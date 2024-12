2024 年 Abu Dhabi Finance Week 開幕，「Capital of Capital」的頂尖金融領袖齊聚一堂

阿聯酋阿布扎比2024年12月11日 /美通社/ -- 在阿布扎比皇太子、執行委員會主席 Mohamed bin Zayed Al Nahyan 的贊助下,Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 於 ADGM 的 ADQ Arena 舉行盛大的開幕典禮,為整個星內的 60 多項活動及分組活動揭開序幕。

ADFW 2024 在一個獨特的場景中正式開幕,ADQ 為主要合作夥伴,與 H.H. 出席開幕儀式。獨家嘉賓名單包括 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 和阿布札比的經濟領導人,以及來自 100 多個國家的頂級金融領袖。此活動的第一天舉行高層次戰略討論,核心是阿布札比的獵鷹經濟 (Falcon Economy) 主題,並強調了這座城市作為「Capital of Capital」不斷成長的地位。

此活動以阿布札比執行委員、ADGM 和阿布札比經濟發展部 (Abu Dhabi Department of Economic Development, ADDED) 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 的特別致辭開始,他強調了阿布札比的成長和阿聯酋首都繁榮未來的承諾。

Ahmed Jasim Al Zaabi 就 ADFW 的盛大開幕典禮表示:「在尋求穩定和增長的世界中,阿布札比的獵鷹經濟是企業、投資者、創新者和遠見者的堅定合作夥伴,歡迎他們來到『Capital of Capital』。在這裡,我們承諾維護每一項投資和每一個關係,致力於建立有著信任、韌性和無限機會的未來。隨著我們的司法管轄區擴大並實現新里程碑,我們的社區同步發展。透過 ADFW 這樣的國際平台,我們邀請全世界與我們一起參與對話,勾勒出跨越國界和世代的進步遺產。」

開幕典禮過後,與 ADQ 和 ADDED 合作舉辦的第二屆 Abu Dhabi Economic Forum(「ADEF」)也隨即回歸。這場高層次的獨家活動,包括關於獵鷹經濟的現狀和未來前景的深入討論,聚集了阿布達比政府的高級領導人以及來自主要行業的私營部門的傑出人物。頂尖演講者包括 Blackrock、UBS、PGIM、Bridgewater Associates、HSBC、ADQ、Mubadala、Morgan Stanley、Citigroup、BNY、Lunate、2PointZero、First Abu Dhabi Bank (FAB)、Pure Health、GQG Partners 和 Aldar 的 CEO 和 C-Suites。

論壇的頂級議程,探討了阿布札比的經濟增長以及其作為全球商業和投資中心的新興角色。最受歡迎的會議之一,「The ADFW Boardroom: Abu Dhabi In the Global Economy」,參與者來自世界一些最大金融機構的領導人,例如瑞銀集團 (UBS) 行政總裁 Sergio Ermotti、Bridgewater 創辦人兼資訊總監 Ray Dalio、First Abu Dhabi Bank 行政總裁 Hana Al Rostamani 和國際貨幣基金組 (International Monetary Fund, IMF) 的中東和中亞部署長 Jihad Azur。他們討論了全球經濟,重點探索在不斷變化的全球格局中支持阿布扎比增長野心的策略。

其他重要會議探討了「建立獵鷹經濟」 (Building the Falcon Economy)、「多中心世界中資本流的新時代」 (A New Era of Capital Flows in a Polycentric World)、「影響全球市場的因素」 (The Factors Influencing Global Markets)、「泰坦的觀點:阿布扎比在世界上的新位置」(The Titan's View: Abu Dhabi's New Place in the World)、「緩慢平衡:新型的世界秩序」(Slowbalization: A New Kind of World Order) 和 「商業由她領導:阿布達比的女性商業使命」(SheLeadsBusiness: Abu Dhabi's Mission for Women in Business)。

ADFW 第一天還舉辦了與 Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 合作舉辦的首屆 Abu Dhabi Capital Markets Forum,展示了阿布扎比最具活力的一些上市公司。

同時,瑞銀投資者論壇聚集了來自全球領先的對沖基金的 30 多名資訊總監和創辦人。當天的其他配套活動包括 iConnections Private Markets House、由 Ray Dalio 主持的 Greenwich Economic Forum - Chatham House VIP Roundtable 以及 ADFW Startup Campus and Venture Park。

同日,ADQ 與 ADFW 和 ADGM 合作,由紐約大學阿布扎比分校的 Stern 擔任學術顧問,發表了一篇題為 《多中心世界的資本流動新時代》(A New Era of Capital Flows in a Polycentric World) 的精闢論文。此論文探討全球資金流如何從更廣泛的貢獻者來源,到達更多的目的地,從而重塑投資環境。

在未來三天,活動如「阿布扎比資產管理公司」(Asset Abu Dhabi)、「RESOLVE」、「阿布札比金融科技公司」(Fintech Abu Dhabi) 和「阿布札比可持續金融論壇」(Abu Dhabi Sustainable Finance Forum) 等都已安排妥當,並承諾透過具有全球重要性的討論,提升阿布扎比作為「Capital of Capital」的聲譽。

SOURCE ADGM