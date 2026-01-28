MBZUAI lanza K2 Think V2: el sistema de razonamiento de próxima generación totalmente soberano de los EÁU

ABU DABI, EÁU, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- G42, Cerebras Systems y el Instituto de Modelos Fundacionales de la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI), anunciaron hoy el lanzamiento de K2 Think V2. Este último sistema de razonamiento avanzado de 70 mil millones de parámetros ahora se basa en el modelo base K2-V2, el modelo fundacional de código abierto más sólido de IFM que está diseñado para K2 Think.

Este lanzamiento marca un hito importante para la soberanía tecnológica de los EAU. Si bien las versiones anteriores de K2 Think eran abiertas y ampliamente accesibles, K2 Think V2 (70B) es la primera en estar abierta de extremo a extremo; desde los datos previos al entrenamiento y la curación de datos hasta el entrenamiento posterior, la alineación del razonamiento y la evaluación. Esto da como resultado un sistema de razonamiento más transparente y más potente.

Al actualizar el modelo base a K2-V2, K2 Think V2 desbloquea un nuevo nivel de rendimiento, apertura e independencia, lo que refuerza el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos en la construcción de sistemas de IA de grado fronterizo que sean accesibles a nivel mundial y totalmente soberanos.

Por qué K2 Think V2 es diferente

K2 Think V2 marca un cambio radical en los sistemas de razonamiento abierto, al pasar de un modelo de razonamiento superpuesto sobre una base a un modelo integrado directamente en ella. Al heredar las capacidades de contexto largo de K2-V2 y la transparencia total del entrenamiento, ahora opera como un sistema totalmente soberano de extremo a extremo.

Cada etapa de K2 Think V2 (70B) es abierta, inspeccionable y reproducible de forma independiente, lo que garantiza tanto la credibilidad científica como la soberanía nacional de la IA. Creado como un sistema de razonamiento especialmente diseñado, resuelve problemas complejos paso a paso utilizando largas cadenas de pensamiento en matemáticas, ciencias, codificación, lógica y simulación.

Esta base totalmente abierta donde el razonamiento es primero, se traduce directamente en mayores niveles de rendimiento. K2 Think V2 ofrece resultados líderes en puntos de referencia de razonamiento complejo, como AIME2025, GPQA-Diamond, HMMT e IFBench, en comparación con otros sistemas de razonamiento de código abierto.

Funciones clave más sencillas

Desarrollado sobre K2-V2

K2 Think V2 (70B) ha sido desarrollado con el modelo fundacional más reciente de MBZUAI IFM, y ha sido diseñado desde el principio para respaldar el razonamiento, el contexto largo y la alineación, para mejorar los límites de lo que el sistema de razonamiento puede lograr.

Memoria más larga, pensamiento más profundo

La longitud ampliada del contexto permite un razonamiento sostenido de varios pasos sobre cuerpos de información mucho más grandes.

Canalización de datos verdaderamente independiente

Toda el entrenamiento se basa en conjuntos de datos curados por IFM, incluido el conjunto de datos Guru, en los cuales se ha eliminado todos los puntos de referencia posteriores para garantizar una evaluación justa y confiable.

Transparencia abierta 360

Desde los datos previos al entrenamiento y los puntos de control intermedios hasta las fórmulas y evaluaciones posteriores al entrenamiento, cada componente está disponible para su inspección, reutilización y extensión.

Para obtener más información sobre K2 Think V2 (70B) o explorar los datos utilizados para construirlo, visite la plataforma oficial del Instituto de Modelos Fundacionales. También puede acceder al sistema y obtener más información a través de los siguientes recursos:

Para más información, visite https://mbzuai.ac.ae/

Acerca de Cerebras

Cerebras Systems construye la infraestructura de IA más rápida del mundo. Somos un equipo pionero de arquitectos informáticos, científicos informáticos, investigadores de IA e ingenieros. Hacemos que la IA sea increíblemente rápida a través de la innovación y la invención porque creemos que cuando la IA sea rápida, cambiará el mundo. Nuestra tecnología insignia, el Wafer Scale Engine (WSE), es el procesador de IA más grande y rápido del mundo. El WSE es 56 veces más grande que la GPU más grande y utiliza una fracción de la potencia por unidad de cómputo, a la vez que ofrece inferencia y entrenamiento más de 20 veces más rápido que la competencia. Las principales corporaciones, institutos de investigación y gobiernos de los cinco continentes eligieron a Cerebras para gestionar sus cargas de trabajo de IA. Las soluciones de Cerebras están disponibles en el sitio y en la nube. Para más información, visite cerebras.ai o síganos en LinkedIn, X y/o Threads.

Acerca de la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed

La Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI) es la primera universidad dedicada por completo al avance de la ciencia mediante la IA. La universidad empodera a la próxima generación de líderes en IA, al impulsar la innovación y las aplicaciones impactantes de la IA mediante una educación de primer nivel e investigación interdisciplinaria. En 2025, MBZUAI lanzó su primer programa de grado, una licenciatura en IA, con dos especialidades distintas: Negocios e Ingeniería.

Acerca del Instituto de Modelos Fundacionales de MBZUAI

El Instituto de Modelos Fundacionales (IFM) de MBZUAI se dedica a ser pionero en la investigación académica a la vanguardia de la innovación mundial en IA, impulsada por las necesidades sociales del mundo real.

Con profundas raíces científicas y talento de clase mundial en Abu Dabi, París y Silicon Valley, IFM construye algunos de los modelos fundacionales más poderosos del mundo: abiertos, rápidos y enfocados en resolver problemas del mundo real.

Estre estos modelos se encuentran el Modelo Mundial PAN, K2, un LL 360 abierto y K2-Think, un sistema de código abierto líder en razonamiento avanzado de IA. Los ingenieros de IFM han contribuido al desarrollo de LLM en idiomas de bajos recursos en árabe (Jais), hindi (Nanda) y kazajo (Sherkala).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870716/MBZUAI_Launches_K2_Think_V2.jpg

FUENTE Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)