Ericsson y LotusFlare anuncian inversión de capital y alianza estratégica

ESTOCOLMO y SANTA CLARA, California, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Ericsson, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones, anunció que se concretó la inversión de capital en LotusFlare, proveedor de una plataforma de monetización y comercio digital nativa en la nube para proveedores de servicios de comunicaciones (CSP, por sus siglas en inglés). La inversión complementará las amplias soluciones integrales de Ericsson a los CSP para exponer y monetizar las interfaces de programación de aplicaciones (API) de la red y mejorar la escala mundial y las capacidades de comercialización de LotusFlare. Kickstart Ventures, el departamento de riesgos de Globe Telecom, también participó en la ronda de inversión.

Esta alianza estratégica se basa en la visión compartida de acelerar el desarrollo y la implementación comercial de soluciones de software impulsadas por IA en el sector de telecomunicaciones, para crear un ecosistema API de red mundial. La inversión de Ericsson en una participación minoritaria en LotusFlare valida la oferta DNO Cloud de LotusFlare que ofrecerá abstracción de red y exposición de red externa, incluida la gestión del consentimiento, para las API de red. Esta colaboración marca un hito importante en la trayectoria de LotusFlare mientras se prepara para su próxima fase de crecimiento y expansión.

La posición diferenciada de LotusFlare en el mercado se basa en dos líneas de productos altamente integradas diseñadas para impulsar el crecimiento de ingresos, la eficiencia operativa y la monetización escalable para los CSP:

LotusFlare Digital Network Operator® (DNO™) Cloud , una plataforma de comercio y monetización digital impulsada por IA que ofrece valiosos resultados comerciales a los CSP en todas las líneas de negocio de consumidores, empresas y mayoristas. En la actualidad, DNO impulsa mercados API, marcas de dispositivos móviles, de banda ancha y convergentes, así como plataformas MVNE/O para operadores líderes a nivel mundial.

, una plataforma de comercio y monetización digital impulsada por IA que ofrece valiosos resultados comerciales a los CSP en todas las líneas de negocio de consumidores, empresas y mayoristas. En la actualidad, DNO impulsa mercados API, marcas de dispositivos móviles, de banda ancha y convergentes, así como plataformas MVNE/O para operadores líderes a nivel mundial. Nomad eSIM , un producto de conectividad mundial que cambia las reglas del juego y ofrece a los viajeros planes de datos convenientes, confiables y asequibles en más de 200 destinos en todo el mundo.

Niklas Heuveldop, vicepresidente sénior, director del Área de Negocios de la Plataforma de Comunicaciones Globales y director ejecutivo de Vonage, declaró: "Nos complace establecer esta alianza estratégica con LotusFlare. La combinación de redes programables de alto rendimiento de Ericsson con las capacidades de abstracción de red de LotusFlare, las capacidades de agregación de API de red mundial de Aduna y las soluciones empresariales impulsadas por red de Vonage acelerarán la capacidad de los CSP para desbloquear nuevas capacidades de red y aprovechar una de las oportunidades más importantes para el sector para generar valor. Al fortalecer aún más el ecosistema de la industria, Ericsson acelera las oportunidades para que los CSP, las empresas y los desarrolladores colaboren, realicen innovaciones a hiperescala y aprovechen todo el potencial de la red 5G y la IA".

"Nos complace recibir a Ericsson como inversionista en LotusFlare", afirmó Sam Gadodia, director ejecutivo y cofundador de LotusFlare. "Desde que se fundó la empresa, nuestra misión ha sido simplificar la tecnología y la experiencia del cliente. Hemos logrado un progreso importante hacia este objetivo a través de nuestros negocios de DNO Cloud y Nomad eSIM . La inversión de Ericsson representa una poderosa validación de nuestra innovación de productos y nuestro impacto en el mercado. Confiamos en que esta alianza generará nuevas oportunidades de mercado y acelerará el desarrollo de capacidades críticas de monetización de activos de red para los CSP a nivel mundial".

"LotusFlare ha demostrado consistentemente que puede construir e implementar productos de primer nivel de manera que puedan marcar la diferencia para operadores móviles como nuestro LP, Globe Telecom. Nuestra inversión refleja nuestra convicción sobre su sólido desempeño y la continua relevancia estratégica. Creemos que esta última ronda de financiamiento dirigida por Ericsson hace que la oportunidad sea aún más atractiva para nosotros y posiciona a LotusFlare en una próxima etapa contundente", comentó el socio gerente y cofundador de Kickstart Ventures, Dan Siazon.

Las dos empresas planean explorar oportunidades relacionadas con la monetización de activos de red y la exposición a API. Con esta inversión, LotusFlare ampliará su presencia mundial, acelerará el desarrollo de soluciones listas para IA que reduzcan costos y complejidad y ofrecerá plataformas líderes del sector para los CSP.

Gunderson Dettmer se desempeñó como asesor legal de LotusFlare dirigido por el socio Bennett Yee.

Acerca de LotusFlare

La misión de LotusFlare es diseñar, construir y perfeccionar continuamente una plataforma de comercio y monetización nativa de la nube, DNO Cloud, que simplifique la tecnología y la experiencia del cliente para ofrecer resultados valiosos a las empresas. LotusFlare posee y opera Nomad eSIM , que está transformando la conectividad a nivel mundial al brindar a los viajeros planes de datos convenientes, confiables y asequibles en más de 200 destinos.

Acerca de Ericsson

Las redes de alto rendimiento de Ericsson ofrecen conectividad a miles de millones de personas todos los días. Durante casi 150 años, hemos sido pioneros en crear tecnología para la comunicación. Ofrecemos soluciones de comunicación móvil y conectividad para proveedores de servicios y empresas. Junto con nuestros clientes y socios, hacemos realidad el mundo digital del futuro. www.ericsson.com

Acerca de Kickstart Ventures

Impulsada por su visión de dar forma a un futuro mejor, Kickstart Ventures invierte en empresas tecnológicas emergentes que resuelven problemas del mundo real mediante la innovación sostenible y holística. La firma de capital de riesgo corporativo de las principales corporaciones de Filipinas, Kickstart Ventures, cuenta con 71 inversiones a nivel mundial lideradas por más de 140 fundadores.

