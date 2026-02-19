HUMAIN respalda a xAI con una inversión de 3.000 millones de dólares en su Serie E antes de la histórica fusión de SpaceX

HUMAIN invirtió 3.000 millones de dólares en la ronda de financiamiento Serie E de xAI justo antes de su adquisición por parte de SpaceX, posicionándose en un momento crucial de expansión e integración a escala de plataforma

Como resultado de la transacción, HUMAIN se convirtió en un accionista minoritario importante, y sus participaciones en xAI se convirtieron en acciones de SpaceX

Esta inversión se basa en la alianza de infraestructura de IA de 500 MW entre HUMAIN y xAI en Arabia Saudita, lo que refuerza el papel de HUMAIN como socio de desarrollo estratégico e inversor mundial líder en tecnologías de IA de frontera

RIAD, Arabia Saudita, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, una compañía del PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita) que ofrece capacidades de inteligencia artificial integrales a nivel mundial, anunció hoy una inversión estratégica de 3.000 millones de dólares en xAI como parte de la ronda de financiamiento Serie E de la compañía. La transacción representa una importante inversión de capital integral para HUMAIN, lo que refleja un impulso continuo en su estrategia de inversión a largo plazo centrada en plataformas tecnológicas que definen categorías.

La inversión llega en un punto de inflexión muy interesante para xAI, antes de su adquisición por parte de SpaceX a principios de febrero. La combinación de las capacidades avanzadas de inteligencia artificial de xAI con la escala, la infraestructura y la ingeniería impulsada por la misión de SpaceX crea una plataforma con una posición única para el crecimiento acelerado, la integración tecnológica profunda y la creación de valor a largo plazo.

Como resultado de la transacción de la Serie E, HUMAIN se convirtió en un accionista minoritario importante en xAI, y sus participaciones se convirtieron posteriormente en acciones de SpaceX. La transacción crea una plataforma sólida para que HUMAIN se beneficie del alza del valor de las acciones a largo plazo, lo que refleja su participación en la ronda final de financiación de xAI antes de la fusión.

"Esta inversión refleja la convicción de HUMAIN en la IA transformadora y nuestra capacidad para invertir capital significativo en oportunidades excepcionales donde convergen la visión a largo plazo, la excelencia técnica y la ejecución", dijo Tareq Amin, director ejecutivo de HUMAIN. "La trayectoria de xAI, fortalecida aún más por su adquisición por parte de SpaceX, una de las fusiones tecnológicas más importantes de la historia, representa el tipo de plataforma de alto impacto que buscamos apoyar con un capital significativo".

La participación de HUMAIN en la ronda de financiamiento de la Serie E refuerza su papel como inversionista estratégico a gran escala y a largo plazo, capaz de apoyar a las empresas en múltiples etapas de crecimiento, al mismo tiempo que ofrece capacidades de IA completas en cuatro áreas fundamentales: centros de datos de última generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA; y soluciones de IA transformadoras.

La inversión se basa en la asociación a gran escala anunciada en noviembre de 2025 en el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita, en virtud de la cual HUMAIN y xAI se comprometieron a desarrollar conjuntamente más de 500 MW de centro de datos e infraestructura informática de IA de última generación, así como a implementar los modelos Grok de xAI en Arabia Saudita. Juntas, estas iniciativas profundizan la alineación a largo plazo y extienden el papel de HUMAIN, que pasa de ser un socio estratégico a convertirse en el principal accionista mundial de xAI.

De cara al futuro, la estrategia de HUMAIN incluye la búsqueda de inversiones adicionales en inteligencia artificial, tecnologías de vanguardia e infraestructura crítica.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa de PIF, es una empresa mundial de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas principales: centros de datos de última generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluidos algunos de los modelos de lenguaje extenso en árabe más sofisticados desarrollados en el mundo árabe; y soluciones de IA transformadoras que combinan una visión profunda del sector con la ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN presta servicio a las organizaciones del sector público y privado, y brinda valor en todos los sectores, impulsa la transformación digital y fortalece las capacidades a través de la colaboración entre humanos e IA. Con una creciente cartera de productos de IA específicos del sector y una misión central enfocada en el desarrollo de la propiedad intelectual y el liderazgo mundial en talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Declaración prospectiva:

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir materialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

