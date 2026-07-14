Su momento es ahora: Huawei abre nuevas posibilidades para cada momento a través de la innovación en todos los escenarios

La serie HUAWEI Pura 90s encabeza una línea diseñada para la expresión, el estilo y la creatividad

KUALA LUMPUR, Malasia, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 14 de julio de 2026, Huawei celebró su evento de lanzamiento mundial de productos emblemáticos en Kuala Lumpur, Malasia, donde hizo la presentación oficial de la serie HUAWEI Pura 90s, de HUAWEI FreeClip 2 S y HUAWEI MatePad Air. Liderados por la serie HUAWEI Pura 90s y sus tecnologías de imagen mejoradas, estos nuevos dispositivos amplían sin problemas las experiencias de los usuarios en cualquier situación para permitirles capturar, expresar y crear con mayor facilidad en su vida cotidiana.

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Imágenes avanzadas, diseñadas para expresarse y capturar cada momento importante

Como uno de los aspectos más destacados del lanzamiento, la serie HUAWEI Pura 90s ofrece una calidad de imagen excepcional que potencia la expresión. Guiada por la filosofía de diseño con el ritmo del color, la serie combina líneas de diseño elegante con una paleta de colores en capas para crear una identidad visual distintiva y coherente, mientras que el marco central con degradado de doble tono[1] realza aún más su estética. La serie HUAWEI Pura 90s también introduce mejoras integrales en la imagen. Equipada con una cámara telefoto de sensor ultragrande de 200 MP[2], una cámara True-to-Color 2.0 y una variedad de tecnologías de imagen líderes del sector, ofrece resultados claros, estables y coherentes en escenarios de iluminación desafiantes, macro y de largo alcance. Gracias a la optimización y la composición de imágenes impulsadas por IA, los usuarios pueden pasar de la captura al retoque de una manera eficiente, lo que resulta en imágenes más expresivas y precisas.

Estética luminosa, diseñada para el estilo, al equilibrar la moda y la comodidad

Diseñado para el estilo personal y el uso diario, el HUAWEI FreeClip 2 S introduce la filosofía de diseño Luminous Aesthetics (estética luminosa) de Huawei, que combina el brillo metálico con tonos orgánicos en dos nuevas combinaciones de colores: Deepsea Blue (azul marino profundo) y Space Silver (plateado espacial), para apoyar la expresión del estilo individual. El nuevo estuche de carga Luminous, elaborado a través de más de 100 pasos de fabricación de precisión, presenta un diseño redondeado y refinado a la vez que amplía el espacio interior útil en un 20 %[3], por lo que ofrece espacio tanto para los auriculares como para pequeños accesorios. Como complemento al diseño, el puente nasal Airy C mejorado combina silicona líquida segura para la piel con un proceso de pulverización de textura luminosa para crear un distintivo acabado metálico. Refinado mediante 22 procesos de mezcla y pulverización de pintura, combina la elegancia visual con un ajuste suave y cómodo, por lo que ofrece estilo y comodidad para usar durante todo el día. Junto con la experiencia de escucha de oído abierto de Huawei, el HUAWEI FreeClip 2 S ofrece un rendimiento nítido tanto para escuchar como para hacer llamadas en el uso diario.

Diseño liviano, pensado para inspirar y ser productivo

Diseñada para inspirar y ser productiva, la HUAWEI MatePad Air presenta un perfil delgado de 5,3 mm[4] a la vez que ofrece un rendimiento de gama alta. Equipada con la pantalla OLED PaperMatte ultra nítida, ofrece imágenes vibrantes y una claridad excepcional, lo que permite a los usuarios crear con mayor facilidad.

Mientras mantiene su diseño elegante y liviano, el dispositivo ofrece una reproducción precisa del color y una claridad excepcional, por lo que brinda una experiencia visual inmersiva en situaciones de trabajo, aprendizaje, creación de contenido y entretenimiento.

Con una productividad propia de una computadora y un conjunto integrado de herramientas de IA, la HUAWEI MatePad Air ayuda a los usuarios a trabajar de forma más eficiente, transformar ideas en contenido y presentar soluciones completas con facilidad. En conjunto, estas capacidades permiten un flujo de trabajo creativo impecable y ofrecen una productividad propia de una computadora en un formato liviano.

En conjunto, la serie HUAWEI Pura 90s, la HUAWEI FreeClip 2 S y la HUAWEI MatePad Air demuestran el ecosistema de Huawei para todo tipo de situaciones. Desde capturar momentos importantes y expresar el estilo personal hasta promover la creatividad, todos ofrecen una experiencia de usuario más conectada y coherente en situaciones cotidianas.

De cara al futuro, Huawei seguirá evolucionando su ecosistema para dar soporte a las diversas necesidades de los usuarios, al ofrecer una experiencia conectada más inteligente y eficiente.

[1] Solo disponible en el modelo Orange Ocean. [2] El modo de alta resolución de 200 MP solo está disponible en la distancia focal de 4x y requiere de la actualización de HOTA. Las relaciones de zoom óptico son aproximadas. [3] Los datos son una comparación con HUAWEI FreeClip 2 y provienen de pruebas de laboratorio de Huawei. [4] Los datos proceden de los laboratorios de Huawei. El peso y el grosor reales pueden variar según la configuración del producto, los procesos de fabricación y los métodos de medición.

FUENTE HUAWEI