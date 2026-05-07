Lianyungang lança plano "Golden Cudgel" para impulsionar a economia do esporte

LIANYUNGANG, China, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Depois que seu mascote "Monkey Baby" (Hou Bao) ganhou atenção online inesperada após um acidente lúdico no guarda-roupa, a cidade costeira chinesa de Lianyungang está se movendo rapidamente para converter a atenção viral em oportunidade econômica. Em 6 de maio, a cidade revelou o Plano "Golden Cudgel" — uma iniciativa de parceria comercial ligada ao seu papel como anfitriã dos 21º Jogos Provinciais de Jiangsu.

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Com base no simbolismo da arma lendária do Rei Macaco, o Porrete Dourado — associado à ambição e escala ousadas — o plano posiciona Lianyungang como uma plataforma para o crescimento comercial compartilhado. Seu slogan — "Cada grama conta. Vamos vencer como um só." — convida os parceiros globais a participar do que a cidade descreve como uma "oportunidade simbólica de 13.500 jin", referenciando o peso mítico do porrete.

O Plano "Golden Cudgel" apresenta quatro níveis de parceria com uma estrutura de benefícios estruturada, projetada para envolver participantes corporativos e individuais:

Dinghai Shenzhen – Parceiro Estratégico

Bailian Jingu – Sócio de Cocriação

Zhenchang Shenqi – Sócio de Crescimento

Ruyi Xiuzhen – Caçador de Sonhos (nível básico, a partir de RMB 3.000)

O pacote de benefícios abrange a marca da cidade, o reconhecimento honorário, o acesso a serviços, os incentivos ao consumidor e as oportunidades de envolvimento nos negócios.

Em 2026, Lianyungang sediará os 21º Jogos Provinciais de Jiangsu, coincidindo com a Liga de Futebol de Jiangsu ("Su Chao"), criando um ciclo de eventos duplo que deverá acelerar a atividade econômica liderada por eventos da cidade.

Hu Zhu, um alto funcionário de Lianyungang, delineou o posicionamento da cidade por meio de três narrativas ilustrativas — cada uma destacando uma dimensão diferente de seu perfil econômico e cultural. A história de "Monkey Baby" reflete a abertura e a resiliência da cidade; uma história centrada em uma xícara de chá com leite captura sua economia de consumo em rápido crescimento; e uma história sobre unhas feitas à mão ilustra como a Lianyungang se conecta aos mercados globais por meio da criatividade e da fabricação leve. "Sinceramente, convidamos você a se tornar nosso parceiro da cidade e se juntar a nós na captura das oportunidades da economia esportiva para um crescimento compartilhado e de longo prazo", disse Hu.

No evento de lançamento, Zhu Yaohui, presidente da Jiangsu Tanggou Liangxianghe Liquor Co., Ltd. e Fang Hao, fundador da marca de chá de frutas frescas Zuoxinfang, compartilharam suas jornadas empreendedoras e ambições de negócios. Juntos, eles contribuíram com energia simbólica para o Golden Cudgel, reforçando o papel da cidade como uma plataforma comercial colaborativa.

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FONTE The 21st Jiangsu Provincial Games