Technologický pokrok, ktorý stojí za platformou novej generácie pre inteligentný stringový systém na vytváranie sietí na skladovanie energie od spoločnosti Huawei
News provided byHuawei
Jul 16, 2026, 10:24 ET
Nová platforma pre inteligentný stringový systém na vytváranie sietí na skladovanie energie od spoločnosti Huawei FusionSolar s názvom LUTERRA sa zrodila z technologického pokroku navrhnutého tak, aby podporil úspech zákazníkov.
MNÍCHOV, 16. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei minulý mesiac na veľtrhu Intersolar Europe v Nemecku predstavila platformu LUTERRA. V tomto článku Steve Zheng, prezident divízie Smart ESS Business spoločnosti Huawei Digital Power, vysvetľuje, ako spoločnosť Huawei dosiahla špičkovú účinnosť v odvetví vďaka ľahko inštalovateľnému riešeniu batériového úložiska, ktoré poskytuje aplikácie na formovanie siete (GFM) na úrovni závodu.
Technológia spoločnosti Huawei na vytváranie sietí sa už osvedčila v terénnej prevádzke, vrátane najväčšej mikrosiete na svete so 100 % obnoviteľnou energiou v letovisku na pobreží Červeného mora v Saudskej Arábii. Projekt Červené more je v stabilnej prevádzke už viac ako dva roky, čo dokazuje, že koordinácia energetických zdrojov GFM na viacerých miestach je úplne možná v rozsahu gigawatthodín.
Hoci len málo projektov bude tak rozsiahlych ako solárna fotovoltika s výkonom 400 MW a batériové systémy skladovania energie (BESS) s kapacitou 1,3 GWh nasadené v Saudskej Arábii, technológia spoločnosti Huawei môže priniesť zvýšené príjmy, vyššiu priepustnosť a bezproblémovú integráciu so solárnou energiou pre všetkých zákazníkov.
Funkcie, ako je špičková účinnosť pri obojsmernom nabití (RTE), vysoko presné riadenie stavu nabitia (SOC) a optimalizácia od článku po batériový blok, sa dosahujú vo viacerých disciplínach, hovorí Zheng, „vrátane elektrochémie, elektrotechniky, elektroniky, termodynamiky, riadiacej technológie a predikčnej technológie."
„Komplexná kontrola spoločnosti Huawei nad celkovým riešením dosahuje 93,1 % účinnosť na strane nízkeho napätia systému konverzie energie (PCS) pri okolitej teplote 25 °C, pričom presnosť SOC dosahuje 2,5 % na oboch koncoch a 3 % vo fáze plató (plochého napätia)," hovorí Zheng.
Integrovaný dizajn zahŕňa kompletný tepelný manažment od článku po batériu, systémy kvapalinového chladenia a architektúru prepínania z vysokonapäťového karbidu kremíka (SiC). Toto nastavenie ponúka jedinečné výkonnostné výhody pre aplikácie dlhodobého skladovania energie (LDES) v porovnaní s inými produktmi na trhu.
„Dodržiavame architektúru reťazcov a pre každý blok používame optimalizátor a pre každý stojan riadiacu jednotku. Tieto prepracované a efektívne metódy riadenia riešia elektrochemickú nekonzistentnosť, najmä nekonzistentnosť v životnom cykle batérie," vysvetľuje Zheng.
„V našom riešení novej generácie sa striedavé napätie po prvýkrát zvyšuje na 1 000 V AC vďaka súčiastkam z karbidu kremíka. To znižuje straty systému a zvyšuje jeho účinnosť. Naša unikátna, inteligentná, distribuovaná chladiaca technológia zvyšuje plochu odvodu tepla. Okrem toho vysoká hodnota RTE, vysoká konzistencia, vysoká úroveň SOC a vysoká dostupnosť zlepšujú priepustnosť riešenia o viac ako 10 % v porovnaní s konvenčnými riešeniami."
Hoci je technológia sofistikovaná, inštalácia a logistika sú podľa Steva Zhenga navrhnuté tak, aby boli čo najjednoduchšie. V príklade elektrárne BESS s výkonom 1 GWh skracuje platforma LUTERRA pre inteligentný stringový systém na vytváranie sietí ESS dodaciu lehotu najmenej o 30 %, vedľajšie investičné náklady elektrárne (BOP) najmenej o 20 % a zastavanú plochu o 1 meter štvorcový na každú nainštalovanú megawatthodinu v porovnaní s konvenčnými riešeniami.
Zheng hovorí, že tieto výsledky sa dosahujú vďaka patentovanej architektúre priechodných zberníc spoločnosti Huawei, ktorá umožňuje flexibilnú inštaláciu, rozšírenie kapacity a adaptívne C-koeficienty pre nabíjanie a vybíjanie počas celého životného cyklu projektu.
