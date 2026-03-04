Por cuarto año consecutivo, Clarendelle y Domaine Clarence Dillon llevarán vinos icónicos de Burdeos a la noche más importante de Hollywood

Como socia oficial de la Academia, la prestigiosa empresa familiar servirá exclusivamente vinos tintos, blancos y rosados en la 98.° edición de los Oscar® y en el Academy Museum of Motion Picture

PARÍS, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Clarendelle y la empresa familiar Domaine Clarence Dillon se enorgullecen de regresar como socia oficial de vinos del Academy Museum of Motion Picture. Por cuarto año consecutivo, la prestigiosa empresa familiar servirá de forma exclusiva vinos excepcionales en la 98.ª ceremonia de los Oscar®, lo que vincula el mundo del buen vino y el cine en una alianza que eleva la experiencia de los Oscar® para las estrellas más destacadas de Hollywood.

Presidente y director ejecutivo, el príncipe Robert de Luxemburgo y su hija Charlotte de Nassau ©A.M.P.A.S.

Además de deleitar a los invitados en el Dolby Theatre® en Ovation Hollywood, los vinos Clarendelle y Domaine Clarence Dillon se servirán en el icónico Governors Ball y en la Official Oscars® Watch Party en el Academy Museum of Motion Pictures. En todos los eventos, los vinos tintos, blancos y rosados elegantes y contemporáneos, se maridarán con un menú legendario de Wolfgang Puck Catering.

Domaine Clarence Dillon presentará un nuevo vino para los eventos llenos de estrellas:

Le Dragon de Quintus 2020: la puerta de entrada a Château Quintus, Le Dragon de Quintus se elabora mediante una mezcla de los mejores terruños de Saint-Émilion. Un hermoso vino oscuro cuyos toques de fruta y vainilla se mezclan con aromas de fruta negra madura. El primer sabor es suave y sedoso, con una combinación de sabores de fruta con notas amaderadas, lo que hace que el vino sea muy encantador.

Entre los vinos favoritos que regresan se encuentran:

La familia de vinos Clarendelle, inspirada en el Haut-Brion, expresa el carácter auténtico del terruño de Burdeos mediante vinos ensamblados con maestría y dignos de añejado que combinan complejidad, elegancia y equilibrio, para así elevar la vida cotidiana con vinos finos.

Vino tinto Clarendelle Bordeaux 2017: esta mezcla es de un hermoso color rojo rubí brillante con aromas muy frescos y afrutados, acompañados de notas de fruta roja, grosella negra y cereza.

esta mezcla es de un hermoso color rojo rubí brillante con aromas muy frescos y afrutados, acompañados de notas de fruta roja, grosella negra y cereza. Vino blanco Clarendelle Bordeaux 2023 : un vino refinado y elegante, que ofrece notas cítricas brillantes de limón y pomelo, equilibradas por la suave dulzura de la pera y el lichi.

un vino refinado y elegante, que ofrece notas cítricas brillantes de limón y pomelo, equilibradas por la suave dulzura de la pera y el lichi. Vino rosado Clarendelle Bordeaux 2023: un vino rosado gastronómico, una expresión distintiva en Burdeos, con aromas a frambuesa y pomelo rosa y vibrantes notas a fruta roja elevadas con toques de lichi y naranja mandarina.

un vino rosado gastronómico, una expresión distintiva en Burdeos, con aromas a frambuesa y pomelo rosa y vibrantes notas a fruta roja elevadas con toques de lichi y naranja mandarina. Clarendelle Amberwine 2021: un vino dulce complejo, bien concentrado y moderno que se distingue por su frescura y equilibrio armonioso de fruta floral y acidez con un acabado suave.

Además de Clarendelle, los nominados y ganadores tendrán la oportunidad de disfrutar de los bastidores de los Oscar® con La Clarté de Haut-Brion 2021: un vino con una rara delicadeza y aromas frescos de cítricos y flores blancas, seguido de un final bien definido y refrescante con una intensidad cítrica.

"Clarendelle y Domaine Clarence Dillon desean levantar sus copas para celebrar a quienes contribuyeron de manera tan significativa a entretenernos e inspirarnos durante el año pasado", señaló el presidente y director ejecutivo de Domaine Clarence Dillon, el príncipe Robert de Luxemburgo. "Nos unimos a los millones de espectadores de todo el mundo para reconocer juntos los logros sobresalientes de los nominados en la 98.ª edición de los Oscar. ¡Salud!"

