adopción de tecnologías mineras como un motor clave del crecimiento. Destacó los esfuerzos del Reino por reformar su marco regulatorio y mejorar el entorno de inversión mediante la revisión de los procedimientos, la actualización de normativas, la simplificación de los procesos de concesión de licencias, el suministro de datos geológicos accesibles y el lanzamiento de programas de incentivos para apoyar la exploración y atraer socios en toda la cadena de valor.

Durante tres días, más de 450 oradores, como ministros, representantes gubernamentales y expertos de la industria, analizaron las alianzas de inversión, el desarrollo comunitario, los nuevos proyectos mineros, la toma de decisiones habilitada por IA y la integración de las economías locales en la cadena de valor minera.

La exposición internacional contó con 274 expositores y 13 pabellones oficiales de Australia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, Austria, Brasil, Egipto, Marruecos, Pakistán, Sudán y Mauritania. La exposición se organizó en cuatro zonas: maquinaria y equipos pesados, innovaciones tecnológicas de vanguardia, grandes empresas mundiales y empresas de exploración junior.

El Future Minerals Forum (FMF), creado en 2022, es la plataforma más importante del mundo para la industria de los minerales. El FMF reúne a gobiernos, organizaciones internacionales y partes interesadas para dar forma al futuro de la industria de los minerales. A través de la mesa redonda ministerial, la conferencia y la exposición, el debate mundial sobre los minerales ocupa un lugar central, impulsando la innovación y la colaboración hacia un futuro sostenible.

