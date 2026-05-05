HUMAIN ONE, desarrollado con tecnología de AWS, será el primer sistema operativo de nivel empresarial del sector destinado a crear, implementar y gestionar agentes de IA autónomos a gran escala

La colaboración lleva a HUMAIN ONE al mercado mundial y facilita modelos operativos impulsados por inteligencia artificial generativa para organizaciones de todo el mundo.

RIAD, Arabia Saudita, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, HUMAIN, empresa del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés) que ofrece soluciones integrales de inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, anunció la ampliación de su colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS) mediante HUMAIN ONE, nueva iniciativa para acelerar la adopción de IA en empresas a nivel mundial. Este sistema operativo empresarial basado en IA generativa, el primero de este tipo, redefinirá la manera en que operan las organizaciones.

HUMAIN ONE, Powered by AWS, Will Be the Industry's First Enterprise-Grade Operating System for Building, Deploying, and Governing Autonomous AI Agents at Scale

La colaboración se verá beneficiada por el próximo lanzamiento de la región de AWS en el reino de Arabia Saudita. Como todas las regiones de AWS, la región saudita de AWS será un conjunto de centros de datos, diseñado para alcanzar los más altos niveles de disponibilidad, seguridad, cumplimiento normativo y protección de datos, en el que organizaciones de todos los tamaños podrán ejecutar cargas de trabajo en la nube y de IA generativa. Este centro de datos se centra en la soberanía desde el diseño y facilitará la implementación de IA generativa soberana en los sectores regulados de todo el Reino.

Además, HUMAIN ONE estará disponible en AWS Marketplace a nivel mundial, lo que permitirá a los clientes de todo el mundo acceder fácilmente al sistema operativo.

Esta colaboración une la innovación en IA de HUMAIN con la infraestructura global en la nube y capacidades avanzadas de IA generativa de AWS. Juntas, HUMAIN y AWS permitirán a las empresas y a los gobiernos de todo el mundo pasar de ecosistemas fragmentados y basados en aplicaciones a modelos operativos unificados, impulsados por IA agéntica generativa.

Tareq Amin, director ejecutivo de HUMAIN, declaró: "La IA empresarial ha llegado a un punto de inflexión en el que las organizaciones ya no buscan la experimentación, sino un valor cuantificable a gran escala. Para ello se necesita un sistema operativo totalmente nuevo que defina cómo se lleva a cabo el trabajo. Nuestra alianza con AWS ofrece a HUMAIN ONE el alcance mundial necesario para cumplir esa promesa. Juntos, estamos ayudando a las empresas a pasar de proyectos piloto a una IA generativa a gran escala y lista para la producción, integrada en todas las aplicaciones y flujos de trabajo y que genera resultados reales y tangibles a escala mundial".

Tanuja Randery, directora general y vicepresidenta para Europa, Medio Oriente y África (EMEA) de AWS, comentó: "La próxima generación de tecnología empresarial se desarrollará gracias a colaboraciones estrechas que unan la innovación en IA con la infraestructura global en la nube. Eso es lo que supone nuestra colaboración ampliada con HUMAIN. Innovadores como HUMAIN están marcando el futuro del desarrollo y la implementación de la IA y nos enorgullece colaborar con ellos para poner las herramientas de inteligencia artificial generativa más avanzadas al alcance de los creadores y los líderes empresariales de Medio Oriente y otras regiones, para ayudar a convertir sus ambiciones en resultados empresariales tangibles".

Diseñado con seguridad de nivel empresarial, soberanía de datos y cumplimiento normativo como pilares fundamentales, HUMAIN ONE en AWS permite a las organizaciones implementar la IA agéntica generativa en toda la empresa sin comprometer la gobernanza ni el control. El sistema operativo de IA generativa integra el desarrollo, los datos, la coordinación y la gobernanza en un único sistema cohesionado.

Los componentes principales son:

HUMAIN Code : entorno de desarrollo para diseñar, crear e implementar productos de IA generativa

: entorno de desarrollo para diseñar, crear e implementar productos de IA generativa HUMAIN Guardian : motor de control de calidad que garantiza rendimiento, confiabilidad y validación continua

: motor de control de calidad que garantiza rendimiento, confiabilidad y validación continua HUMAIN Eye : motor de seguridad automatizado diseñado para detectar, supervisar y mitigar los riesgos en sistemas de IA generativa

: motor de seguridad automatizado diseñado para detectar, supervisar y mitigar los riesgos en sistemas de IA generativa H2O Platform + SDK : kit de herramientas para desarrolladores que permite la creación y la coordinación de agentes inteligentes en HUMAIN Code

: kit de herramientas para desarrolladores que permite la creación y la coordinación de agentes inteligentes en HUMAIN Code HUMAIN Fabric: infraestructura de datos escalable que permite la ingesta, procesamiento y gestión de datos en toda la empresa

Gracias a AWS, HUMAIN ONE aprovechará la capacidad informática escalable y la infraestructura avanzada de IA generativa en 39 regiones de todo el mundo y 123 zonas de disponibilidad para ofrecer soporte a implementaciones en distintos sectores y regiones.

Al aprovechar el comprobado Marketplace de AWS, HUMAIN ONE estará disponible para empresas de todo el mundo, lo que facilitará y agilizará a los clientes la implementación e integración del sistema operativo en sus entornos de AWS existentes.

El anuncio de hoy representa un avance en la alianza estratégica entre ambas empresas y en el plan conjunto anunciado en mayo de 2025 para invertir más de 5.000 millones de dólares en infraestructura de IA, servicios de AWS y capacitación en IA y desarrollo de talentos en Arabia Saudita.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa de PIF, es una empresa mundial de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas principales: centros de datos de última generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluidos algunos de los modelos de lenguaje extenso en árabe más sofisticados desarrollados en el mundo árabe; y soluciones de IA transformadoras que combinan una visión profunda del sector con la ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN presta servicio a las organizaciones del sector público y privado, y brinda valor en todos los sectores, impulsa la transformación digital y fortalece las capacidades a través de la colaboración entre humanos e IA. Con una creciente cartera de productos de IA específicos del sector y una misión central enfocada en el desarrollo de la propiedad intelectual y el liderazgo mundial en talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Declaración prospectiva:

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir materialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

CONTACTO:

Hana Nemec, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas

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FUENTE HUMAIN