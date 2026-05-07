Lianyungang lanza el plan "Golden Cudgel" para impulsar la economía deportiva

LIANYUNGANG, China, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Después de que su mascota "Monkey Baby" (Hou Bao) obtuviera una inesperada atención en línea tras un lúdico percance en su vestuario, la ciudad costera china de Lianyungang se está moviendo rápidamente para convertir la atención viral en una oportunidad económica. El 6 de mayo, la ciudad dio a conocer el Plan "Golden Cudgel", una iniciativa de asociación comercial vinculada a su papel como anfitriona de los XXI Juegos Provinciales de Jiangsu.

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Basándose en el simbolismo del legendario arma del Rey Mono, el Golden Cudgel, asociado con una audaz ambición y escala, el plan posiciona a Lianyungang como una plataforma para el crecimiento comercial compartido. Su eslogan: "Cada onza cuenta. Ganemos como uno solo ". — invita a los socios mundiales a participar en lo que la ciudad describe como una "oportunidad simbólica de 13.500 jin", haciendo referencia al peso mítico del garrote.

El Plan "Golden Cudgel" presenta cuatro niveles de asociación con un marco de beneficios estructurado, diseñado para involucrar tanto a los participantes corporativos como a los individuales:

Dinghai Shenzhen – Socio estratégico

Bailian Jingu – Socio de co-creación

Zhenchang Shenqi – Socio de crecimiento

Ruyi Xiuzhen – Cazador de sueños (nivel de entrada, desde 3.000 RMB)

El paquete de beneficios abarca la marca de la ciudad, el reconocimiento honorífico, el acceso al servicio, los incentivos para el consumidor y las oportunidades de participación empresarial.

En 2026, Lianyungang será la sede de los XXI Juegos Provinciales de Jiangsu, que coincidirán con la Liga de Fútbol de Jiangsu ("Su Chao"), lo que creará un ciclo de dos eventos que se espera que acelere la actividad económica de la ciudad.

Hu Zhu, un alto funcionario de Lianyungang, describió el posicionamiento de la ciudad a través de tres narrativas ilustrativas, cada una destacando una dimensión diferente de su perfil económico y cultural. La historia de "Monkey Baby" refleja la apertura y la resiliencia de la ciudad; una historia centrada en una taza de té con leche captura su economía de consumo de rápido crecimiento; y una historia sobre uñas prensadas hechas a mano ilustra cómo Lianyungang se conecta con los mercados globales a través de la creatividad y la fabricación ligera. "Lo invitamos sinceramente a convertirse en nuestro socio de la ciudad y a unirse a nosotros para aprovechar las oportunidades de la economía deportiva para un crecimiento compartido a largo plazo", dijo Hu.

En el evento de lanzamiento, Zhu Yaohui, presidente de Jiangsu Tanggou Liangxianghe Liquor Co., Ltd., y Fang Hao, fundador de la marca de té de frutas frescas Zuoxinfang, compartieron sus viajes empresariales y ambiciones comerciales. Juntos, aportaron energía simbólica al Golden Cudgel, reforzando el papel de la ciudad como plataforma comercial colaborativa.

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FUENTE The 21st Jiangsu Provincial Games