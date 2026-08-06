MONDEVITA ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN UNDERSCORE DISTRICT, EMPRESA MATRIZ DE MAGLIANO, EN LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA PLATAFORMA ITALIANA DE LUJO

El acuerdo se produce tras la adquisición por parte de MondeVita de Raffaele Caruso S.p.A., el fabricante de ropa masculina con sede en Soragna y fundado en 1964, que produce tanto su propia marca como colecciones para varias de las principales firmas del sector. Caruso registró ingresos de 34,2 millones de euros en 2025 y cuenta con un personal de 479 empleados. Mientras que Caruso aportó al grupo solidez industrial, Underscore District aporta las capacidades de desarrollo de marca, comercialización y venta al por menor que completan la plataforma.

Fundada en 2022 por Edoardo Di Luzio, Underscore District ha creado en cuatro años una plataforma integrada que abarca el desarrollo de marcas, las finanzas, las operaciones, la comercialización y el comercio electrónico. Su cartera generó ventas de más de 7 millones de euros en 2025 a través de una red mayorista de más de 150 minoristas en todo el mundo, y cada una de sus líneas de negocio está entrando en una nueva fase de crecimiento. Dentro de MondeVita, estas capacidades complementan la base industrial adquirida con Caruso: el grupo aúna ahora la fabricación, el desarrollo de marcas y la venta directa al por menor bajo un mismo techo.

El protagonista de la operación es Magliano, la marca fundada por Luca Magliano en Bolonia en 2017. La marca lleva participando en el calendario de la Semana de la Moda de Milán desde 2018 y en el de París desde 2026, y en 2023 ganó el Premio LVMH Karl Lagerfeld; ese mismo año, Luca Magliano fue incluido en la lista BoF 500. Bajo la nueva propiedad, MondeVita y Underscore District tienen previsto reforzar las capacidades organizativas e industriales de Magliano, incluido el acceso a la base de fabricación de Caruso, al tiempo que respaldan su expansión internacional.

La operación también incluye a GR10K, la marca de ropa de trabajo técnica en la que Underscore District adquirió una participación en enero de 2024.

También forma parte de la operación WOK Store, la tienda multimarca de Milán conocida por su particular enfoque curatorial y su vínculo con la comunidad creativa de la ciudad. En 2024 se inauguró un segundo establecimiento en Milán, y se prevé que la empresa entre en una nueva fase de expansión, en la que potenciará su negocio principal multimarca al tiempo que se diversificará hacia el sector del estilo de vida y nuevas categorías de consumo.

El acuerdo se produce en medio de una ola más amplia de consolidación en el sector de la moda y las plataformas de fabricación italianas, mientras que una desaceleración generalizada de la demanda de artículos de lujo ha empujado a las marcas de diseñadores independientes a buscar socios más grandes que les aporten capital, infraestructura y distribución; en este contexto, MondeVita se posiciona como la plataforma cuyas capacidades se desarrollan internamente, lo que le proporciona los medios para adquirir, hacer crecer y potenciar cada marca que incorpora al grupo. El grupo considera que la fase actual del mercado supone una oportunidad única: un momento en el que se puedan aunar capacidades, marcas y talento complementarios en una única plataforma preparada para el próximo ciclo de crecimiento del sector.

Esas capacidades van más allá del ámbito de la moda. Mondevo Tech, la división tecnológica del grupo con sede en Singapur, gestiona una plataforma propia de inteligencia artificial en la que trabajan 50 ingenieros junto con 120 agentes de programación de IA, diseñada para llevar a las marcas de lujo a la nueva economía en los ámbitos del diseño, la producción, la distribución y la experiencia del cliente. Es esta estructura, que el grupo gestiona por cuenta propia en lugar de externalizarla, la que implementa en todas las empresas que adquiere.

