Fintech Abu Dhabi de ADFW apunta a una nueva era financiera impulsada por la innovación y la disrupción

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El tercer día de la Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, el evento emblemático de ADGM, contó con Fintech Abu Dhabi y RESOLVE, que reunió a los líderes más influyentes del mundo en finanzas, tecnología, asuntos legales y resolución de disputas.

Con el tema general de "Diseñar la capital del capital", el día ofreció una poderosa combinación de liderazgo intelectual, debates sobre innovación disruptiva y conocimientos de vanguardia y mostró la posición de Abu Dabi como centro financiero orientado al futuro y un centro neurálgico jurídico.

Al inaugurar el día, Su Excelencia, Hamad Sayah Al Mazrouei, subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi y presidente de la Academia ADGM, declaró: "El futuro de las finanzas no será escrito solo por algoritmos, sino por personas con visión, coraje y propósito. Mediante plataformas como Fintech Abu Dhabi, no solo estamos anticipando lo que viene para el sector, sino que también lo estamos construyendo de manera activa. Las conversaciones profundas actuales reflejan la ambición de Abu Dabi de convertirse en la plataforma de lanzamiento de una nueva era de progreso financiero inclusivo, inteligente y resiliente".

Fintech Abu Dhabi: El siguiente capítulo de innovación financiera

La novena edición de Fintech Abu Dhabi, en la actualidad la reunión de tecnología financiera más grande e influyente de la región MENA, destacó los cambios radicales que están afectando a los servicios financieros, desde la tokenización y la IA hasta la banca digital y las stablecoins.

En el escenario principal se desarrollaron una serie de conversaciones intensas y diálogos de alto impacto con algunos de los líderes financieros más influyentes del mundo. La lista incluía figuras destacadas del ecosistema de tecnología financiera mundial, como Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase; Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle; Richard Teng, director ejecutivo de Binance; Jennifer Johnson, directora ejecutiva de Franklin Templeton; Anthony Soohoo, director ejecutivo de MoneyGram; Ambareen Musa, directora ejecutiva de GCC, Revolut; y muchos más.

En las sesiones se exploraron temas clave como el crédito digital, la innovación regulatoria, los activos digitales, la adopción institucional y la banca de vanguardia, que ofrecieron ideas sinceras de directores ejecutivos de empresas de tecnología financiera, inversores y altos ejecutivos bancarios. En la sesión con Tengse examinó la volatilidad de los mercados de criptomonedas y se planteó la pregunta esencial: ¿Pueden las criptomonedas convertirse en infraestructuras de confianza? Mientras tanto, los directores generales de Revolut, Capital.com, Erebor Group y Lukka exploraron cómo los fundadores de empresas de tecnología financiera priorizan la velocidad, la claridad normativa y la confianza a medida que escalan en un clima que exige agilidad y resiliencia.

Los principales líderes bancarios de State Street, Al Hilal Bank y PiraeusGroup debatieron sobre cómo están evolucionando las instituciones tradicionales. Desde la adopción de la IA hasta la redefinición de la experiencia del cliente, la sesión ofreció una mirada sincera sobre los esfuerzos de digitalización en la arquitectura bancaria tradicional. Los expertos en inversiones en etapa inicial de FJ Labs y Standard Chartered Ventures desentrañaron sus estrategias para identificar nuevas empresas de miles de millones de dólares antes de que se conviertan en algo habitual, centrándose en el reconocimiento de patrones, la disciplina de precios y la ciencia emergente del descubrimiento de "empresas unicornio".

RESOLVE Explora el tema de la "valentía"

De manera paralela, la cuarta edición de RESOLVE 2025 se reunió bajo el tema "Courage" (Valentía), centrada en la resolución de disputas internacionales y cómo deben evolucionar los sistemas legales frente a la rápida transformación digital y del mercado. El foro reunió a expertos legales, reguladores, líderes empresariales y responsables políticos a nivel mundial para un día dinámico de conferencias y debates sobre la regulación de criptomonedas transfronteriza, las estrategias legales impulsadas por IA y las implicaciones legales de los mercados de capitales mundiales.

Su Excelencia Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro de Justicia de EAU, pronunció un discurso inaugural convincente sobre "Justice with Courage" (Justicia con valentía) y destacó el liderazgo de Abu Dabi en el establecimiento de estándares legales progresistas. La secretaria judicial y directora ejecutiva de ADGM, Linda Fitz-Alan, abrió el foro con un poderoso mensaje sobre cómo gestionar los cambios legales con claridad y resolución. El día contó con un elenco de ponentes de alto nivel, entre ellos Matthew Lewis, director general de Hintsa Performance, el cofundador y exdirector ejecutivo de Netflix, Marc Randolph, y la profesora Nancy Gleason de MBZUAI.

Eventos paralelos , nuevos miembros, colaboraciones importantes y anuncios

Junto a los eventos principales se celebraron otros eventos como el Foro de IA de Abu Dabi, el Foro Blockchain de Abu Dabi, el Foro Risk 4.0, el evento de Bloomberg sobre La evolución de la IA: del potencial a la practicidad y el Foro de Activos Digitales de Eastpoint. A lo largo del día, se llevaron a cabo cumbres a puerta cerrada como la sesión de debate de líderes de Web3, presentada por ADGM Emerging Tech y #Hashed y diálogos sobre la stablecoin con altos ejecutivos.

Durante el tercer día de ADFW, Galaxy Digital y el Banco de Desarrollo de Eurasia (EDB), dieron a conocer anuncios de que están estableciendo oficinas en ADGM. Otro anuncio importante del día fue el de SAAS Properties, que dio a conocer oficialmente su nuevo proyecto: The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island.

Durante el tercer día de ADFW se anunciaron un total de 24 memorandos de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés. Se firmaron alianzas entre entidades locales e internacionales, como Blackrock, Finstreet, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Lulu Financial Group, Crypto.com, 42 Abu Dhabi, Hanwha y Kresus.

ADFW continúa durante un último día con su evento destacado, el Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dabi (ADSFF), y otros eventos clave se centrarán en la sostenibilidad y las finanzas.

