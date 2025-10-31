NOBU HOSPITALITY ANUNCIA LAS PRIMERAS RESIDENCIAS Y RESTAURANTE CON SERVICIOS DE LUJO DE NOBU EN KUWAIT

Con una combinación del renombrado sentido del estilo, la cocina y la hospitalidad de Nobu con la riqueza cultural de Kuwait, Residencias Nobu en Kuwait ofrecerá a los residentes y huéspedes una experiencia de estilo de vida sin igual y consolida a Hessah Plaza como un lugar ideal para vivir, cenar, ir de compras y tener experiencias sociales, elevando el distrito de Hessah como un destino de lujo por excelencia.

Al comentar sobre la colaboración, Sheikha Bibi Nasser Al-Sabah, presidenta de URC, señaló: "Nuestra asociación con Nobu Hospitality demuestra la capacidad de URC para atraer socios internacionales de clase mundial y destaca el creciente atractivo de Kuwait como destino de primera categoría para inversionistas y visitantes".

Al-Sabah agregó: "Nuestra asociación con Dhaliliyah Engineering Consultants tiene como objetivo atraer a las principales marcas mundiales de hospitalidad de lujo en rápida expansión, lo que refuerza la posición del Estado de Kuwait como un centro regional de primera categoría para la innovación y la excelencia".

Su alteza real, la Dra. Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud, fundadora de Dhaliliyah Company, comentó lo siguiente sobre esta asociación: "URC y Nobu están redefiniendo el panorama inmobiliario y de hospitalidad de Kuwait, al afianzar el distrito de Hessah como un destino de primer nivel para disfrutar de una vida exclusiva, una gastronomía exquisita y experiencias culturales"

Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality, afirmó: "Nos entusiasma presentar las Residencias y Restaurante Nobu en Kuwait, el cual siempre ha sido un mercado importante para nosotros, y estamos encantados de traer el estilo de vida de Nobu aquí por primera vez, lo que no solo amplía nuestra presencia en Oriente Medio, sino que también lleva el estilo de vida de Nobu a un nuevo y vibrante mercado. Es un honor para nosotros asociarnos con URC, cuya visión de futuro y compromiso con los desarrollos innovadores y sostenibles la convierten en el colaborador ideal para este proyecto emblemático. Esta importante alianza refuerza la visión de URC de ofrecer desarrollos inmobiliarios de primer nivel y elevar el perfil de Kuwait como un centro regional para la vivienda y la hospitalidad de lujo."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809076/KUWAIT_DOWNTOWN.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809077/KUWAIT_SKYLINE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

FUENTE NOBU HOSPITALITY