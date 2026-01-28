MBZUAI 推出 K2 Think V2：阿聯酋全自主的下一代推理系統

透過將基礎模型升級至 K2-V2，K2 Think V2 在效能、開放程度及獨立性方面全面提升至新的層次，進一步鞏固阿聯酋在創建全球可用且完全自主的前沿級人工智能系統方面的領先地位。

為何 K2 Think V2 與眾不同

K2 Think V2 為開放式推理系統帶來一次重大轉變，由過去在基礎模型上叠加推理模型，轉變為直接把推理模型內置於基礎模型中。 承襲 K2-V2 的長上下文處理能力及全流程訓練透明度，它現已成為一套完全自主的端到端系統。

K2 Think V2（70B）系統的每一個階段均全面開放、可供檢視，並可獨立重現，同時確保科研公信力和國家級人工智能主權。 作為一套專為推理而設的系統，它能夠透過多步推理流程，以逐步推演的方式，處理涵蓋數學、科學、程式編寫、邏輯及模擬等範疇的複雜問題。

這種以推理為先、全面開放的基礎設計，直接轉化為更高層次的效能表現。 與其他開源推理系統相比，K2 Think V2 在 AIME2025、GPQA-Diamond、HMMT 及 IFBench 等複雜的推理基準測試中均取得領先表現。

主要功能，簡單易明

建基於 K2-V2 模型

K2 Think V2（70B） 以 MBZUAI IFM 最新的基礎模型驅動，從一開始已為推理能力、長上下文處理及模型對齊而設，全面提升推理系統可達的效能上限。

記憶更長，思考更深

擴展後的上下文長度，令系統能夠在更龐大的資訊體上，持續進行多步推理。

真正自主的數據管道

所有訓練均採用由 IFM 親自整理的數據集，包括 Guru 數據集，並已全面剔除與下游基準測試相關的數據，以確保評估結果公平可靠。

全方位開放透明

由預訓練數據、中途檢查點，到後期訓練方法及評估結果，每一個組成部分均可供檢視、重用及延伸應用。

如欲了解 K2 Think V2（70B）的更多資訊，或查閱其創建所使用的數據，請瀏覽基礎模型研究院的官方平台。 你亦可透過以下資源存取系統，並進一步了解更多：

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://mbzuai.ac.ae/

關於 Cerebras

Cerebras Systems 致力構建全球最快的人工智能基礎設施。 我們匯聚了一支具前瞻性的電腦系統架構設計師、電腦科學家、人工智能研究人員及工程師組成的專業團隊。 我們透過持續創新與發明，令人工智能運算速度達到突破性水平；因為我們深信，當人工智能運作快速，世界就會隨之改變。 我們的旗艦技術 Wafer Scale Engine（WSE）是全球最大、最快的人工智能處理器。 WSE 比目前最大型的 GPU 大 56 倍，但在每單位運算所需功耗方面僅佔一小部分，同時在推理及訓練方面，速度比同業快超過 20 倍。 來自五大洲的領先企業、科研機構及政府部門，均選擇 Cerebras 來運行其 人工智能的工作量。 Cerebras 的解決方案可同時設於地端系統和雲端系統。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 cerebras.ai，或於 LinkedIn、X 及／或 Threads 關注我們。

關於穆罕默德•本•扎耶德人工智能大學

關於穆罕默德•本•扎耶德人工智能大學（MBZUAI）是全球首間全面以人工智能推動科學發展的專屬大學。 該大學致力培育新一代人工智能領袖，透過世界級教育及跨學科研究，推動創新發展，並促進具影響力的實際應用。 於 2025 年，MBZUAI 正式推出其首個本科課程——人工智能理學士，並設有商業及工程兩個不同學科。

關於 MBZUAI 基礎模型研究院

MBZUAI 旗下的基礎模型研究院致力推動站在全球人工智能創新前沿的先導性學術研究，並以現實社會需求為主導。

憑藉深厚的科研基礎，以及分佈於阿布扎比、巴黎及矽谷的世界級人才，基礎模型研究院創建出全球最強大的基礎模型之一，它開放、快速，並專注於解決現實世界問題。

當中包括 PAN World Model、360-open 大型語言模型 K2，以及在先進人工智能推理領域中表現領先的開源系統 K2-Think。 基礎模型研究院的工程團隊亦參與研發多款低資源語言的大型語言模型，包括阿拉伯語的 Jais、印地語的 Nanda，以及哈薩克語的 Sherkala。

