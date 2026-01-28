ABOU DABI, EAU, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- G42, Cerebras Systems et l'Institut des modèles de fondation de l'université d'intelligence artificielle Mohammed ben Zayed (MBZUAI) ont annoncé aujourd'hui la sortie du système K2 Think V2. Comportant 70 milliards de paramètres, ce tout nouveau système de raisonnement avancé est désormais construit sur le modèle de base K2-V2, le modèle de fondation innovant à code source ouvert le plus solide que l'Institut ait conçu, spécialement adapté à K2 Think.

L’université MBZUAI lance K2 Think V2 : le système de raisonnement de nouvelle génération entièrement souverain des Émirats arabes unis (EAU)

Ce lancement marque une étape majeure pour la souveraineté technologique des Émirats arabes unis. Les versions précédentes de K2 Think étaient certes ouvertes et largement accessibles, mais K2 Think V2 (70B) est la première à être ouverte de bout en bout, depuis les données de préentraînement et la curation jusqu'au post-entraînement, en passant par l'alignement du raisonnement et l'évaluation. Il en résulte un système de raisonnement à la fois plus transparent et plus puissant.

En perfectionnant le modèle de base dans la version K2-V2, K2 Think V2 permet d'atteindre un nouveau niveau de performance, d'ouverture et d'indépendance pour renforcer la primauté des Émirats arabes unis dans le domaine de la construction de systèmes d'IA d'avant-garde, mondialement accessibles et entièrement souverains.

Pourquoi K2 Think V2 est-il différent ?

K2 Think V2 remplace le modèle de raisonnement superposé à une fondation par un modèle directement intégré à celle-ci pour marquer un tournant dans les systèmes de raisonnement ouverts. Héritant des capacités de K2-V2 en matière de contexte long et de transparence totale de l'entraînement, il fonctionne maintenant comme un système souverain de bout en bout.

Chaque étape du système de raisonnement K2 Think V2 (70B) est ouverte, vérifiable et reproductible de manière indépendante, ce qui garantit à la fois la crédibilité scientifique et la souveraineté nationale sur l'IA. Conçu comme un système de raisonnement spécifique, K2 Think V2 résout des problèmes complexes étape par étape en utilisant de longues chaînes de pensée dans les domaines des mathématiques, de la science, du codage, de la logique et de la simulation.

Entièrement ouverte, cette fondation axée sur le raisonnement se traduit directement par des niveaux de performance plus élevés. Par rapport à d'autres systèmes de raisonnement à code source ouvert, K2 Think V2 obtient d'excellents résultats aux tests de performance du raisonnement complexe, notamment AIME2025, GPQA-Diamond, HMMT et IFBench.

Des caractéristiques essentielles en toute simplicité

Un système construit sur le modèle K2-V2

K2 Think V2 (70B) est alimenté par le dernier modèle de fondation mis au point par l'Institut des modèles de fondation de l'université MBZUAI, conçu dès le départ pour prendre en charge le raisonnement, le contexte long et l'alignement afin d'accroître les performances du système de raisonnement.

Une mémoire à plus long terme pour une pensée plus profonde

Un contexte plus long permet un raisonnement suivi, en plusieurs étapes, sur des corpus d'informations beaucoup plus importants.

Un pipeline de données véritablement indépendant

Tous les entraînements s'appuient sur des ensembles de données sélectionnés, organisés et diffusés par l'Institut des modèles de fondation, notamment l'ensemble de données Guru, indépendamment de toute référence en aval pour garantir une évaluation équitable et fiable.

Une transparence à 360 degrés

Des données de préentraînement aux « recettes » et évaluations post-entraînement, en passant par les points de contrôle intermédiaires, chaque élément peut être vérifié, réutilisé et développé.

Afin d'obtenir plus d'informations sur le système K2 Think V2 (70B) ou de consulter les données utilisées pour le construire, veuillez vous rendre sur la plateforme officielle de l'Institut des modèles de fondation. Les ressources suivantes donnent également accès au système et à des renseignements complémentaires :

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://mbzuai.ac.ae/

À propos de Cerebras

Cerebras Systems construit l'infrastructure d'IA la plus rapide du monde. Nous formons une équipe pionnière de concepteurs de systèmes informatiques, d'informaticiens, de chercheurs en intelligence artificielle et d'ingénieurs. Grâce à nos capacités d'innovation et à d'invention, nous contribuons à rendre l'IA extrêmement rapide, car nous sommes convaincus que plus l'IA est rapide, plus elle aura le potentiel de changer le monde. Notre technologie phare, le Wafer Scale Engine (moteur à l'échelle de la tranche - WSE), est le processeur d'IA le plus grand et le plus rapide du monde. 56 fois plus grand que le plus robuste des processeurs graphiques, le WSE utilise une infime partie de la puissance par unité de calcul, mais assure des performances d'inférence et d'entraînement plus de 20 fois plus rapides que la concurrence. Sur les cinq continents, des entreprises de premier plan, des instituts de recherche et des gouvernements ont choisi Cerebras pour exécuter leurs charges de travail d'IA. Cerebras fournit des solutions sur site et en nuage. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site cerebras.ai ou nous suivre sur LinkedIn, X et/ou Threads.

À propos de l'université d'intelligence artificielle Mohammed ben Zayed

L'université d'intelligence artificielle Mohammed ben Zayed (MBZUAI) est la première université qui se consacre entièrement à faire avancer la science grâce à l'IA. L'université forme la prochaine génération de leaders de l'IA, en stimulant l'innovation et les applications à fort impact de l'IA à travers un enseignement et une recherche interdisciplinaire de classe mondiale. En 2025, l'université MBZUAI a lancé son tout premier programme de premier cycle, une licence en sciences de l'IA, qui comporte deux filières distinctes : gestion d'affaires et ingénierie.

À propos de l'Institut des modèles de fondation de l'université MBZUAI

L'Institut des modèles de fondation de l'université MBZUAI s'efforce de mener des travaux pionniers de recherche universitaire à l'avant-garde de l'innovation mondiale en matière d'IA, motivés par des besoins sociétaux réels.

L'Institut s'appuie sur de profondes racines scientifiques et sur ses talents de niveau mondial à Abou Dabi, Paris et dans la Silicon Valley pour construire certains des modèles de fondation les plus puissants du monde : ouverts, rapides et axés sur la résolution des problèmes du monde réel.

Il s'agit notamment du modèle mondial PAN, de K2, un grand modèle de langage ouvert à 360°, et de K2-Think, un système à code source ouvert de premier plan pour le raisonnement IA avancé. Les ingénieurs de l'Institut des modèles de fondation ont contribué à la mise au point de grands modèles de langage à faibles ressources en arabe (Jais), en hindi (Nanda) et en kazakh (Sherkala).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2870716/MBZUAI_Launches_K2_Think_V2.jpg