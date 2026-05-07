Lianyungang lance un plan « Golden Cudgel » pour stimuler l'économie du sport

LIANYUNGANG, Chine, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Après que sa mascotte « Monkey Baby » (Hou Bao) a attiré une attention inattendue en ligne à la suite d'une mésaventure vestimentaire ludique, la ville côtière chinoise de Lianyungang agit rapidement pour convertir l'attention virale en opportunité économique. Le 6 mai, la ville a dévoilé le plan « Golden Cudgel », une initiative de partenariat commercial liée à son rôle d'hôte des 21e Jeux provinciaux de Jiangsu.

1

S'inspirant du symbolisme de l'arme légendaire du roi des singes, le gourdin d'or, associé à l'ambition et à l'envergure, le plan fait de Lianyungang une plateforme de croissance commerciale partagée. Son slogan - « Chaque once compte. Gagnons à l'unisson ». - invite les partenaires mondiaux à participer à ce que la ville décrit comme une occasion symbolique de « 13 500 jin », en référence au poids mythique du gourdin.

Le plan « Golden Cudgel » introduit quatre niveaux de partenariat avec un cadre d'avantages structuré, conçu pour engager à la fois les entreprises et les participants individuels :

Dinghai Shenzhen - Partenaire stratégique

Bailian Jingu - Partenaire de co-création

Zhenchang Shenqi - Partenaire de croissance

Ruyi Xiuzhen - Dream Chaser (entrée de gamme, à partir de 3 000 RMB)

L'ensemble des avantages couvre l'image de marque de la ville, la reconnaissance honorifique, l'accès aux services, les incitations à la consommation et les possibilités d'engagement des entreprises.

En 2026, Lianyungang accueillera les 21e Jeux provinciaux de Jiangsu, qui coïncideront avec la Ligue de football de Jiangsu (« Su Chao »), créant ainsi un cycle à double événement qui devrait accélérer l'activité économique événementielle de la ville.

Hu Zhu, haut fonctionnaire de Lianyungang, a présenté le positionnement de la ville à travers trois récits illustratifs, chacun mettant en lumière une dimension différente de son profil économique et culturel. L'histoire du « bébé singe » reflète l'ouverture et la résilience de la ville ; une histoire centrée sur une tasse de thé au lait illustre la croissance rapide de l'économie de consommation ; et une histoire sur les clous pressés faits à la main illustre la façon dont Lianyungang se connecte aux marchés mondiaux grâce à la créativité et à l'industrie légère. « Nous vous invitons sincèrement à devenir notre ville partenaire et à vous joindre à nous pour saisir les opportunités de l'économie du sport en vue d'une croissance partagée et à long terme », a déclaré M. Hu.

Lors de la cérémonie de lancement, Zhu Yaohui, président de Jiangsu Tanggou Liangxianghe Liquor Co. Ltd, et Fang Hao, fondateur de la marque de thé aux fruits frais Zuoxinfang, ont fait part de leur parcours d'entrepreneur et de leurs ambitions commerciales. Ensemble, ils ont apporté une énergie symbolique au Golden Cudgel, renforçant le rôle de la ville en tant que plateforme commerciale collaborative.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2973688/1.jpg