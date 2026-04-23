De Chang'an al mundo: Xi'an promueve un nuevo impulso industrial mediante la "Ruta de la Seda Aérea"

Routes Asia 2026 destaca la manera en que la antigua capital aprovecha su centro de aviación para impulsar el crecimiento industrial

XI'AN, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Routes Asia 2026, el principal y único evento sobre el desarrollo de la aviación y las rutas en la región Asia-Pacífico, se celebró del 14 al 16 de abril en Xi'an con el tema "Encuentro en Xi'an para un futuro compartido". Como plataforma de cooperación e intercambio de alto nivel, el evento reunió a 92 aerolíneas, 128 autoridades aeroportuarias y 32 organizaciones gubernamentales y del turismo provenientes de 52 países, incluidas 77 aerolíneas, 80 autoridades aeroportuarias y 8 entidades gubernamentales y del turismo de 28 países asiáticos.

Aeropuerto Internacional de Xi'an Xianyang (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

En la ceremonia inaugural, Airport New City de Xixian New Area firmó acuerdos de cooperación con CMA CGM Air Cargo, CAMEX Airlines, Georgian Airways y Geosky Airlines para abrir oficialmente cinco nuevas rutas internacionales exclusivamente de carga.

El Aeropuerto Internacional de Xi'an Xianyang actualmente gestiona 62 rutas internacionales (y regionales) de pasajeros, y con ello lidera en conexiones hacia ocho ciudades en cinco países asiáticos y refuerza su conectividad hacia occidente.

En 2025, el aeropuerto atendió a 48,536 millones de pasajeros (1,993 millones internacionales) y gestionó 335.000 toneladas de carga, con una capacidad que alcanzó los 61 movimientos por hora durante las horas pico.

Por su parte, Xi'an ha convertido la cadena de la industria aeroespacial en una prioridad de desarrollo fundamental, al aprovechar sus fortalezas en potencia de cohetes y fabricación de satélites para construir uno de los principales clústeres aeroespaciales comerciales. En la actualidad, la ciudad cuenta con 3.987 empresas aeroespaciales comerciales, la cifra más alta en China, para formar un ecosistema completo que incluye la fabricación de motores de cohetes y satélites, sistemas de telemetría, seguimiento y control (TT&C, por sus siglas en inglés) y aplicaciones de datos, que dotan a Xi'an con la cadena más integral de la industria aeroespacial del país.

En su 15.ª propuesta del Plan quinquenal, Xi'an aspira a "crear un centro para la innovación tecnológica industrial", mediante el desarrollo de vías de crecimiento distintivas en la aviación civil y la economía de baja altitud, el sector aeroespacial industrial, los circuitos integrados, los vehículos de nueva energía y las nuevas energías, y la creación en paralelo de productos innovadores y competitivos a nivel mundial.

Luego de años de desarrollo estratégico, Xi'an ha construido un sistema industrial agrupado, en torno al distrito de Yanliang (base aérea) conformando uno de los sistemas más integrales de la industria de la aviación de China.

El pasado mes de marzo, Xi'an lanzó un plan de acción de tres años para impulsar las capacidades de apoyo a las aeronaves de gran tamaño, con el objetivo de alcanzar una producción total de aviación de 150.000 millones de yuanes (22.000 millones de dólares) para 2027 y desarrollar un clúster competitivo de aeronaves de gran tamaño.

Como centro nacional de información electrónica, Xi'an ha promovido un ecosistema impulsado por la tecnología fotónica y de semiconductores. Para finales de 2025, el sector contaba con 233 empresas con un tamaño superior al designado, responsables del 15 % de la producción industrial total como pilar fundamental de la economía de la ciudad.

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FUENTE Xi'an Municipal Government