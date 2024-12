L'Abu Dhabi Finance Week 2024 s'ouvre avec les plus grands leaders financiers dans la « capitale des capitaux »

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Sous le patronage de Son Altesse Mohammed ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi et président du Conseil exécutif, l'une des séries d'événements de quatre jours les plus attendues de la région MENA, l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW, Semaine de la finance d'Abou Dhabi), a débuté par une grande cérémonie d'ouverture à l'ADQ Arena de l'ADGM, préparant le terrain pour plus de 60 événements et réunions en petits groupes tout au long de la semaine.

Dans un cadre exclusif, avec l'ADQ comme partenaire principal, l'ADFW 2024 a officiellement ouvert ses portes en présence de S.A. le cheikh Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane et des dirigeants économiques d'Abou Dhabi, avec une liste d'invités exclusifs composée des principaux dirigeants financiers de plus de 100 pays. Le thème de la Falcon economy, l'économie du faucon, d'Abou Dhabi était au cœur de la première journée de l'événement, qui a donné lieu à des discussions stratégiques de haut niveau et a mis en évidence le statut croissant de la ville en tant que « capitale des capitaux ».

L'événement a débuté par un discours spécial de Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, membre du conseil exécutif d'Abou Dhabi et président de l'ADGM et du département du développement économique d'Abou Dhabi (ADDED), qui a mis en évidence la croissance d'Abou Dhabi et la promesse d'un avenir prospère dans la capitale des Émirats arabes unis.

Commentant la cérémonie d'ouverture de l'ADFW, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi a déclaré : « Dans un monde en quête de stabilité et de croissance, la Falcon Economy d'Abou Dhabi est un partenaire inébranlable pour les entreprises, les investisseurs, les innovateurs et les visionnaires, qui leur souhaite la bienvenue dans la « capitale des capitaux ». Ici, chaque investissement et chaque relation est facilité par notre engagement à construire un avenir défini par la confiance, la résilience et des opportunités illimitées. À mesure que notre émirat se développe et franchit de nouvelles étapes, notre communauté s'agrandit. Grâce à des plateformes internationales telles que l'ADFW, nous invitons le monde entier à se joindre à nous pour façonner des conversations qui mettront en évidence l'héritage du progrès qui transcende les frontières et les générations. »

La cérémonie d'ouverture a été suivie par le retour de la deuxième édition de l'Abu Dhabi Economic Forum (ADEF, Foum économique d'Abou Dhabi), qui s'est tenue en partenariat avec l'ADQ et l'ADDED. Cet événement exclusif de haut niveau a donné lieu à des discussions approfondies sur l'état actuel et les perspectives d'avenir de la Falcon Economy, réunissant des hauts responsables du gouvernement d'Abou Dhabi ainsi que des personnalités du secteur privé représentant des secteurs clés. Parmi les principaux intervenants figuraient les PDG et les directeurs généraux de Blackrock, UBS, PGIM, Bridgewater Associates, HSBC, ADQ, Mubadala, Morgan Stanley, Citigroup, BNY, Lunate, 2PointZero, First Abu Dhabi Bank (FAB), Pure Health, GQG Partners et Aldar.

Le programme de haut niveau du forum a permis de suivre la croissance économique d'Abou Dhabi et son rôle émergent en tant que centre mondial d'affaires et d'investissement. L'une des sessions les plus populaires, « La salle du conseil de l'ADFW : Abou Dhabi dans l'économie mondiale », a vu intervenir les dirigeants de certaines des plus grandes institutions financières du monde, telles que Sergio Ermotti - PDG du groupe UBS, Ray Dalio - fondateur et directeur de l'information de Bridgewater, Hana Al Rostamani - PDG du groupe First Abu Dhabi Bank, et Jihad Azour - directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI). Ils ont discuté des économies mondiales et mis en évidence les stratégies visant à soutenir les ambitions de croissance d'Abou Dhabi dans un paysage mondial en pleine évolution.

D'autres sessions importantes ont exploré des sujets tels que la construction de la Falcon Economy, une nouvelle ère de flux de capitaux dans un monde polycentrique, les facteurs influençant les marchés mondiaux, le point de vue du titan : la nouvelle place d'Abou Dhabi dans le monde, Slowbalization : un nouveau type d'ordre mondial, et SheLeadsBusiness : la mission d'Abou Dhabi pour les femmes d'affaires.

Le premier jour de l'ADFW a également été marqué par l'inauguration de l'Abu Dhabi Capital Markets Forum (Forum des marchés de capitaux d'Abou Dhabi), organisé en partenariat avec la Bourse des valeurs mobilières d'Abou Dhabi (ADX), qui a présenté certaines des sociétés cotées en bourse les plus dynamiques d'Abou Dhabi.

Dans le même temps, l'UBS Investor Forum (Forum des investisseurs d'UBS) a réuni plus de 30 directeurs de l'information et fondateurs de fonds spéculatifs mondiaux de premier plan. D'autres événements parallèles ont eu lieu au cours de la journée, dont iConnections Private Markets House, Greenwich Economic Forum - Chatham House VIP Roundtable présidée par Ray Dalio et ADFW Startup Campus and Venture Park.

Le même jour, l'ADQ, en collaboration avec l'ADFW et l'ADGM, et avec l'aide de M. Stern de l'université de New York à Abou Dhabi, a publié un document éclairant intitulé « A New Era of Capital Flows in a Polycentric World » (Une nouvelle ère de flux de capitaux dans un monde polycentrique). Le document explore la manière dont les flux de capitaux mondiaux proviennent désormais d'un plus grand nombre de contributeurs et atteignent des destinations encore plus diverses, remodelant ainsi le paysage de l'investissement.

Au cours des trois prochains jours, des événements tels qu'Asset Abu Dhabi, RESOLVE, Fintech Abu Dhabi et le Forum d'Abou Dhabi sur la finance durable sont prévus et promettent de confirmer la réputation d'Abou Dhabi en tant que « capitale des capitaux » grâce à des discussions d'importance mondiale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg