Meiyume en Cosmopack Asia 2025: SEMBRADO -- Arraigado en la inteligencia, conectado a través de la vena de la belleza

HONG KONG, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Meiyume, pionera en soluciones completas para la industria de la belleza, presenta SEED — Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein en Cosmopack Asia. Como líder mundial en empaques, desarrollo de productos llave en mano y fabricación, Meiyume emplea su Beauty Intelligence Platform (BIP) patentada, que analiza más de 10 millones de puntos de datos mensuales, para ofrecer productos de belleza a medida que resuenan con las preferencias de los consumidores en todo el mundo.

Presentamos SEED

Meiyume en Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

En el corazón de cada innovación se encuentra una semilla, una idea lista para crecer. SEEDED refleja cómo la inteligencia, el abastecimiento ético, las formulaciones inventivas y los envases sostenibles están interconectados en Meiyume, creando un ecosistema donde la innovación evoluciona hacia productos globales exitosos para clientes y socios.

Presentamos SEED TO LAST: Llevando la vena de la innovación (3-D07)

SEED TO LAST destaca el compromiso de Meiyume con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en el envasado. Con más de 30 años de experiencia, instalaciones de vanguardia y una red de abastecimiento global, Meiyume fabrica envases ecológicos, funcionales y elegantes. Con el respaldo de certificaciones de la industria y patentes activas, sus ingenieros amplían continuamente los límites del embalaje, el ODM y el OEM.

Los visitantes experimentarán cómo los premiados diseños atemporales de Meiyume dan vida a las soluciones de belleza, cada una con la vena de la innovación y la sostenibilidad.

Presentamos Cosmolab – SEMBRADO PARA LA BELLEZA: inteligencia en la raíz, multifuncionalidad en todas las ramas, resultados que puedes ver (3-D05)

SEMBRADO PARA LA BELLEZA por Cosmolab: Meiyume x Intercos encarna la semilla de la innovación donde la inteligencia y la multifuncionalidad brotan en soluciones de vanguardia para el cuidado de la piel, el cuidado personal y la cosmética.

Al igual que las ramas de un árbol, Cosmolab conecta a los líderes de la industria y la IA para ofrecer productos llave en mano deseables. Impulsado por el BIP , impulsa la creación de productos personalizados y basados en datos, convirtiendo las ideas en innovaciones tangibles relevantes para el consumidor.

Los visitantes pueden explorar cuatro tendencias de belleza clave identificadas a través de colecciones llave en mano seleccionadas por Meiyume e Intercos, listas para su localización y comercialización.

Una experiencia práctica invita a los visitantes a elegir flores que representen estas tendencias y agregarlas a un árbol colaborativo, que simboliza el crecimiento y la transformación de ideas innovadoras en realidad.

Visítenos

A través de SEEDED, Meiyume cultiva un futuro de belleza más inteligente, sostenible y conectado.

11 -13 de noviembre de 2025

AsiaWorld-Expo, Hong Kong

Cosmolab (Meiyume con Intercos): 3-D05

Cosmopack (Meiyume): 3-D07

Acerca de Meiyume

Anteriormente LF Beauty, Meiyume ofrece soluciones completas de belleza (embalaje, ingeniería, fabricación, ODM, OEM, formulación e innovaciones inteligentes) basadas en la sostenibilidad. Impulsado por el BIP y una red de abastecimiento global, Meiyume da vida a las visiones con agilidad, inteligencia y responsabilidad.

