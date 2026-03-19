Milliken & Company es nombrada una de las World's Most Ethical Companies® de 2026

Ethisphere reconoce el compromiso del fabricante con las prácticas comerciales éticas por vigésimo año consecutivo

SPARTANBURG, Carolina del Sur, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company ha sido nombrada una de las World's Most Ethical Companies® de 2026 por Ethisphere, lo que marca el vigésimo año consecutivo en que el fabricante diversificado mundial ha recibido este reconocimiento. Milliken es una de las seis empresas que reciben honores cada año desde el inicio del programa en 2007.

Este hito refleja un compromiso de larga data con las prácticas comerciales éticas que están integradas en la gobernanza, la cultura y las operaciones de Milliken.

Milliken & Company ha sido reconocida como una de las World's Most Ethical Companies® de Ethisphere por vigésimo año consecutivo. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

"Ganar el reconocimiento como una World's Most Ethical Company durante veinte años consecutivos refleja algo profundamente arraigado en Milliken", afirmó Halsey Cook, presidente y director ejecutivo de Milliken & Company. "Ese tipo de consistencia no ocurre por casualidad, y no se debe a una sola política o a un líder. Se construye con el tiempo a través de una cultura que alienta a todos en la organización a tomar las decisiones correctas día tras día, incluso cuando nadie está mirando".

El programa de ética y cumplimiento de Milliken se basa en una gobernanza formal, estándares documentados y una supervisión continua. La ética y el cumplimiento se integran en la gestión de riesgos empresariales y se refuerzan a través de la capacitación continua, la responsabilidad del liderazgo y los mecanismos de presentación de informes que alientan a los asociados a hablar.

"Ser reconocida como una World's Most Ethical Company no sugiere que el trabajo esté completo", dijo Kasel Knight, vicepresidenta ejecutiva, directora legal y jefa de Sostenibilidad. "Refuerza la importancia de mantener sistemas sólidos, seguir siendo transparentes y seguir evolucionando a medida que cambian las expectativas y los riesgos".

La evaluación de las World's Most Ethical Companies se basa en el Ethics Quotient® patentado de Ethisphere, que evalúa a las empresas en materia de gobernanza, ética y cumplimiento, cultura, impacto ambiental y social y prácticas en la cadena de valor. La evaluación requiere de una amplia documentación y validación de políticas, programas y prácticas.

"Nuestro proceso para ser una World's Most Ethical Company ha evolucionado en las últimas dos décadas, y las prácticas de Milliken han seguido el ritmo de nuestras crecientes expectativas", comentó Erica Salmon Byrne, directora de Estrategia y presidenta ejecutiva de Ethisphere. "Sabemos que las empresas comprometidas con la integridad empresarial están mejor posicionadas para afrontar los rápidos cambios. Felicitaciones al equipo de Milliken por este reconocimiento constante".

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FUENTE Milliken & Company