Esta adquisición marca el inicio de una fase de inversión más amplia para MondeVita. El grupo tiene la intención de llevar a cabo nuevas adquisiciones y alianzas estratégicas en segmentos complementarios, prestando especial atención a las empresas de mayor envergadura capaces de acelerar el desarrollo de una plataforma italiana de lujo competitiva a nivel internacional.

Edoardo Di Luzio seguirá siendo director general de Underscore District y asumirá un cargo estratégico dentro de MondeVita, contribuyendo al desarrollo de sinergias en toda la cartera del grupo y a la identificación y ejecución de futuras oportunidades de inversión.

"Italia sigue dando a conocer las voces más originales y creativas del mundo de la moda. Estamos creando la plataforma que les permite crecer en su propio país, con los recursos necesarios para competir a nivel mundial", afirmó Hussam Otaibi, presidente de Mondevo Group, el holding de inversiones propietario de MondeVita. "Underscore District es exactamente el tipo de motor emprendedor para el que se diseñó esta plataforma. Y como nuestra IA autónoma, Ittikar, nos permite analizar y llevar a cabo la diligencia debida de una operación en cuestión de días, en lugar de semanas o meses, podemos aprovechar las oportunidades adecuadas más rápido que nadie en este mercado".

"Esta operación aporta capacidades que el dinero por sí solo no puede generar rápidamente: el desarrollo de la marca, la venta al por menor y un vínculo directo con la cultura que da forma a la moda, junto con la base industrial que hemos adquirido con Caruso", afirmó Fabio Brambilla, presidente de MondeVita. "Estamos creando una plataforma en la que la creatividad y la artesanía tradicional se potencian mutuamente, y Underscore District ocupa un lugar central en ese proyecto".

"Underscore siempre se ha basado en un enfoque muy emprendedor de la moda. La colaboración con MondeVita nos brinda la oportunidad de llevar ese modelo a otra dimensión, al tiempo que preservamos la identidad y la independencia de las empresas con las que trabajamos", afirmó Edoardo Di Luzio, CEO de Underscore District. "Al mismo tiempo, estoy encantado de poder contribuir a la próxima etapa de MondeVita y al desarrollo de nuevas inversiones que puedan complementar lo que estamos construyendo".

Acerca de Underscore District

Fundada en 2022, Underscore District es una aceleradora de marcas italiana dedicada a crear y hacer crecer la próxima generación de marcas de moda de lujo. El grupo combina la inversión estratégica, la experiencia operativa y un enfoque emprendedor a largo plazo para apoyar a empresas creativas singulares con potencial global. En la actualidad, la cartera de Underscore District incluye Magliano, una de las marcas de moda más aclamadas de Italia; GR10K, una marca pionera en ropa técnica para hombre; y Wok Store, una plataforma minorista multimarca líder con una sólida presencia omnicanal.

Acerca de MondeVita

MondeVita es un innovador grupo empresarial de lujo que reúne marcas excepcionales y experiencias extraordinarias, con capacidades propias, no subcontratadas: 475 artesanos con raíces en Italia; una plataforma de creación de marcas con sede en Milán que agrupa a marcas dirigidas por diseñadores; una plataforma dedicada a la inteligencia artificial con 50 ingenieros y 120 programadores que operan desde Singapur; y una iniciativa mediática transatlántica que abarca el cine, la televisión, la música y los videojuegos.

Acerca del Mondevo Group

Mondevo Group es un holding con múltiples divisiones, con sede en Abu Dabi, que opera en la intersección entre la tecnología, la inversión y el estilo de vida. Las divisiones del grupo abarcan la gestión patrimonial, el capital riesgo, el sector del lujo y el estilo de vida, y las plataformas tecnológicas fundamentales. La misión de Mondevo consiste en aprovechar las capacidades propias de la inteligencia artificial y una red global de familias con un patrimonio neto muy elevado para crear empresas duraderas en sectores con elevadas barreras de entrada y un sólido potencial de crecimiento a largo plazo.

FUENTE MondeVita