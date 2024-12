La semana financiera de Abu Dabi 2024 comienza con los principales líderes financieros en la "capital del capital"

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 10 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Crown de Abu Dhabi y presidente del Consejo Ejecutivo, una de las series de eventos de cuatro días más esperadas de Mena, la Semana de Finanzas de Abu Dhabi (ADFW, por sus siglas en inglés), comenzó con una gran ceremonia de apertura en el ADQ Arena en ADGM, preparando el escenario para más de 60 eventos y eventos de ruptura a lo largo de la semana.

En un entorno exclusivo, con ADQ como socio principal, ADFW 2024 se inauguró oficialmente en presencia de H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan y el liderazgo económico de Abu Dabi, con una lista exclusiva de invitados de los principales líderes financieros de más de 100 países. El tema de la economía del halcón de Abu Dabi estuvo en el centro de los debates estratégicos de alto nivel del primer día del evento y destacó el creciente estatus de la ciudad como "capital de la capital".

El evento comenzó con un discurso especial de Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, miembro del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente del ADGM y del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED, por sus siglas en inglés), donde destacó el crecimiento de Abu Dabi y la promesa de un futuro próspero en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Comentar sobre la ceremonia de inauguración de ADFW, H.E Ahmed Jasim Al Zaabi dijo: "En un mundo que busca estabilidad y crecimiento, la economía del halcón de Abu Dabi se erige como un socio inquebrantable para empresas, inversores, innovadores y visionarios por igual, dándoles la bienvenida a la "capital del capital". Aquí, cada inversión y cada relación están respaldadas por nuestro compromiso de construir un futuro definido por la confianza, la resiliencia y las oportunidades ilimitadas. A medida que nuestra jurisdicción se expande y alcanza hitos nuevos, nuestra comunidad crece simultáneamente. A través de plataformas internacionales como ADFW, invitamos al mundo a acompañarnos en la configuración de conversaciones que describirán el legado de progreso que trasciende fronteras y generaciones".

La ceremonia de apertura fue seguida por la segunda edición del Foro Económico de Abu Dabi ("ADEF", por sus siglas en inglés), que se celebró en asociación con ADQ y ADDED. El evento exclusivo de alto nivel contó con debates en profundidad sobre el estado actual y las perspectivas futuras de la economía de los halcones, al reunir a altos directivos del gobierno de Abu Dabi, así como a figuras prominentes del sector privado, que representan a industrias claves. Los principales oradores incluyeron a los directores generales y C-Suites de Blackrock, UBS, PGIM, Bridgewater Associates, HSBC, ADQ, Mubadala, Morgan Stanley, Citigroup, BNY, Lunate, 2PointZero, First Abu Dhabi Bank (FAB), Pure Health, GQG Partners y Aldar.

La agenda de primera clase del foro rastreó el crecimiento económico de Abu Dabi y su función emergente como centro global de negocios e inversión. Una de las sesiones más populares, "La sala de juntas de ADFW: Abu Dabi en la economía global", contó con la participación de líderes de algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo, como Sergio Ermotti, director general del Grupo de UBS, Ray Dalio, fundador y director de informática de Bridgewater, Hana Al Rostamani, director general del Grupo de First Abu Dhabi Bank, y Jihad Azour, directora del Departamento de Medio Oriente y Asia Central del Fondo Monetario Internacional (FMI). Debatieron sobre las economías mundiales y destacaron las estrategias para apoyar las ambiciones de crecimiento de Abu Dabi en el panorama mundial en evolución.

Otras sesiones importantes exploraron temas como Building the Falcon Economy (Construir la economía de halcón), A New Era of Capital Flows in a Polycentric World (Una nueva era de flujos de capital en un mundo policéntrico), The Factors Influencing Global Markets (Los factores que influyen en los mercados mundiales), The Titan's View: Abu Dhabi's New Place in the World (La visión del Titán: El nuevo lugar de Abu Dabi en el mundo), Slowbalization: A New Kind of World Order (Slowbalization: Un nuevo tipo de orden mundial) y SheLeadsBusiness: Abu Dhabi's Mission for Women in Business (SheLeadsBusiness: La misión de Abu Dabi para las mujeres en los negocios).

El primer día de ADFW también contó con el Foro inaugural de Mercados de Capitales de Abu Dabi, celebrado en alianza con la Bolsa de Valores de Abu Dabi (ADX), en el que se presentaron algunas de las empresas más dinámicas de Abu Dabi que cotizan en bolsa.

Mientras tanto, el Foro de Inversores de UBS reunió a más de 30 directores de informática y fundadores de fondos de cobertura líderes a nivel mundial. Otros eventos paralelos durante el día incluyeron iConnections Private Markets House, Greenwich Economic Forum – Chatham House VIP Roundtable presidido por Ray Dalio y ADFW Startup Campus and Venture Park.

El mismo día, ADQ, en colaboración con ADFW y ADGM, con Stern en NYU Abu Dhabi como asesor académico, publicó un documento perspicaz titulado "Una nueva era de flujos de capital en un mundo policéntrico". El documento explora cómo los flujos de capital globales ahora se originan en una gama más amplia de contribuyentes y llegan a destinos aún más diversos, al remodelar el panorama de la inversión.

Durante los próximos tres días, están programados eventos como Asset Abu Dhabi, RESOLVE, Fintech Abu Dhabi y el Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dabi, que prometen promover la reputación de Abu Dabi como la "capital del capital" con debates de importancia mundial.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

FUENTE ADGM