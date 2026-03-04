Akash Systems anuncia los primeros servidores de IA refrigerados por diamante del mundo con GPU AMD Instinct™ MI350X y MiTAC Computing

La innovadora tecnología Diamond Cooling® crea los servidores de IA más eficientes del mundo en términos de energía y capital

La solución Diamond Cooling® de Akash es una innovación en tecnología de refrigeración que complementa las tecnologías de refrigeración por aire y líquido existentes

La tecnología patentada proporciona hasta 1 millón de dólares en valor incremental por servidor

Se recibieron 300 millones de dólares por el pedido inicial de lanzamiento

Proporciona un rendimiento sin limitaciones, una reducción de la temperatura de la GPU de hasta 10 °C (18 °F), hasta un 100 % menos de energía para la refrigeración, hasta un 22 % más de FLOP/vatio en temperaturas ambientales estándar de centros de datos (~75 °F) y hasta un 15 % de mejora en el rendimiento de tokens en temperaturas ambientales elevadas de centros de datos (~120 °F)

Empresa respaldada por Khosla Ventures y Founders Fund

SAN FRANCISCO, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Akash Systems, Inc., pionera en la tecnología Diamond Cooling®, anunció hoy el lanzamiento y la disponibilidad de los primeros servidores de IA refrigerados con diamantes, equipados con GPU AMD Instinct™ MI350X y fabricados por MiTAC Computing (3706.TW). Esto supone la primera implementación comercial de la GPU AMD Instinct™ con Diamond Cooling® en centros de datos de IA. Akash tiene previsto lanzar este año soluciones Diamond Cooling® para otros sistemas GPU AMD Instinct™, entre ellos la GPU AMD Instinct MI355X y futuras GPU AMD Instinct.

El servidor de IA con Diamond Cooling® impulsa el rendimiento máximo de la GPU

Diamond tiene la conductividad térmica más alta de todos los materiales conocidos, ya que elimina el calor 5 veces más rápido que el cobre, el material estándar de la industria para la gestión del calor. Como novedad en tecnología de refrigeración, la solución Diamond Cooling® de Akash es complementaria de las tecnologías de refrigeración por aire y líquido existentes. Esta tecnología está establecida en el espacio exterior, donde actualmente opera en sistemas satelitales activos.

Con una reducción revolucionaria de la temperatura de hasta 10 °C (18 °F) tanto en la GPU como en la memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés), los operadores obtienen una potencia de cálculo muy superior con los mismos sistemas de alimentación, lo que mejora la eficiencia energética y del capital, la eficacia en el uso de la energía (PUE, por sus siglas en inglés), la densidad del centro de datos y el retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) general.

El rendimiento sin limitaciones ofrece hasta un 22 % más de FLOP por vatio, lo que permite a los clientes densificar la computación y liberar inmediatamente capacidad adicional en los centros de datos nuevos y existentes. Ahora, un centro de datos puede funcionar con hasta un 100 % menos de energía dedicada a la refrigeración y mantener un alto rendimiento hasta una temperatura ambiente de ~120 °F, gracias a la reducción de la temperatura de la GPU. Además, las pruebas realizadas por Akash revelan que esto podría suponer una mejora del rendimiento de hasta un 15 %. Al aprovechar estas mejoras de rendimiento, cada servidor Diamond Cooled podría generar hasta 1 millón de dólares en valor incremental en cuatro años en comparación con los servidores que no utilizan soluciones Diamond Cooled.

"La demanda de IA está superando rápidamente a la infraestructura que la sustenta", afirmó el Dr. Felix Ejeckam, cofundador y director ejecutivo de Akash Systems. "La solución patentada de Akash supera el cuello de botella térmico para acelerar las implementaciones de IA de forma rentable. Junto con AMD y MiTAC, aportamos tecnología y experiencia de primer nivel para sentar las bases que la IA necesita para crecer".

Los nuevos servidores se fabrican y se implementan en colaboración con MiTAC Computing, líder en IA, computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) y soluciones de servidores con eficiencia energética, y están totalmente cubiertos por las garantías existentes de AMD y del fabricante.

"La tecnología Diamond Cooling® de Akash Systems demuestra cómo la innovación puede sacar a relucir un nuevo rendimiento y eficiencia de las GPU AMD Instinct™", afirmó Travis Karr, vicepresidente corporativo del área comercial y empresarial de IA de AMD. "Junto con las capacidades de implementación a nivel mundial de MiTAC, estamos permitiendo que los centros de datos alcancen una densidad informática impactante y una eficiencia energética revolucionaria".

"Gracias a nuestra capacidad de fabricación mundial y a nuestras sólidas competencias en ingeniería, las empresas de IA y los centros de datos hiperescalables de todo el mundo pueden implementar rápidamente estos sistemas de rendimiento ultraalto y eficiencia energética para aumentar su potencia de cálculo y obtener una ventaja competitiva decisiva", afirmó Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing.

Esta colaboración permite que los primeros servidores Akash Diamond Cooled MiTAC AI, equipados con GPU AMD Instinct™ MI350X Series, ofrezcan ventajas transformadoras en aplicaciones exigentes mediante el uso de la tecnología Diamond Cooling®, que ayuda a mantener bajas las temperaturas de la GPU, lo que contribuye a evitar la ralentización térmica y puede prolongar la vida útil del hardware.

Los servidores MiTAC también cuentan con dos CPU AMD EPYC™ 9005 de quinta generación, tarjetas de interfaz de red (NIC, por sus siglas en inglés) para IA AMD Pensando™ Pollara 400 y la última pila de software AMD ROCm™, que en conjunto proporcionan el rendimiento y el ecosistema de software abierto necesarios para ayudar a los centros de datos a acelerar las cargas de trabajo de IA y escalar de forma sostenible.

Para más información sobre este producto, visite https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

Acerca de Akash Systems

Akash Systems es pionera en la tecnología Diamond Cooling® para servidores de IA y otros entornos electrónicos que generan mucho calor. Desarrollado y desplegado por primera vez en colaboración con la NASA para satélites, Akash Systems ofrece ahora sus soluciones patentadas Diamond Cooling para sistemas de GPU, CPU y memoria con el fin de ayudar a abordar los desafíos energéticos y de rendimiento en el sector de los centros de datos de IA, en rápido crecimiento en Estados Unidos y en todo el mundo. Akash cuenta con el respaldo de los principales inversionistas de capital de riesgo Khosla Ventures y Founders Fund. Obtenga más información en www.akashsystems.com.

Acerca de MiTAC Computing

MiTAC Computing Technology Corp., una filial de MiTAC Holdings, se especializa en IA, HPC, computación en la nube y computación periférica. MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad sin concesiones —en barebones, sistemas, racks y clústeres— y lograr así un rendimiento y una integración óptimos. Con presencia mundial y capacidades integrales, desde I+D y fabricación hasta soporte a nivel mundial, MiTAC Computing ofrece plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos a hiperescala, HPC y aplicaciones de IA. Obtenga más información en www.mitaccomputing.com.

Acerca de AMD

AMD impulsa la innovación en informática de alto rendimiento e IA para resolver los desafíos más importantes del mundo. Hoy en día, la tecnología de AMD impulsa miles de millones de experiencias en infraestructuras de nube e IA, sistemas integrados, PC con IA y juegos. Con una amplia gama de CPU, GPU, redes y software optimizados para IA, AMD ofrece soluciones de IA completas que proporcionan el rendimiento y la escalabilidad necesarios para una nueva era de computación inteligente. Obtenga más información en www.amd.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924809/image.jpg

FUENTE MiTAC Computing Technology Corp.