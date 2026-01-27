MBZUAI lanza K2 Think V2: El sistema de razonamiento de próxima generación, totalmente soberano de los EAU

ABU DHABI, EAU, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- G42, Cerebras Systems y el Institute of Foundation Models de la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI), anunciaron hoy el lanzamiento de K2 Think V2. Este último sistema de razonamiento avanzado de 70 mil millones de parámetros ahora está construido sobre el modelo base K2-V2, el modelo básico de código abierto de clase fronteriza más fuerte de IFM que está diseñado específicamente para K2 Think.

MBZUAI Launches K2 Think V2: UAE’s Fully Sovereign, Next-Generation Reasoning System

Este lanzamiento marca un hito importante para la soberanía tecnológica de los EAU. Si bien las versiones anteriores de K2 Think eran abiertas y ampliamente accesibles, K2 Think V2 (70B) es el primero en estar abierto de un extremo a otro; desde los datos previos a la formación y la selección hasta la posterior formación, la alineación del razonamiento y la evaluación. El resultado es un sistema de razonamiento que es a la vez más transparente y más poderoso.

Al actualizar el modelo base a K2-V2, K2 Think V2 desbloquea un nuevo nivel de rendimiento, apertura e independencia, reforzando el liderazgo de los EAU en la construcción de sistemas de inteligencia artificial de vanguardia que sean globalmente accesibles y totalmente soberanos.

Por qué K2 Think V2 es diferente

K2 Think V2 marca un cambio radical en los sistemas de razonamiento abiertos, pasando de un modelo de razonamiento colocado sobre una base a uno integrado directamente en ella. Al heredar las capacidades de contexto prolongado y la transparencia total de la formación de K2-V2, ahora opera como un sistema totalmente soberano de extremo a extremo.

Cada etapa de K2 Think V2 (70B) es abierta, inspeccionable y reproducible de forma independiente, lo que garantiza tanto la credibilidad científica como la soberanía nacional de la IA. Diseñado como un sistema de razonamiento especialmente diseñado, resuelve problemas complejos paso a paso utilizando largas cadenas de pensamiento en matemáticas, ciencias, codificación, lógica y simulación.

Esta base totalmente abierta y basada en el razonamiento primero se traduce directamente en mayores niveles de rendimiento. K2 Think V2 ofrece resultados líderes en puntos de referencia de razonamiento complejos, incluidos AIME2025, GPQA-Diamond, HMMT e IFBench, en comparación con otros sistemas de razonamiento de código abierto.

Funciones clave simplificadas

Construido sobre K2-V2

K2 Think V2 (70B) funciona con el último modelo básico de MBZUAI IFM, diseñado desde el principio para respaldar el razonamiento, el contexto extenso y la alineación, elevando el techo de lo que el sistema de razonamiento puede lograr.

Memoria más larga, pensamiento más profundo

La longitud ampliada del contexto permite un razonamiento sostenido de varios pasos sobre cuerpos de información mucho más grandes.

Canalización de datos verdaderamente independiente

Toda la formación se basa en conjuntos de datos seleccionados por IFM, incluido el conjunto de datos Guru, completamente descontaminados de puntos de referencia posteriores para garantizar una evaluación justa y confiable.

Transparencia abierta 360

Desde datos previos a la formación y puntos de control intermedios hasta recetas y evaluaciones posteriores a la formación, cada componente está disponible para inspección, reutilización y ampliación.

Para obtener más información sobre K2 Think V2 (70B) o para explorar los datos utilizados para construirlo, visite la plataforma oficial del Institute of Foundation Models. También puede acceder al sistema y obtener más información a través de los siguientes recursos:

• Detalles: lea la publicación completa del blog aquí

Descripción visual: Vea el video de promo

Para obtener más información, visite https://mbzuai.ac.ae/

Acerca de Cerebras

Cerebras Systems construye la infraestructura de IA más rápida del mundo. Somos un equipo de arquitectos informáticos, científicos informáticos, investigadores de inteligencia artificial e ingenieros pioneros. Hacemos que la IA sea increíblemente rápida a través de la innovación y la invención porque creemos que cuando la IA sea rápida cambiará el mundo. Nuestra tecnología insignia, Wafer Scale Engine (WSE), es el procesador de IA más grande y más rápido del mundo. WSE, 56 veces más grande que la GPU más grande, utiliza una fracción de la potencia por unidad de cálculo y, al mismo tiempo, ofrece inferencia y entrenamiento más de 20 veces más rápido que la competencia. Corporaciones líderes, institutos de investigación y gobiernos de cinco continentes eligieron Cerebras para ejecutar sus cargas de trabajo de IA. Las soluciones de Cerebras están disponibles on-premise y en la nube. Para más información, visite cerebras.ai o síganos en LinkedIn, X y/o Threads.

Acerca de la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed

La Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI) es la primera universidad dedicada íntegramente al avance de la ciencia a través de la IA. La universidad empodera a la próxima generación de líderes en IA, impulsando la innovación y aplicaciones impactantes de la IA a través de educación de primer nivel e investigación interdisciplinaria. En 2025, MBZUAI lanzó su primer programa universitario, una Licenciatura en Ciencias de la Inteligencia Artificial, con dos corrientes distintas: Negocios e Ingeniería.

Acerca del Institute of Foundation Models de MBZUAI

El Institute of Foundation Models (IFM) de MBZUAI se dedica a la investigación académica pionera a la vanguardia de la innovación global en IA, impulsada por las necesidades sociales del mundo real.

Con profundas raíces científicas y talento de clase mundial en Abu Dhabi, París y Silicon Valley, IFM construye algunos de los modelos básicos más poderosos del mundo: abiertos, rápidos y enfocados en resolver problemas del mundo real.

Estos incluyen PAN World Model, K2, un LL abierto 360, y K2-Think, un sistema líder de código abierto para el razonamiento avanzado de IA. Los ingenieros de IFM han contribuido al desarrollo de LLM en idiomas de bajos recursos en árabe (Jais), hindi (Nanda) y kazajo (Sherkala).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870716/MBZUAI_Launches_K2_Think_V2.jpg