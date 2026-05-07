เมืองเหลียนหยุนกังเปิดตัวแผน "กระบองทองคำ" เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกีฬา
08 May, 2026, 02:42 CST
เหลียนหยุนกัง, ประเทศจีน, 8 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- หลังจาก "Monkey Baby" หรือหูเป่า (Hou Bao) มาสคอตของเหลียนหยุนกังเมืองชายฝั่งทะเลของจีน ได้รับความสนใจกลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างไม่คาดคิด หลังเกิดเหตุการณ์สร้างรอยยิ้มจากเครื่องแต่งกายที่ผิดพลาด ทางเมืองก็รีบเดินหน้าเปลี่ยนกระแสความสนใจนี้ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยได้มีการเปิดตัวแผน "กระบองทองคำ" (Golden Cudgel) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางการค้าที่เชื่อมโยงกับบทบาทของเมืองในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามณฑลเจียงซู ครั้งที่ 21 (The 21st Jiangsu Provincial Games)
ด้วยการหยิบยกสัญลักษณ์กระบองทองคำที่เป็นอาวุธในตำนานของราชาวานร ซึ่งสื่อถึงความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่และศักยภาพไร้ขีดจำกัด แผนดังกล่าวได้วางตำแหน่งให้เมืองเหลียนหยุนกังเป็นเวทีแห่งการเติบโตร่วมกันทางการค้าและธุรกิจ ภายใต้คำขวัญ "ทุกออนซ์มีความหมาย มาร่วมคว้าชัยไปด้วยกัน" (Every ounce counts. Let's win as one.) ซึ่งเชื้อเชิญพันธมิตรจากทั่วโลกให้เข้าร่วมในสิ่งที่เมืองเรียกว่าเป็น "โอกาสระดับ 13,500 จิน" ซึ่งอ้างอิงถึงน้ำหนักในตำนานของกระบองทองคำ
ทั้งนี้ แผน "กระบองทองคำ" ได้เปิดตัวระดับความร่วมมือ 4 ระดับ พร้อมกรอบสิทธิประโยชน์อย่างเป็นโครงสร้างซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดทั้งภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ดังนี้:
- Dinghai Shenzhen – พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner)
- Bailian Jingu – พันธมิตรร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation Partner)
- Zhenchang Shenqi – พันธมิตรเพื่อการเติบโต (Growth Partner)
- Ruyi Xiuzhen – ผู้ไล่ตามความฝัน (Dream Chaser) (ระดับเริ่มต้น โดยเริ่มต้นที่ 3,000 หยวน)
แพ็กเกจสิทธิประโยชน์ของโครงการครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ร่วมกับเมือง การได้รับการเชิดชูเกียรติ สิทธิในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ สิทธิประโยชน์เพื่อกระตุ้นการบริโภค ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางธุรกิจ
ในปี 2569 เมืองเหลียนหยุนกังจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามณฑลเจียงซู ครั้งที่ 21 ซึ่งจะจัดควบคู่ไปกับการแข่งขันฟุตบอลลีกเจียงซู ("ซูเชา") ซึ่งการจัดงานใหญ่ทั้งสองรายการพร้อมกันนี้ คาดว่าจะช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมงานอีเวนต์ของเมืองได้อย่างมีนัยสำคัญ
Hu Zhu เจ้าหน้าที่อาวุโสของเหลียนหยุนกัง ได้ชี้แจงถึงการวางตำแหน่งของเมืองผ่านเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบ 3 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องสะท้อนมิติที่แตกต่างกันของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเมือง โดยเรื่องราวของ "Monkey Baby" สะท้อนถึงความเปิดกว้างและความสามารถในการปรับตัวของเมืองได้อย่างยืดหยุ่น เรื่องราวเกี่ยวกับชานมหนึ่งแก้ว สะท้อนถึงเศรษฐกิจผู้บริโภคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเรื่องราวเกี่ยวกับเล็บปลอมทำมือ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเหลียนหยุนกังในการเชื่อมโยงกับตลาดโลกผ่านความคิดสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเบา "เราขอเชิญชวนทุกท่านด้วยใจจริงให้มาร่วมเป็นพันธมิตรเมือง (City Partner) ของเรา และร่วมกันคว้าโอกาสจากเศรษฐกิจกีฬาเพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาว" Hu กล่าว
ภายในงานเปิดตัว Zhu Yaohui ประธานบริษัท Jiangsu Tanggou Liangxianghe Liquor Co., Ltd. และ Fang Hao ผู้ก่อตั้งแบรนด์ชาผลไม้สด Zuoxinfang ยังได้ร่วมแบ่งปันเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการและความมุ่งมั่นทางธุรกิจของพวกเขา ทั้งสองยังได้ร่วมเติมพลังเชิงสัญลักษณ์ให้แก่กระบองทองคำ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของเมืองเหลียนหยุนกังในฐานะเวทีเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจและการค้า
