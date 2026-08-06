MONDEVITA PEGANG SAHAM MAJORITI UNDERSCORE DISTRICT, SYARIKAT INDUK MAGLIANO MENERUSI LANGKAH KEDUA PLATFORM MEWAH BAHARU ITALI

Perjanjian ini dimeterai berikutan pengambilalihan Raffaele Caruso S.p.A. oleh MondeVita sebelum ini, iaitu pengeluar pakaian lelaki yang berpusat di Soragna dan ditubuhkan pada tahun 1964. Syarikat tersebut mengeluarkan label pakaian sendiri serta koleksi untuk beberapa rumah fesyen terbesar dalam sektor berkenaan. Caruso mencatatkan perolehan sebanyak 34.2 juta euro pada tahun 2025 dan mempunyai seramai 479 orang pekerja. Sekiranya Caruso memberi kedalaman industri kepada kumpulan tersebut, Underscore District pula membawa keupayaan pembinaan jenama, barangan dan peruncitan bagi melengkapkan platform berkenaan.Ditubuhkan pada tahun 2022 oleh Edoardo Di Luzio, Underscore District dalam tempoh empat tahun telah membina platform bersepadu yang merangkumi pembangunan jenama, kewangan, operasi, barangan, dan e-dagang. Portfolio syarikat itu menjana jualan melebihi 7 juta euro pada tahun 2025 menerusi rangkaian pemborong yang merangkumi lebih 150 peruncit di seluruh dunia, dengan setiap perniagaannya kini memasuki fasa pertumbuhan baharu. Di dalam MondeVita, keupayaan ini melengkapi asas perindustrian yang diperoleh menerusi pengambilalihan Caruso, sekali gus membolehkan kumpulan berkenaan menggabungkan pembuatan, pembangunan jenama dan peruncitan terus di bawah satu bumbung.Tumpuan utama urus niaga ini ialah Magliano, iaitu label yang ditubuhkan oleh Luca Magliano di Bologna pada tahun 2017. Label ini telah dipersembahkan dalam kalendar Milan Fashion Week sejak tahun 2018 dan di Paris sejak tahun 2026. Pada tahun 2023, jenama berkenaan memenangi Anugerah LVMH Karl Lagerfeld, tahun yang sama Luca Magliano dinamakan dalam senarai BoF 500. Di bawah pemilikan baharu ini, MondeVita dan Underscore District merancang untuk memperkukuh keupayaan organisasi dan perindustrian Magliano, termasuk akses kepada asas pembuatan Caruso, di samping menyokong pemuatan operasinya ke peringkat antarabangsa.Urus niaga berkenaan turut merangkumi GR10K, iaitu label pakaian kerja teknikal yang mana Underscore District telah memperoleh pegangan saham pada Januari 2024.Turut menjadi sebahagian daripada urus niaga ini ialah WOK Store, peruncit pelbagai jenama di Milan yang terkenal dengan pendekatan kurator yang unik serta hubungannya dengan komuniti kreatif di bandar berkenaan. Cawangan kedua di Milan telah dibuka pada tahun 2024 dan dijangka memasuki fasa perluasan baharu, dengan mengembangkan perniagaan teras pelbagai jenamanya di samping meluas ke dalam kategori gaya hidup dan pengguna baharu.Perjanjian ini dimeterai di tengah-tengah gelombang konsolidasi yang lebih luas dalam platform fesyen dan pembuatan Itali, manakala kelembapan permintaan barangan mewah di seluruh sektor telah mendorong jenama pereka bebas menuju kepada rakan kongsi yang lebih besar untuk mendapatkan modal, infrastruktur, dan pengedaran. Dalam konteks ini, MondeVita memposisikan dirinya sebagai platform yang mana keupayaannya dibina secara dalaman, sekali gus memberikan keupayaan untuk mengambil alih, mengembang, dan meningkatkan setiap jenama yang dibawa masuk ke dalam kumpulan tersebut. Kumpulan berkenaan memandang fasa pasaran semasa sebagai peluang yang jarang berlaku, iaitu ketika keupayaan, jenama, dan bakat yang saling melengkapi dapat disatukan di bawah satu platform bagi bersedia menghadapi kitaran pertumbuhan sektor yang seterusnya.Keupayaan berkenaan menjangkaui operasi fesyen semata-mata. Mondevo Tech, cawangan teknologi kumpulan di Singapura, mengendalikan platform kecerdasan buatan milik sendiri yang terdiri daripada 50 jurutera bersama 120 ejen pengekodan AI, yang dibina untuk membawa jenama mewah ke dalam ekonomi baharu merangkumi reka bentuk, pengeluaran, pengedaran, dan pengalaman pelanggan. Lapisan teknologi inilah yang dimiliki sendiri dan bukannya disumberkan kepada pihak luar, didagangkan oleh kumpulan di seluruh perniagaan yang diambil alih.Pengambilalihan ini menandakan permulaan fasa pelaburan yang lebih luas bagi MondeVita. Kumpulan berhasrat untuk meneruskan pengambilalihan tambahan dan perkongsian strategik dalam segmen pelengkap, terutamanya dengan tumpuan kepada perniagaan berskala lebih besar yang mampu mempercepatkan pembangunan platform barangan mewah Itali yang berdaya saing di peringkat antarabangsa.Edoardo Di Luzio akan kekal sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Underscore District dan bakal memegang peranan strategik di dalam MondeVita, dengan menyumbang kepada pembangunan sinergi di seluruh portfolio kumpulan serta pengenalpastian dan pelaksanaan peluang pelaburan masa hadapan.

