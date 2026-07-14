ASIA'S 50 BEST BARS ANUNCIA LA LISTA AMPLIADA 51-100 DE 2026

LONDRES, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Asia's 50 Best Bars, patrocinado por Perrier, anunció la sexta edición de la lista 51-100 de 2026, que celebra la riqueza, la diversidad y la continua evolución del sector coctelero asiático. Anunciada antes de la ceremonia de entrega de premios en directo celebrada en Macao, la lista ampliada abarca 25 ciudades de toda Asia, lo que refleja tanto a las capitales consolidadas de bares como el auge cada vez mayor de destinos emergentes.

Datos destacados de la lista 51-100:

Asia’s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, unveils the extended 51–100 list for 2026, featuring 11 new entries across 25 cities in Asia.

La lista 51-100 recibe 11 nuevas incorporaciones que destacan el talento emergente y las tendencias cambiantes en el consumo de bebidas en toda Asia

Singapur cuenta con siete bares en la lista ampliada, entre los que se incluyen algunas nuevas incorporaciones, como BOP (No.52) y Bar Bon Funk (No.90), siendo BOP la nueva incorporación mejor posicionada de la lista 51-100

(No.52) y (No.90), siendo BOP la nueva incorporación mejor posicionada de la lista 51-100 Kuala Lumpur cuenta con cuatro bares en la lista, incluido el debut de Cabinet 8 (No.65)

(No.65) Tokio y Seúl cuentan cada una con cuatro bares en la lista, entre los que se encuentran la nueva incorporación de The Bar at the Ritz-Carlton Tokyo (No.75) y Charles H de Seúl, que sube al puesto No.87

(No.75) y de Seúl, que sube al puesto No.87 The Enigma Mansion (No.55) en la ciudad de Ho Chi Minh registra el mayor ascenso en la lista ampliada, ya que sube 38 puestos con respecto a su clasificación de 2025

(No.55) en la ciudad de Ho Chi Minh registra el mayor ascenso en la lista ampliada, ya que sube 38 puestos con respecto a su clasificación de 2025 China continental refuerza su presencia con destinos emergentes como Hangzhou, representada por el debut de Chimney (No.91), y Beijing, representada por Bar Long Fong (No.96)

(No.91), y Beijing, representada por (No.96) Además, debutan en la lista ampliada 51-100 bares de destinos emergentes como Galle y Makati

Para consultar la lista completa 51-100, haga clic aquí.

Faye Huggett, directora de comunidad para Asia's 50 Best Bars, comentó: "Es inspirador ver cómo continúan apareciendo en la lista 51-100 de este año locales que rinden homenaje a sus culturas locales y a ingredientes autóctonos. Desde China continental hasta el sudeste asiático y el subcontinente indio, los profesionales más innovadores demuestran que la creatividad en la elaboración de cócteles no tiene límites".

La clasificación se genera a partir de los votos de la Asia's 50 Best Bars Academy, un grupo con equilibrio de género compuesto por más de 300 profesionales del sector — entre bartenders, propietarios de bares, periodistas especializados en bebidas y expertos en coctelería de diferentes regiones que votan por los lugares que creen que ofrecen las mejores experiencias de bar en Asia.

La lista Asia's 50 Best Bars 2026 se anunciará durante la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el 28 de julio de 2026 en Macao, en colaboración con los socios de destino Wynn Macau y Wynn Palace. La ceremonia se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de 50 Best, a partir de las 20:00, hora de Macao.

Centro para los medios:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005205/50_Best_Bars_List_2026.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/3005204/50_Best_Bars_Logo.jpg

FUENTE 50 Best