第五屆「未來礦產論壇」圓滿舉行，吸引逾2.15萬人出席，合作協議總值266億美元

工業及礦產資源大臣 Bandar Alkhorayef 閣下在閉幕致辭中表示，論壇所展現的空前動能，反映全球礦業生態系統在更廣泛層面上取得實質進展。 他強調，論壇在短短五年間以令人矚目的速度發展，已成為各持份者共同承擔的使命，並為全年持續合作奠定基礎。

Alkhorayef 指出，真正的進展有賴加快採用礦業科技，並將其視為推動行業增長的關鍵動力。 他指出，沙特阿拉伯正積極推動監管制度改革，致力改善投資環境，包括檢視相關程序、更新法規、簡化牌照審批流程、提供更易取得的地質數據，以及推出多項誘因計劃，以支持礦產勘探，並吸引涵蓋整條價值鏈的合作夥伴。

為期三日的論壇期間，超過450名講者，包括部長級官員、政府代表及業界專家就投資合作、社區發展、新礦業項目、人工智能輔助決策，以及將本地經濟融入礦業價值鏈等議題進行深入探討。

國際展覽匯聚274家參展商，並設有13個官方國家展館，分別來自澳洲、加拿大、英國、德國、法國、瑞典、奧地利、巴西、埃及、摩洛哥、巴基斯坦、蘇丹及毛里塔尼亞。 展覽設有四個主題展區，包括重型機械與設備、尖端科技創新、國際大型企業，以及初級勘探公司。

關於「未來礦產論壇」

「未來礦產論壇」（Future Minerals Forum，簡稱 FMF）於2022年成立，是全球礦產行業的領先交流平台。 「未來礦產論壇」匯聚各國政府、國際組織及相關持份者，共同塑造礦產行業的未來發展方向。 透過部長級圓桌會議、主題會議及展覽，全球有關礦產發展的討論成為焦點，進一步推動創新與協作，邁向可持續未來。

SOURCE The Future Minerals Forum