Itali terus melahirkan bakat kreatif fesyen yang paling asli. Kami sedang membina platform yang membolehkan mereka berkembang di tanah air sendiri, dilengkapi sumber untuk bersaing di peringkat global," kata Hussam Otaibi, Pengerusi Mondevo Group, syarikat pegangan pelaburan yang memiliki MondeVita. "Underscore District merupakan enjin keusahawanan tepat yang direka untuk dibawa oleh platform ini. Disebabkan AI berunsur ejen kami, Ittikar, membolehkan kami menganalisis dan menyelesaikan proses uji ketelitian sesuatu perjanjian dalam tempoh beberapa hari berbanding minggu atau bulan, kami dapat bertindak ke atas peluang yang betul dengan lebih pantas daripada sesiapa sahaja di pasaran ini."

Urus niaga ini menambah keupayaan yang tidak boleh dibina dengan pantas melalui wang semata-mata: pembangunan jenama, peruncitan, dan saluran terus kepada budaya yang membentuk fesyen, di samping asas perindustrian yang kita peroleh menerusi Caruso," kata Fabio Brambilla, Pengerusi MondeVita. "Kami sedang membina platform yang mana kreativiti dan pertukangan teras saling memperkukuh antara satu sama lain, dan Underscore District menjadi teras kepada reka bentuk berkenaan.""Underscore sentiasa dibina berteraskan pendekatan keusahawanan yang sangat kukuh dalam fesyen. Kerjasama dengan MondeVita memberi kami peluang untuk membawa model ini ke skala yang berbeza di samping mengekalkan identiti dan kebebasan perniagaan yang kami usahakan," kata Edoardo Di Luzio, Ketua Pegawai Eksekutif Underscore District. "Pada masa yang sama, saya teruja untuk menyumbang kepada fasa seterusnya MondeVita dan kepada pembangunan pelaburan baharu yang boleh melengkapi apa yang sedang kami bina."

Maklumat tentang Underscore District

Ditubuhkan pada tahun 2022, Underscore District ialah pemangkin jenama Itali yang menumpukan kepada pembinaan dan pembesaran skala generasi baharu jenama fesyen mewah. Kumpulan ini menggabungkan pelaburan strategik, kepakaran operasi, dan pendekatan keusahawanan jangka panjang untuk menyokong perniagaan kreatif berbeza yang mempunyai potensi global. Hari ini, portfolio Underscore District merangkumi Magliano, salah satu jenama fesyen paling disegani di Itali; GR10K, label pakaian lelaki teknikal perintis; dan Wok Store, platform peruncitan pelbagai jenama terkemuka dengan kehadiran omnisaluran yang kukuh.

Maklumat tentang MondeVita

MondeVita ialah syarikat pegangan barangan mewah inovatif yang menghimpunkan jenama terkemuka dan pengalaman luar biasa, dengan keupayaan milik sendiri tanpa disumberkan kepada pihak luar: 475 tukang kraf bertapak di Itali; platform pembinaan jenama berpusat di Milan yang menempatkan label diterajui pereka; platform AI khas dengan 50 jurutera dan 120 ejen pengekodan yang beroperasi di Singapura; serta perniagaan media merentasi Atlantik yang merangkumi filem, televisyen, muzik, dan permainan video.

Maklumat Tentang Mondevo Group

Mondevo Group ialah syarikat pegangan berbilang bahagian berpusat di Abu Dhabi, beroperasi di persimpangan teknologi, pelaburan dan gaya hidup. Bahagiannya merangkumi pengurusan kekayaan, modal teroka, gaya hidup & mewah dan platform teknologi asas. Misi Mondevo adalah memanfaatkan keupayaan natif AI dan rangkaian global keluarga ultra berkekayaan tinggi untuk membina perniagaan mampan merentasi sektor dengan halangan masuk tinggi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang kukuh.