アブダビ・ファイナンス・ウィーク2024（Abu Dhabi Finance Week 2024）、「キャピタル・オブ・キャピタル（Capital of Capital）」に金融界のトップリーダーを迎えて開幕

アブダビ、アラブ首長国連邦, 2024年12月10日 /PRNewswire/ -- アブダビ皇太子で行政評議会議長のSheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下の後援の下、中東・北アフリカ地域で最も待ち望まれていた4日間のイベントシリーズのひとつであるアブダビ・ファイナンス・ウィーク(ADFW)が、ADGMのADQアリーナで盛大なオープニングセレモニーをもって開幕しました。週間を通じて60以上のイベントや分科会が開催されました。

ADQをヘッドラインパートナーとするADFW2024は、Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下とアブダビ経済指導者のご臨席のもと、特別な雰囲気の中で正式に開幕しました。100カ国以上から金融界のトップリーダーたちが招待さ れました。アブダビのファルコン・エコノミー(Falcon Economy)をテーマに、初日はハイレベルな戦略的ディスカッションが行われ、「キャピタル・オブ・キャピタル」としてのアブダビの地位が高まっていることが強調されました。

イベントは、アブダビ行政評議会メンバーであり、ADGMおよびアブダビ経済開発局(Abu Dhabi Department of Economic Development、ADDED)の会長であるAhmed Jasim Al Zaabi閣下の特別講演で幕を開けました。アブダビの成長と、UAEの首都であるアブダビの豊かな未来が約束されていることを強調しました。

ADFWのフランド開会式について、Ahmed Jasim Al Zaabi閣下は、「安定と成長を求める世界において、アブダビのファルコン・エコノミーは、企業、投資家、イノベーター、ビジョナリーにとって揺るぎないパートナーとして、「キャピタル・オブ・キャピタル」に歓迎の意を表しています。ここでは、信頼、回復力、無限の機会によって定義される未来を築くという当社のコミットメントによって、あらゆる投資とあらゆる関係が支えられています。当社の管轄区域が拡大し、新たなマイルストーンを達成するのと同時に、私たちのコミュニティも成長しています。ADFWのような国際的なプラットフォームを通じて、当社は国境や世代を超えた進歩の遺産を概説する会話の形成に参加するよう世界に呼びかけます」と述べました。

開会式に続いて、アブダビ経済フォーラム(Abu Dhabi Economic Forum、「ADEF」)の第2回が開催されました。ADEFはADQとADDEDのパートナーシップにより開催されました。このハイレベルで排他的なイベントでは、ファルコン・エコノミーの現状と将来の見通しに関する詳細な議論が行われました。アブダビ政府の幹部や主要産業を代表する民間企業の著名人が一堂に会しました。主要な講演者には、ブラックロック(Blackrock)、UBS、PGIM、ブリッジウォーター・アソシエイツ(Bridgewater Associates)、HSBC、ADQ、ムバダラ(Mubadala)、モルガン・スタンレー(Morgan Stanley)、シティグループ(Citigroup)、BNY、ルナーテ(Lunate)、2ポイントゼロ(2PointZero)、ファースト・アブダビ銀行(First Abu Dhabi Bank、FAB)、ピュア・ヘルス(Pure Health)、GQGパートナーズ(GQG Partners)、アルダール(Aldar)のCEOや経営陣が含まれます。

フォーラムでは、アブダビの経済成長と世界的なビジネス・投資ハブとしての新たな役割について、トップクラスの議題が追究されました。最も人気の高いセッションのひとつ(「ADFWボードルーム:グローバル経済におけるアブダビ(The ADFW Boardroom: Abu Dhabi In the Global Economy)」)には、Sergio Ermotti(UBSグループCEO)、Ray Dalio(ブリッジウォーター創業者兼CIO)、Hana Al Rostamani(ファースト・アブダビ銀行グループCEO)、Jihad Azour(国際通貨基金(International Monetary Fund、IMF)中東・中央アジア局長)といった世界最大級の金融機関のリーダーが参加しました。彼らは世界経済について議論し、進化する世界情勢の中でアブダビの成長意欲を支える戦略を強調しました。

その他の重要なセッションは、「ファルコン・エコノミーの構築(Building the Falcon Economy)」、「多中心世界における資本フローの新時代(A New Era of Capital Flows in a Polycentric World)」、「世界市場に影響を与える要因(The Factors Influencing Global Markets)」、「巨人の視点:世界におけるアブダビの新たな居場所(The Titan's View: Abu Dhabi's New Place in the World)」、「スローバライゼーション:新しい世界秩序(Slowbalization: A New Kind of World Order)」、「SheLeadsBusiness:アブダビの女性ビジネス・ミッション(SheLeadsBusiness: Abu Dhabi's Mission for Women in Business)」などのトピックを探求しました。

ADFWの初日には、アブダビ証券取引所(Abu Dhabi Securities Exchange、ADX)とのパートナーシップによるアブダビ資本市場フォーラム(Abu Dhabi Capital Markets Forum)も開催され、アブダビで最も勢いのある上場企業が紹介されました。

一方、UBS投資家フォーラム(UBS Investor Forum)には、世界有数のヘッジファンドのCIOや創業者が30人以上集まりました。このほか、アイ・コネクションズ・プライベート・マーケッツ・ハウス(iConnections Private Markets House)、グリニッジ経済フォーラム(Greenwich Economic Forum)(Ray Dalioが議長を務めるチャタムハウスVIPラウンドテーブル、ADFWスタートアップ・キャンパスとベンチャー・パーク(ADFW Startup Campus and Venture Park))などのサイドイベントも開催されました。

同日、ADQはADFWおよびADGMと協力し、NYUアブダビのStern教授がアカデミック・アドバイザーを務める中、「多中心世界における資本フローの新時代」と題する洞察に満ちた論文を発表しました。この論文では、グローバルな資本フローが現在いかに幅広い貢献者から発信され、さらに多様な目的地に到達し、投資状況を再形成しているかを探求しています。

今後3日間にわたり、アセット・アブダビ(Asset Abu Dhabi)、レゾルブ(RESOLVE)、フィンテック・アブダビ(Fintech Abu Dhabi)、アブダビ持続可能金融フォーラム(Abu Dhabi Sustainable Finance Forum)などのイベントが予定されており、世界的に重要な議論が交わされることで、「キャピタル・オブ・キャピタ」としてのアブダビの評価が高まることが期待されます。

