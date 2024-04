Nobu und SODIC kündigen weitere Entwicklung mit einem Hotel und Restaurant in Ost-Kairo an

Das Nobu Hotel und Restaurant liegt strategisch günstig im neu entwickelten Eastown District New Cairo "EDNC" direkt an der Road 90, der Hauptverkehrsader und zentralen Achse von New Cairo, in unmittelbarer Nähe der American University in Cairo. Umgeben von luxuriösen Lifestyle-Angeboten wie gehobenen Boutiquen, einem vielfältigen Angebot an einzigartigen Gastronomiekonzepten, Unterhaltungsangeboten und modernen Büroflächen verspricht der Komplex ein dynamisches und lebendiges zeitgenössisches Ambiente.

Der Einstieg von Nobu in Ägypten mit dem Entwicklungspartner SODIC ist das Ergebnis einer strategischen Abstimmung von Vision und Know-how. SODICs etablierter Ruf als führender High-End-Immobilienentwickler und "Platzmacher" in Ägypten ergänzt Nobus Engagement, weltweit unvergleichliche Luxuserlebnisse zu bieten. Die gemeinsame Partnerschaft fördert nicht nur den wachsenden Tourismus- und Immobiliensektor Ägyptens, sondern spiegelt auch die strategischen Expansionspläne von Nobu wider, um die Marke auf einem aufregenden globalen Schlüsselmarkt einzuführen.

Die bestehenden Projekte von SODIC mit Nobu werden zu Luxushotels, Markenresidenzen und Nobu-Restaurants in SODICs Signaturprojekt in New Zayed, "The Estates Residences", sowie in dem neuesten Projekt des Entwicklers an Ägyptens mediterraner Nordküste führen.

" Partner bedeuten uns sehr viel, und deshalb freuen wir uns, die wachsende Zusammenarbeit mit SODIC mit unserer dritten gemeinsamen Destination in Ägypten weiter zu stärken. Ägypten bietet einen idealen Rahmen für Nobu, das sich von der lebendigen Atmosphäre des Landes inspirieren lässt. Es wird etwas ganz Besonderes sein." Kommentierten Nobu Matsuhisa, Robert DeNiro und Meir Teper.

Ayman Amer, General Manager bei SODIC, sagt: "Wir freuen uns sehr, Nobu ins EDNC in Ost-Kairo zu bringen, dem am schnellsten wachsenden Markt in Ägypten, und unsere Beziehung zu Nobu, der Weltklasse-Gastronomiemarke, weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, das Restaurant bereits Anfang nächsten Jahres zu eröffnen. Wir sind stolz darauf, unser Wachstum auf dem Luxusmarkt fortzusetzen und freuen uns darauf, ein Premium-Erlebnis zu bieten, das den Erfolg von SODIC weiter stärkt und zur Positionierung Ägyptens als globales Reiseziel beiträgt."

Trevor Horwell, CEO Nobu Hospitality, fügte hinzu: "Unser dritter Standort ist ein Beispiel für das Engagement von Nobu auf dem ägyptischen Markt und das Vertrauen, das unsere langjährigen Partner in die Marke Nobu haben. SODIC besteht aus einem jungen Team, das eine gewinnende Mentalität und eine natürliche, unverfälschte Energie hat, die sowohl authentisch als auch belebend ist ".