Vytváranie sietí pre stabilnú elektrickú sieť využívajúcu meniče
Ako pravidelní čitatelia Energy-Storage.news vedia, technológie vytvárania sietí a s nimi súvisiace aplikácie naberajú enormne na svojom význame pre zvýšenie stability elektrickej siete na celom svete.
Historicky boli frekvencia a napätie siete stanovené ako vedľajšie produkty rotujúcej hmoty turbín na výrobu tepla. Keďže tieto zdroje založené prevažne na fosílnych palivách sú nahrádzané alebo početne prevyšované variabilnými zdrojmi obnoviteľnej energie (VRE), vzniká nová výzva v oblasti udržiavania stability systému.
Našťastie, meniče vybavené funkciami GFM dokážu poskytnúť rovnakú zotrvačnosť, skratový pomer (SCR) a ďalšie základné funkcie, ako je napríklad schopnosť štartu z nulového stavu. GFM je perfektnou voľbou pre BESS a krajiny a regióny vrátane Spojeného kráľovstva, Austrálie a Číny aktívne využívajú zdroje na tvorbu siete.
V rámci Európy spustili štyria nemeckí prevádzkovatelia prenosových sústav (TSO) začiatkom tohto roka dlhodobý trh so službami zotrvačnosti, na ktorý sú oprávnené aktíva GFM BESS, zatiaľ čo európske združenie TSO z 36 krajín, ENTSO-E, vypracovalo technické usmernenia pre požiadavky na vytváranie sietí.
„Technológia vytvárania sietí je kľúčová pre udržanie stability elektrickej siete, ktorá integruje vysoký podiel obnoviteľnej energie. Technológia sa vyvinula z jednotlivých zariadení na polia a elektrárne," hovorí Steve Zheng.
Spoločnosť Huawei definovala šesť možností vytvárania sietí: zotrvačnosť, úroveň skratu, regulácia primárnej frekvencie, tlmenie oscilácií výkonu, štart z nulového stavu a prepínanie medzi sieťou a ostrovnou prevádzkou v režime virtuálneho synchrónneho generátora (VSG).
„Veríme, že pokrok v technológii vytvárania sietí na úrovni závodu je kľúčový," hovorí Zheng.
V príklade elektrárne BESS s výkonom 100 MW budú tisíce výkonových elektronických zariadení, ktoré musia bežať v režime GFM.
„Je technicky náročné zabezpečiť, aby tieto zariadenia spolupracovali na stabilizácii elektrickej siete prostredníctvom synergie hardvéru a softvéru," hovorí Zheng, odkazujúc sa na príklad projektu z Červeného mora.
Technológia spoločnosti Huawei sa používa aj v rozsiahlych projektoch vytvárania sietí v iných krajinách vrátane Nemecka, Bulharska, Filipín a Číny.
Stratégia produktového plánu spoločnosti Huawei sa zameriava na optimalizáciu na úrovni polí a systémov
Spoločnosť vyvinula najväčšie riešenie pre skladovanie energie GFM v tomto odvetví, optimalizované pre BOP na systémovej úrovni. Stratégia, ktorá stála za výberom tohto produktového plánu, spočívala v zameraní sa nielen na výkon a hustotu energie jedného kontajnera BESS, ale aj na výkon a hustotu energie celého poľa alebo elektrárne.
„Iba vtedy, ak je riešenie poľa optimálne, môže byť optimálna celá elektráreň. Jeden kontajner nie je skutočným systémom na skladovanie energie. Články samotné nevytvárajú systém na skladovanie energie," hovorí Zheng.
„Preto pri návrhu a plánovaní nášho riešenia považujeme každé pole za základnú jednotku, namiesto toho, aby sme slepo sledovali vyššiu hustotu výkonu jedného kontajnera."
Konštrukcia platformy pre inteligentný stringový systém na vytváranie sietí ESS je vybavená dvojstupňovou platformou s vysokým striedavým napätím 1 000 V. Tento systém skladovania energie vytvárajúci sieť dokáže vyriešiť kritické prevádzkové problémy pred elektromerom (FTM) v rámci elektrární na obnoviteľné zdroje energie a nasadení úložísk v komerčnej a priemyselnej oblasti, a to aj napriek tomu, že energetické systémy kladú čoraz prísnejšie požiadavky na podporu siete pre zariadenia na skladovanie energie.
„Pokiaľ ide o architektúru, veríme, že dvojstupňové riešenie ponúka v porovnaní s konvenčným jednostupňovým riešením vynikajúcu bezpečnosť siete," hovorí Steve Zheng.
Po prvé, za podmienok prepätia v sieti (HVRT) bude zapínací prúd prúdiť tam a späť medzi elektrickou sieťou a PCS. Najmä ak je stav nabitia batérie nízky, môže to spôsobiť poruchu izolácie batérie alebo dokonca vážne bezpečnostné problémy.
Po druhé, po prekonaní nízkeho napätia (LVRT) je potrebný určitý konštantný činný výkon, aby sa elektrická sieť rýchlo obnovila. Tieto výhody nie sú dostupné v jednostupňovej architektúre.
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