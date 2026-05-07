Lianyungang lanza el Plan "Golden Cudgel" para impulsar la economía deportiva

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The 21st Jiangsu Provincial Games

May 07, 2026, 13:32 ET

LIANYUNGANG, China, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras el inesperado éxito de su mascota, "Monkey Baby" (Hou Bao), en internet, a raíz de un divertido percance con su vestuario, la ciudad costera china de Lianyungang se está movilizando rápidamente para convertir esta atención viral en una oportunidad económica. El 6 de mayo, la ciudad presentó el Plan "Golden Gardgel", una iniciativa de colaboración comercial vinculada a su papel como sede de los XXI Juegos Provinciales de Jiangsu.

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Inspirándose en el simbolismo del legendario arma del Rey Mono, el Golden Gardgel, asociado a la ambición y la magnitud, el plan posiciona a Lianyungang como una plataforma para el crecimiento comercial compartido. Su lema —"Cada gramo cuenta. Ganemos juntos."— invita a socios internacionales a participar en lo que la ciudad describe como una simbólica "oportunidad de 13.500 jin", en referencia al peso mítico del garrote.

El plan "Golden Cudgel" introduce cuatro niveles de asociación con un marco de beneficios estructurado, diseñado para involucrar tanto a participantes corporativos como individuales:

  • Dinghai Shenzhen – socio estratégico
  • Bailian Jingu – socio de cocreación
  • Zhenchang Shenqi – socio de crecimiento
  • Ruyi Xiuzhen – Dream Chaser (nivel básico, desde 3.000 RMB))

El paquete de beneficios abarca la promoción de la marca de la ciudad, el reconocimiento honorífico, el acceso a servicios, incentivos para el consumidor y oportunidades de colaboración empresarial.

En 2026, Lianyungang será sede de los XXI Juegos Provinciales de Jiangsu, coincidiendo con la Liga de Fútbol de Jiangsu ("Su Chao"), creando un ciclo de dos eventos que se espera impulse la actividad económica de la ciudad, centrada en eventos deportivos.

Hu Zhu, alto funcionario de Lianyungang, describió el posicionamiento de la ciudad a través de tres narrativas ilustrativas, cada una destacando una dimensión diferente de su perfil económico y cultural. La historia de "Monkey Baby" refleja la apertura y la resiliencia de la ciudad; una historia centrada en una taza de té con leche captura su economía de consumo de rápido crecimiento; y una historia sobre uñas postizas hechas a mano ilustra cómo Lianyungang se conecta con los mercados globales a través de la creatividad y la manufactura ligera. "Los invitamos sinceramente a convertirse en nuestro Socio de la Ciudad y unirse a nosotros para aprovechar las oportunidades de la economía deportiva para un crecimiento compartido a largo plazo", dijo Hu.

En el evento de lanzamiento, Zhu Yaohui, presidente de Jiangsu Tanggou Liangxianghe Liquor Co., Ltd., y Fang Hao, fundador de la marca de té de frutas frescas Zuoxinfang, compartieron sus trayectorias empresariales y ambiciones comerciales. Juntos, aportaron energía simbólica al Golden Cudgel, reforzando el papel de la ciudad como plataforma comercial colaborativa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973688/1.jpg

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