Meiyume en Cosmopack Asia 2025: SEMBRADO -- Arraigado en la inteligencia, conectado a través de la vena de la belleza

04 nov, 2025, 13:00 GMT
HONG KONG, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Meiyume, pionera en soluciones completas para la industria de la belleza, presenta SEED — Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein en Cosmopack Asia. Como líder mundial en empaques, desarrollo de productos llave en mano y fabricación, Meiyume emplea su Beauty Intelligence Platform (BIP) patentada, que analiza más de 10 millones de puntos de datos mensuales, para ofrecer productos de belleza a medida que resuenan con las preferencias de los consumidores en todo el mundo.
Presentamos SEED
En el corazón de cada innovación se encuentra una semilla, una idea lista para crecer. SEEDED refleja cómo la inteligencia, el abastecimiento ético, las formulaciones inventivas y los envases sostenibles están interconectados en Meiyume, creando un ecosistema donde la innovación evoluciona hacia productos globales exitosos para clientes y socios.
Presentamos SEED TO LAST: Llevando la vena de la innovación (3-D07)
SEED TO LAST destaca el compromiso de Meiyume con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en el envasado. Con más de 30 años de experiencia, instalaciones de vanguardia y una red de abastecimiento global, Meiyume fabrica envases ecológicos, funcionales y elegantes. Con el respaldo de certificaciones de la industria y patentes activas, sus ingenieros amplían continuamente los límites del embalaje, el ODM y el OEM.
Los visitantes experimentarán cómo los premiados diseños atemporales de Meiyume dan vida a las soluciones de belleza, cada una con la vena de la innovación y la sostenibilidad.
Presentamos Cosmolab – SEMBRADO PARA LA BELLEZA: inteligencia en la raíz, multifuncionalidad en todas las ramas, resultados que puedes ver (3-D05)
SEMBRADO PARA LA BELLEZA por Cosmolab: Meiyume x Intercos encarna la semilla de la innovación donde la inteligencia y la multifuncionalidad brotan en soluciones de vanguardia para el cuidado de la piel, el cuidado personal y la cosmética.
Al igual que las ramas de un árbol, Cosmolab conecta a los líderes de la industria y la IA para ofrecer productos llave en mano deseables. Impulsado por el BIP , impulsa la creación de productos personalizados y basados en datos, convirtiendo las ideas en innovaciones tangibles relevantes para el consumidor.
Los visitantes pueden explorar cuatro tendencias de belleza clave identificadas a través de colecciones llave en mano seleccionadas por Meiyume e Intercos, listas para su localización y comercialización.
Una experiencia práctica invita a los visitantes a elegir flores que representen estas tendencias y agregarlas a un árbol colaborativo, que simboliza el crecimiento y la transformación de ideas innovadoras en realidad.
Visítenos
A través de SEEDED, Meiyume cultiva un futuro de belleza más inteligente, sostenible y conectado.
- 11 -13 de noviembre de 2025
- AsiaWorld-Expo, Hong Kong
- Cosmolab (Meiyume con Intercos): 3-D05
- Cosmopack (Meiyume): 3-D07
Acerca de Meiyume
Anteriormente LF Beauty, Meiyume ofrece soluciones completas de belleza (embalaje, ingeniería, fabricación, ODM, OEM, formulación e innovaciones inteligentes) basadas en la sostenibilidad. Impulsado por el BIP y una red de abastecimiento global, Meiyume da vida a las visiones con agilidad, inteligencia y responsabilidad.
