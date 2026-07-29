Lockton pone en marcha una división global dedicada a los centros de datos y la infraestructura digital

La división de asesoramiento ofrece soluciones integradas de gestión de riesgos para la infraestructura que sustenta la inteligencia artificial, la computación en la nube y la conectividad digital

KANSAS CITY, Misuri., 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, la mayor correduría de seguros independiente y de capital privado del mundo, ha presentado hoy su división global Data Centers & Digital Infrastructure Practice (División Global de Centros de Datos e Infraestructura Digital), una unidad de consultoría que ayuda a las organizaciones a gestionar los complejos riesgos asociados a la infraestructura que almacena, procesa y transmite información por todo el mundo. Esta línea de negocio especializada se basa en la amplia experiencia de Lockton en la gestión de riesgos complejos relacionados con infraestructuras digitales a nivel mundial, entre los que se incluyen complejos de hiperescala, proyectos de varios edificios, programas de construcción por fases, carteras operativas e infraestructuras relacionadas con la energía.

"Los centros de datos son el núcleo del funcionamiento del mundo moderno, y el panorama de riesgos que subyace a esa infraestructura se ha vuelto cada vez más interconectado, requiere una gran inversión de capital y es cada vez más urgente", afirmó Tim Ryan, presidente de Lockton en Estados Unidos. "Las organizaciones necesitan asesores que comprendan todo el ciclo de vida, desde la planificación y la selección del emplazamiento hasta las operaciones en curso y la expansión. La división se ha creado con el objetivo de asesorar a los clientes para que puedan afrontar esa complejidad con confianza".

La empresa combina la estrategia de riesgos, el análisis de datos, los conocimientos de ingeniería y la experiencia en el mercado en un único modelo de asesoramiento, y presta servicio a todo el ecosistema, incluyendo a propietarios, operadores, promotores, inversores, hiperescaladores y proveedores de tecnología. El equipo presta apoyo a los clientes desde la fase de planificación del proyecto —en la que se toman las decisiones fundamentales en materia de riesgos— hasta la construcción, la puesta en marcha operativa, la ampliación de la cartera y la gestión continua de riesgos.

Aunque las soluciones se adaptarán a las necesidades de cada cliente, la nueva división ofrece un conjunto de productos innovadores y soluciones propias que abarcan los riesgos de construcción e inmobiliarios, errores y omisiones, acuerdos de nivel de servicio, riesgos medioambientales, riesgos cibernéticos, fianzas y mucho más.

"El mercado mundial de los centros de datos y la infraestructura digital está evolucionando a una velocidad extraordinaria", afirmó Chris Brown, CEO de Lockton International. "El modelo independiente de Lockton nos permite reunir la experiencia global de distintas regiones de todo el mundo, diseñar soluciones a medida para el negocio de cada cliente y ofrecer un asesoramiento que va mucho más allá de la simple contratación de seguros tradicional".

La división Data Centers & Digital Infrastructure Practice estará dirigida por James Nelson en Estados Unidos y por Sam Baker en el Reino Unido. Ambos colaborarán con los responsables de Lockton en todo el mundo para impulsar la estrategia general. Nelson cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento sobre riesgos, consultoría y seguros. Más recientemente, ocupó el cargo de director global de relaciones con los clientes en Eldin Risk, y anteriormente desempeñó diversos puestos en Marsh, Cerberus Capital y Alvarez & Marsal, donde asesoraba a los clientes sobre estrategias complejas de gestión de riesgos. Baker lleva 13 años en Lockton asesorando a clientes de todo el mundo sobre soluciones innovadoras en materia de seguros. En los últimos años, ha estado al frente del desarrollo de la gama de productos propios de Lockton destinados a los centros de datos.

"Nuestra función consiste en ayudar a los clientes a construir y gestionar infraestructuras críticas, desde el proyecto hasta la cartera, con mayor resiliencia, seguridad y confianza", afirmó Ryan. "Cuando el riesgo se gestiona de forma proactiva, las organizaciones pueden dedicar menos tiempo a lidiar con la complejidad y más tiempo a centrarse en el crecimiento y la innovación".

Consulte más información sobre la división Data Centers & Digital Infrastructure Practice.

Acerca de Lockton

Lo que distingue a Lockton es también lo que nos hace mejores: independencia. El carácter privado de Lockton permite a sus casi 15 000 empleados, que operan en más de 180 países, centrarse exclusivamente en las necesidades de los clientes en materia de riesgos y seguros. Gracias a su experiencia a nivel mundial, Lockton ofrece los profundos conocimientos necesarios para lograr resultados excepcionales. Para obtener más información, visite www.lockton.com.

FUENTE Lockton