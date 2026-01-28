MBZUAI, UAE의 완전 주권형 차세대 추론 시스템 K2 Think V2 출시

아부다비, UAE, 2026년 1월 28일 /PRNewswire/ -- G42, 세레브라스 시스템즈(Cerebras Systems), 모하메드 빈 자예드 인공지능 대학(MBZUAI) 산하 파운데이션 모델 연구소(Institute of Foundation Models•IFM)가 27일 첨단 추론 시스템 K2 Think V2를 출시했다. 700억 파라미터를 자랑하는 이 최신 시스템은 K2 Think 전용으로 설계된 IFM의 가장 강력한 완전 프런티어급 오픈소스 파운데이션 모델인 K2-V2 베이스 모델을 기반으로 구축됐다.

UAE는 K2 Think V2 출시로 기술 주권 측면에서 중대한 이정표를 세웠다. 기존 K2 Think 버전이 광범위하게 접근 가능한 개방형 모델이었다면, K2 Think V2(70B)는 사전 훈련 데이터와 큐레이션부터 사후 훈련, 추론 정렬, 평가에 이르기까지 엔드투엔드(end-to-end)로 완전히 개방된 최초의 모델이다. 이는 투명성과 성능이 모두 향상된 추론 시스템이 탄생했음을 의미한다.

MBZUAI Launches K2 Think V2: UAE’s Fully Sovereign, Next-Generation Reasoning System

K2 Think V2는 베이스 모델을 K2-V2로 업그레이드함으로써 성능, 개방성, 독립성 측면에서 새로운 차원의 가능성을 실현했다. 따라서 K2 Think V2는 전 세계에서 접근 가능하면서도 완전한 주권을 가진 최첨단 AI 시스템 구축에서 UAE의 선도적 위상을 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

K2 Think V2의 차별점

K2 Think V2는 파운데이션 모델 위에 추론 모델을 얹는 구조에서 벗어나, 파운데이션 모델 자체에 추론 기능을 직접 내장함으로써 오픈 추론 시스템의 획기적 전환을 이루었다. 또한 K2-V2의 장문맥(long-context) 처리 능력과 완전한 훈련 투명성을 계승함으로써 엔드투엔드로 작동하는 완전한 주권 시스템을 구현했다.

K2 Think V2(70B)의 전 단계는 공개되고, 검사와 독립적 재현이 가능해 과학적 신뢰성과 국가적 AI 주권을 모두 보장한다. 동시에 목적에 맞게 설계된 추론 시스템으로서, 수학, 과학, 코딩, 논리, 시뮬레이션에 걸친 긴 '사고 사슬(chains of thought)'을 통해 복잡한 문제를 단계별로 해결할 수 있다.

이러한 추론 중심의 완전 개방형 파운데이션 모델은 성능의 비약적 향상으로 직결된다. K2 Think V2는 다른 오픈소스 추론 시스템과 비교했을 때 AIME2025, GPQA-Diamond, HMMT, IFBench 등 복잡한 추론 벤치마크에서 압도적으로 높은 성능을 보여줬다.

간결해진 핵심 기능

K2-V2를 기반으로 구축

K2 Think V2(70B)는 MBZUAI IFM의 최신 파운데이션 모델로 구동되며, 처음부터 추론, 장문맥, 정렬을 지원하도록 설계되어 추론 시스템이 달성 가능한 한계를 높인다.

더 긴 기억과 더 깊은 사고

확장된 문맥 길이는 훨씬 더 방대한 정보에 대해서도 지속적이고 다단계적 추론을 가능하게 한다.

진정한 독립적 데이터 파이프라인

모든 훈련은 Guru 데이터 세트 등 IFM이 큐레이션한 데이터 세트를 활용하며, 공정하고 신뢰할 수 있는 평가를 위해 다운스트림 벤치마크에서 완전 분리되어 있다.

360도 투명성

사전 훈련 데이터와 중간 체크포인트부터 사후 훈련 레시피와 평가에 이르기까지 모든 구성 요소를 검토, 재사용, 확장할 수 있다.

파운데이션 모델 연구소 공식 플랫폼을 방문하면 K2 Think V2(70B)에 대한 자세한 정보와 시스템 구축에 사용된 데이터를 확인할 수 있다. 또한 아래 리소스를 통해 시스템에 접근하고 더 많은 정보를 얻을 수 있다.

https://mbzuai.ac.ae/을 방문하면 자세한 내용을 확인할 수 있다.

세레브라스 소개

세레브라스 시스템즈는 세계에서 가장 빠른 AI 인프라를 구축한다. 선구적인 컴퓨터 아키텍트, 컴퓨터 과학자, AI 연구자, 엔지니어로 구성된 팀이 혁신과 발명을 통해 AI를 놀랍도록 빠르게 만든다. 빠른 AI가 세상을 바꿀 수 있다고 믿기 때문이다. 세레브라스의 대표 기술인 Wafer Scale Engine(WSE)은 세계에서 가장 크고 빠른 AI 프로세서다. 가장 큰 GPU보다 56배 큰 WSE는 단위 연산당 소비 전력은 훨씬 적으면서, 추론과 훈련 속도는 경쟁 제품보다 20배 이상 빠르다. 전 세계 5개 대륙의 선도적 기업, 연구 기관, 정부가 AI 워크로드를 실행하기 위해 세레브라스를 선택했다. 세레브라스의 솔루션은 온프레미스와 클라우드에서 모두 이용이 가능하다. cerebras.ai를 방문하거나 링크드인, X, 스레드에서 팔로우하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

모하메드 빈 자예드 인공지능 대학(MBZUAI) 소개

모하메드 빈 자예드 인공지능 대학(MBZUAI)은 AI를 활용해 과학 발전에 전념하는 최초의 대학이다. 세계적 수준의 교육과 학제 간 연구를 통해 차세대 AI 리더를 양성하며, 혁신과 영향력 있는 AI 응용을 주도한다. MBZUAI는 2025년 비즈니스와 공학 두 가지 트랙으로 구성된 최초의 학부 프로그램인 'AI 이학사 과정'을 개설했다.

MBZUAI 파운데이션 모델 연구소(IFM) 소개

MBZUAI 파운데이션 모델 연구소(IFM)는 실제 사회적 요구에 기반해 글로벌 AI 혁신의 최전선에서 선도적인 학술 연구를 수행한다.

아부다비, 파리, 실리콘밸리에 깊은 과학적 뿌리와 세계적 수준의 인재를 보유한 IFM은 개방적이고 빠르며 현실 세계 문제 해결에 초점을 맞춘 세계 최강의 파운데이션 모델을 구축한다.

여기에는 PAN World Model, K2, 360-open LL, 그리고 첨단 AI 추론을 위한 선도적 오픈소스 시스템인 K2-Think가 포함된다. IFM 엔지니어들은 아랍어(Jais), 힌디어(Nanda), 카자흐어(Sherkala) 등 저자원 언어 LLM 개발에도 기여했다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2870716/MBZUAI_Launches_K2_Think_V2.jpg

SOURCE Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)