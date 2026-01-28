第五屆「未來礦產論壇」圓滿舉行，吸引逾2.15萬人出席，合作協議總值266億美元

沙特阿拉伯利雅得2026年1月29日 /美通社/ -- 沙特阿拉伯工業及礦產資源部宣佈，第五屆「未來礦產論壇」 (Future Minerals Forum，簡稱 FMF) 已圓滿結束，今屆論壇錄得破紀錄的21,500名參與者，當中包括來自全球的投資界領袖、主要礦業企業高層、專家及技術專才。

論壇於2026年1月13日至15日在利雅得的 King Abdulaziz 國際會議中心舉行，期間共簽署132項協議及合作備忘錄，涉及總金額達266億美元。 有關協議涵蓋多個關鍵範疇，包括勘探及採礦、融資、研發、創新、可持續發展、具增值元素的供應鏈，以及採礦產業。

Ministers from more than 100 governments and 59 international organizations gather for the 5th Ministerial Roundtable in Riyadh, advancing global cooperation on responsible mineral supply chains. January 13, 2026.

工業及礦產資源大臣 Bandar Alkhorayef 閣下在閉幕致辭中表示，論壇所展現的空前動能，反映全球礦業生態系統在更廣泛層面上取得實質進展。 他強調，論壇在短短五年間以令人矚目的速度發展，已成為各持份者共同承擔的使命，並為全年持續合作奠定基礎。

Alkhorayef 指出，真正的進展有賴加快採用礦業科技，並將其視為推動行業增長的關鍵動力。 他指出，沙特阿拉伯正積極推動監管制度改革，致力改善投資環境，包括檢視相關程序、更新法規、簡化牌照審批流程、提供更易取得的地質數據，以及推出多項誘因計劃，以支持礦產勘探，並吸引涵蓋整條價值鏈的合作夥伴。

為期三日的論壇期間，超過450名講者，包括部長級官員、政府代表及業界專家就投資合作、社區發展、新礦業項目、人工智能輔助決策，以及將本地經濟融入礦業價值鏈等議題進行深入探討。

國際展覽匯聚274家參展商，並設有13個官方國家展館，分別來自澳洲、加拿大、英國、德國、法國、瑞典、奧地利、巴西、埃及、摩洛哥、巴基斯坦、蘇丹及毛里塔尼亞。 展覽設有四個主題展區，包括重型機械與設備、尖端科技創新、國際大型企業，以及初級勘探公司。

關於「未來礦產論壇」

「未來礦產論壇」（Future Minerals Forum，簡稱 FMF）於2022年成立，是全球礦產行業的領先交流平台。 「未來礦產論壇」匯聚各國政府、國際組織及相關持份者，共同塑造礦產行業的未來發展方向。 透過部長級圓桌會議、主題會議及展覽，全球有關礦產發展的討論成為焦點，進一步推動創新與協作，邁向可持續未來。

