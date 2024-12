Abu Dhabi Finance Week 2024 eröffnet mit führenden Vertretern der Finanzwelt in der „Hauptstadt des Kapitals"

ABU DHABI, VAE, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Unter der Schirmherrschaft von Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dem Kronprinzen von Abu Dhabi und Vorsitzenden des Exekutivrats, wurde eine der am meisten erwarteten viertägigen Veranstaltungsreihen der MENA-Region – die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) – mit einer großen Eröffnungszeremonie in der ADQ-Arena im ADGM eröffnet, die den Rahmen für mehr als 60 Veranstaltungen und Breakout-Events im Laufe der Woche bildete.

In einem exklusiven Rahmen, mit ADQ als Hauptpartner, wurde die ADFW 2024 offiziell in Anwesenheit von Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan und führenden Wirtschaftsvertretern von Abu Dhabi, mit einer exklusiven Gästeliste der Spitzenvertreter der Finanzwelt aus über 100 Ländern, eröffnet. Das Thema der Abu Dhabi Falcon Economy stand im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungstags, an dem hochrangige strategische Diskussionen geführt wurden und der wachsende Status der Stadt als „Hauptstadt des Kapitals" hervorgehoben wurde.

Die Veranstaltung begann mit einer Ansprache Seiner Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Mitglied des Exekutivrats von Abu Dhabi und Vorsitzender der ADGM und des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), in der er das Wachstum von Abu Dhabi und das Versprechen auf eine prosperierende Zukunft der Hauptstadt der VAE hervorhob.

Zur feierlichen Eröffnung der ADFW sagte Seine Eminenz Ahmed Jasim Al Zaabi „In einer Welt, die nach Stabilität und Wachstum strebt, ist Abu Dhabis Falcon Economy ein unerschütterlicher Partner für Unternehmen, Investoren, Innovatoren und Visionäre und heißt sie in der „Hauptstadt des Kapitals" willkommen. Hier wird jede Investition und jede Beziehung durch unser Engagement für eine Zukunft unterstützt, die von Vertrauen, Widerstandsfähigkeit und grenzenlosen Möglichkeiten geprägt ist. Während unser Zuständigkeitsbereich expandiert und neue Meilensteine erreicht, wächst gleichzeitig unsere Gemeinschaft. Über internationale Plattformen wie die ADFW laden wir die Welt ein, mit uns Gespräche zu führen, die das Vermächtnis des Fortschritts über Grenzen und Generationen hinweg umreißen werden."

Auf die Eröffnungszeremonie folgte die zweite Ausgabe des Abu Dhabi Economic Forum („ADEF"), das in Zusammenarbeit mit ADQ und ADDED veranstaltet wurde. Die hochrangige, exklusive Veranstaltung bot eingehende Diskussionen über den aktuellen Stand und die Zukunftsaussichten der Falcon Economy und brachte hochrangige Vertreter der Regierung von Abu Dhabi sowie prominente Persönlichkeiten aus dem Privatsektor zusammen, die wichtige Branchen repräsentierten. Zu den Hauptrednern gehörten die CEOs und Führungskräfte von Blackrock, UBS, PGIM, Bridgewater Associates, HSBC, ADQ, Mubadala, Morgan Stanley, Citigroup, BNY, Lunate, 2PointZero, First Abu Dhabi Bank (FAB), Pure Health, GQG Partners und Aldar.

Das hochkarätige Programm des Forums befasste sich mit dem Wirtschaftswachstum von Abu Dhabi und seiner aufstrebenden Rolle als globales Geschäfts- und Investitionszentrum. Eine der beliebtesten Sitzungen – „The ADFW Boardroom: Abu Dhabi In the Global Economy" – nahmen führende Vertreter einiger der weltweit größten Finanzinstitute teil, darunter Sergio Ermotti – Group CEO von UBS, Ray Dalio – Gründer und CIO von Bridgewater, Hana Al Rostamani – Group CEO der First Abu Dhabi Bank, und Jihad Azour – Director of the Middle East and Central Asia Department beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Sie diskutierten über die globalen Volkswirtschaften und zeigten Strategien auf, die Abu Dhabis Wachstumsambitionen in der sich verändernden globalen Landschaft unterstützen.

Weitere wichtige Sitzungen befassten sich mit Themen wie Building the Falcon Economy, A New Era of Capital Flows in a Polycentric World, The Factors Influencing Global Markets, The Titan's View: Abu Dhabi's New Place in the World, Slowbalization: A New Kind of World Order and SheLeadsBusiness: Abu Dhabi's Mission for Women in Business.

Am ersten Tag der ADFW fand auch das erste Abu Dhabi Capital Markets Forum statt, das in Zusammenarbeit mit der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) veranstaltet wurde und einige der dynamischsten börsennotierten Unternehmen Abu Dhabis vorstellte.

Das UBS Investor Forum brachte über 30 CIOs und Gründer führender globaler Hedgefonds zusammen. Zu den weiteren Nebenveranstaltungen des Tages gehörten das iConnections Private Markets House, das Greenwich Economic Forum – Chatham House VIP Roundtable unter dem Vorsitz von Ray Dalio und der ADFW Startup Campus und Venture Park.

Am selben Tag veröffentlichte die ADQ in Zusammenarbeit mit der ADFW und der ADGM, wobei Stern von der NYU Abu Dhabi als akademischer Berater fungierte, ein aufschlussreiches Papier mit dem Titel „A New Era of Capital Flows in a Polycentric World". In dem Papier wird untersucht, wie die globalen Kapitalströme nun von einem breiteren Spektrum von Akteuren ausgehen und noch vielfältigere Ziele erreichen, wodurch sich die Investitionslandschaft verändert.

In den nächsten drei Tagen stehen Veranstaltungen wie Asset Abu Dhabi, RESOLVE, Fintech Abu Dhabi und das Abu Dhabi Sustainable Finance Forum auf dem Programm und versprechen, Abu Dhabis Ruf als „Hauptstadt des Kapitals" mit Diskussionen von globaler Bedeutung zu stärken.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg