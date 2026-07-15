- Los avances tecnológicos detrás de la plataforma ESS de próxima generación de Huawei para la formación de redes inteligentes

LUTERRA, la nueva plataforma ESS de Huawei FusionSolar para la formación de redes inteligentes, nace de avances tecnológicos diseñados para impulsar el éxito de los clientes.

MUNICH, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei presentó LUTERRA en Intersolar Europe, celebrada en Alemania el mes pasado. En este artículo, Steve Zheng, presidente de la división Smart ESS de Huawei Digital Power, explica cómo Huawei ha logrado una eficiencia líder en el sector con una solución de almacenamiento de baterías de fácil instalación que permite aplicaciones de formación de red a nivel de planta (GFM).

Steve Zheng, President of Smart ESS Business, Huawei Digital Power Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA

La tecnología de formación de redes de Huawei ya ha demostrado su eficacia en operaciones reales, incluyendo la microrred de energía 100 % renovable más grande del mundo, ubicada en el complejo turístico del Mar Rojo en Arabia Saudita. El proyecto del Mar Rojo ha estado en funcionamiento estable durante más de dos años, demostrando que la coordinación de recursos energéticos de GFM en múltiples sitios es totalmente posible a escala de gigavatios-hora.

Si bien pocos proyectos alcanzarán la magnitud de los 400 MW de energía solar fotovoltaica y los 1,3 GWh de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) implementados en Arabia Saudita, la tecnología de Huawei puede generar mayores ingresos, un mayor rendimiento y una integración perfecta con la energía solar para todos los clientes.

Características como su eficiencia de ciclo completo (RTE), líder en la industria, el control de estado de carga (SOC) de alta precisión y la optimización de celda a paquete se logran mediante múltiples disciplinas, explicó Zheng, "incluyendo electroquímica, ingeniería eléctrica, electrónica, termodinámica, tecnología de control y tecnología de predicción".

"El control integral de Huawei sobre la solución global logra una eficiencia del 93,1 % en el lado de bajo voltaje del PCS a una temperatura ambiente de 25 °C, con una precisión del SOC que alcanza el 2,5 % en ambos extremos y el 3 % en la meseta", dijo Zheng.

El diseño integrado abarca la gestión térmica completa, desde la celda hasta el paquete, sistemas de refrigeración líquida y una arquitectura de conmutación de carburo de silicio (SiC) de alto voltaje. Esta configuración ofrece ventajas de rendimiento únicas para aplicaciones de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) en comparación con otros productos del mercado.

"Nos adherimos a la arquitectura en cadena y adoptamos un optimizador para cada paquete y un controlador para cada bastidor. Estos métodos de gestión refinados y eficaces abordan la inconsistencia electroquímica, especialmente la inconsistencia en el ciclo de vida de la batería", explicó Zheng.

"En nuestra solución de próxima generación, el voltaje de CA se incrementa a 1000 V CA por primera vez gracias a los componentes de SiC. Esto reduce las pérdidas del sistema y mejora la eficiencia. Nuestra tecnología de refrigeración distribuida, inteligente y exclusiva, aumenta la superficie de disipación de calor. Además, la alta eficiencia térmica, la alta consistencia, el alto nivel de estado de carga (SOC) y la alta disponibilidad mejoran el rendimiento de la solución en más de un 10 % en comparación con las soluciones convencionales".

Si bien la tecnología es sofisticada, la instalación y la logística están diseñadas para ser lo más sencillas posible, según Steve Zheng. En el ejemplo de una planta BESS de 1 GWh, la plataforma LUTERRA Smart String Grid-Forming ESS reduce el tiempo de entrega en al menos un 30 %, los costes de los componentes auxiliares (BOP) en al menos un 20 % y la superficie ocupada en 1 metro cuadrado por cada megavatio-hora instalado, en comparación con las soluciones convencionales.

Zheng afirma que estos resultados se logran con la arquitectura de barras colectoras pasantes patentada de Huawei, que permite una instalación flexible, la expansión de la capacidad y tasas de carga y descarga adaptativas durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Conformación de la red para una red eléctrica estable basada en inversores

Como bien saben los lectores habituales de Energy-Storage.news, las tecnologías de formación de la red y sus aplicaciones asociadas han adquirido una enorme importancia para mejorar la estabilidad de la red eléctrica en todo el mundo.

Históricamente, la frecuencia y el voltaje de la red se han establecido como subproductos de la masa giratoria de las turbinas de generación térmica. A medida que estos activos, en su mayoría basados en combustibles fósiles, se reemplazan o se ven superados en número por fuentes de energía renovable variable (ERV), surge un nuevo desafío para mantener la estabilidad del sistema.

Afortunadamente, los inversores equipados con capacidades GFM pueden proporcionar la misma inercia, relación de cortocircuito (SCR) y otras funciones esenciales, como la capacidad de arranque en negro. La GFM es ideal para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), y países y regiones como Reino Unido, Australia y China están implementando activamente recursos de formación de la red.

En Europa, los cuatro operadores de sistemas de transmisión (TSO) de Alemania lanzaron a principios de este año un mercado de servicios de inercia a largo plazo, para el cual son elegibles los activos GFM BESS. Por su parte, la asociación europea de TSO de 36 países, ENTSO-E, ha elaborado directrices técnicas para los requisitos de formación de red.

"La tecnología de formación de red es clave para mantener la estabilidad de una red eléctrica que integra una alta proporción de energía renovable. Esta tecnología ha evolucionado desde equipos individuales hasta conjuntos y centrales eléctricas", afirmó Steve Zheng.

Huawei ha definido seis capacidades de formación de red: inercia, nivel de cortocircuito, regulación primaria de frecuencia, amortiguación de oscilaciones de potencia, arranque en negro y conmutación de conexión/desconexión en modo generador síncrono virtual (VSG).

"Creemos que el avance de la tecnología de formación de red a nivel de planta es fundamental", añadió Zheng.

En el ejemplo de una planta BESS de 100 MW, habrá miles de dispositivos de electrónica de potencia que deberán funcionar en modo GFM.

"Resulta técnicamente complejo garantizar que estos dispositivos funcionen conjuntamente para estabilizar la red eléctrica mediante la colaboración de hardware y software", dijo Zheng, refiriéndose al ejemplo del proyecto del mar Rojo.

La tecnología de Huawei también se ha utilizado en proyectos de formación de redes a gran escala en otros países, como Alemania, Bulgaria, Filipinas y China.

La estrategia de la hoja de ruta de productos de Huawei se centra en la optimización a nivel de sistema y de conjunto

La empresa ha desarrollado la mayor solución de almacenamiento de energía GFM del sector, optimizada para BOP a nivel de sistema. La estrategia detrás de esta elección de la hoja de ruta de productos fue centrarse no solo en la densidad de potencia y energía de un único contenedor BESS, sino en la densidad de potencia y energía de un conjunto completo o una central eléctrica.

"Solo cuando la solución de paneles solares es óptima, la planta completa puede serlo. Un solo contenedor no constituye un verdadero sistema de almacenamiento de energía; las celdas por sí solas no conforman un sistema de almacenamiento de energía", afirmó Zheng.

"Por lo tanto, consideramos cada panel como la unidad básica en el diseño y la planificación de nuestra solución, en lugar de buscar ciegamente una mayor densidad de potencia en un solo contenedor".

El diseño de la plataforma ESS de formación de red Smart String incorpora una plataforma de alta tensión de 1000 V CA de doble etapa. Este sistema de almacenamiento de formación de red puede resolver desafíos operativos críticos en la fase inicial de la medición (FTM) en plantas de energía renovable de servicios públicos y despliegues de almacenamiento para el sector comercial e industrial, incluso cuando los sistemas eléctricos imponen requisitos de soporte de red cada vez más estrictos a los activos de almacenamiento de energía.

"En lo que respecta a la arquitectura, creemos que la solución de doble etapa ofrece una seguridad de red superior en comparación con la solución convencional de una sola etapa", nos comenta Steve Zheng.

En primer lugar, en condiciones de funcionamiento con alta tensión (HVRT), la corriente de irrupción fluye de un lado a otro entre la red eléctrica y el PCS. Especialmente cuando el estado de carga de la batería es bajo, esto puede provocar fallos en el aislamiento de la batería o incluso graves problemas de seguridad.

En segundo lugar, durante el funcionamiento con baja tensión (LVRT), se requiere una potencia activa constante para ayudar a la red eléctrica a recuperarse rápidamente. Estas ventajas no están disponibles en la arquitectura de una sola etapa".

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