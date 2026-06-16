Lockton nombra a Stéphane Lespérance como CEO de su negocio canadiense

Lespérance recibió el mandato de ofrecer al cliente soluciones de riesgo, personas y beneficios creadas para las empresas canadienses

TORONTO, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, la correduría de seguros independiente privada más grande del mundo, anunció hoy el nombramiento estratégico del veterano de la industria Stéphane Lespérance como Director Ejecutivo del nuevo negocio canadiense de Lockton. Este hito subraya el compromiso de la empresa de ofrecer un apoyo de asesoramiento mejorado y de alto nivel a las empresas canadienses.

Stéphane Lespérance

Ampliamente reconocido como una figura destacada en el sector de seguros canadiense, Stéphane se une a Lockton después de 24 años en cargos progresivamente sénior en Aon Canada, donde se desempeñó como presidente desde 2019 y como presidente y director ejecutivo desde 2025. Su probada trayectoria en la mejora del servicio al cliente mediante el desarrollo e implementación de complejas estrategias de gestión de riesgos para grandes organizaciones multinacionales en América del Norte, Europa y Asia, y la creación de equipos de asesoría de élite lo coloca en una posición única para dar forma a la próxima fase de las ofertas canadienses de Lockton. El nombramiento refleja el enfoque de Lockton en la construcción de una organización liderada por Canadá para ayudar a las empresas a navegar por un entorno operativo dinámico, con una creciente presión a través de las soluciones de riesgo y personas.

"Canadá es uno de los 10 principales mercados de seguros del mundo, una economía sofisticada y conectada a nivel mundial donde las empresas se enfrentan a riesgos cada vez más complejos e interconectados", dijo Ron Lockton, presidente y CEO de Lockton. "A través de nuestras relaciones de larga data en Canadá, hemos escuchado constantemente la necesidad de una especialización más profunda y un modelo de asesoramiento verdaderamente centrado en el cliente. La estructura independiente de Lockton nos permite satisfacer esa necesidad de una manera significativa. Traer a un líder del calibre de Stéphane habla de la fuerza y el atractivo de nuestro modelo privado. Aporta la experiencia, la credibilidad y la visión estratégica necesarias para ofrecer una experiencia de asesoramiento de primer nivel para clientes de todo Canadá ".

El enfoque de Lockton en Canadá se centra en llevar su modelo independiente y privado a un mercado donde las empresas del mercado medio y grande buscan asesoramiento más personalizado en una amplia gama de desafíos relacionados con el riesgo y la fuerza laboral. La estrategia de la compañía combinará el liderazgo canadiense y el juicio del mercado local con la experiencia global, alineando el negocio minorista canadiense con la red global de Lockton para ofrecer productos y servicios únicos en el mercado canadiense y servir mejor a las empresas que operan en Canadá.

"Más que nunca, las empresas canadienses necesitan un socio que comprenda el entorno de riesgo cada vez más complejo al que se enfrentan, desde la incertidumbre comercial y de la cadena de suministro y las amenazas cibernéticas hasta las presiones de la fuerza laboral, el aumento de los costos de los beneficios, la resiliencia climática y los desafíos específicos del sector", dijo Stéphane Lespérance, director ejecutivo entrante del negocio minorista canadiense de Lockton. "El modelo independiente de Lockton es muy relevante para el mercado canadiense hoy en día. Proporciona la libertad de construir una plataforma verdaderamente centrada en el cliente, lo que nos permite centrarnos en el éxito del cliente a largo plazo. Me complace reunir a un equipo colaborativo de expertos para ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes canadienses ".

El nombramiento se basa en el trabajo de larga data de Lockton con clientes canadienses y empresas multinacionales con operaciones en Canadá. Lockton compartirá más detalles en los próximos meses mientras continúa desarrollando su equipo de liderazgo canadiense, su presencia en el mercado local y sus capacidades de asesoramiento mejoradas.

Acerca de Stéphane Lespérance

Con casi 30 años de experiencia en gestión de riesgos, Stéphane Lespérance ha desarrollado e implementado de manera efectiva estrategias de programas de seguros para grandes organizaciones multinacionales, específicamente en América del Norte, Europa y Asia. Pasó 24 años en cargos progresivamente sénior en Aon Canadá, donde se desempeñó como presidente desde 2019 y luego como presidente y director ejecutivo desde 2025. También es presidente de la junta de gobernadores del Instituto de Seguros de Canadá. Stéphane estudió gestión de riesgos en la Universidad de Quebec en Montreal y ha completado programas de educación ejecutiva en la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern y en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Fuera de su trabajo, Stéphane es un triatleta competitivo y disfruta pasar tiempo con su familia.

Acerca de Lockton

Lo que diferencia a Lockton es también lo que lo hace mejor: la independencia. La propiedad privada de Lockton permite a sus casi 15.000 asociados que operan en más de 160 países centrarse únicamente en las necesidades de los clientes en materia de riesgos y seguros. Con una experiencia que llega a todo el mundo, Lockton ofrece el profundo conocimiento necesario para lograr importantes resultados. El negocio canadiense de Lockton opera como Lockton Brokers, ULC.

Para más información, visite www.lockton.com.

FUENTE Lockton